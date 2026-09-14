Pokłosie 34. edycji MSPO 2026. Tak relacjonowaliśmy to wydarzenie

Portal Obronny szeroko relacjonował 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach (8–11 września 2026 r.). Efektem wytężonej pracy naszych dziennikarzy są m.in. poniższe materiały:
• MSPO 2026 otwarte w Kielcach. MON wskazuje na rolę krajowego przemysłu i programu SAFE
• Umowa pomiędzy PGZ a ICEYE podpisana. Technologie satelitarne dla SZRP
• Grupa WB triumfuje na MSPO 2026 z czterema nagrodami. Od Gladiusa 2 po tytuł eksportera roku
• CloudFerro na MSPO: Bastion, memorandum z Hanwha Systems i projekt dla LAW
• Kosiniak-Kamysz: "Kanada chce kupować od nas sprzęt, a potem dostarczy go Ukrainie". Ekskluzywny wywiad Portalu Obronnego
• PGZ podsumowuje czwarty dzień MSPO: PIORUNY, ICEYE i "Niedźwiedź"
• PGZ i Nitro-Chem integrują pocisk Hydra z pojazdem KUNA
• GRUPA WB i KNDS podpisały list intencyjny dotyczący systemów artyleryjskich
• MSPO 2026 – Nagrody DEFENDER rozdane. Radar P-18PL wyróżniony nagrodą prezydenta
• Umowa wykonawcza na Pioruny podpisana w czasie MSPO 2026
• Trzeci dzień PGZ na MSPO. Porozumienia dotyczące lotnictwa, obrony powietrznej i paliw rakietowych
• MBDA uruchomiła centrum obsługowe w Czosnowie
• Gołota na MSPO 2026: Budujemy największą armię lądową w europejskiej części NATO
• Premier Donald Tusk ujawnił nazwę dla nowego CBWP
• Zielona Lista MON ma dopuścić prywatnie kupione wyposażenie do służby
• Polski materiał wybuchowy i systemy zasilania dla lotnisk w czasie blackoutu. Nowe projekty Łukasiewicza ze spółkami PGZ
• Historyczna umowa na MSPO. NITRO-CHEM i Łukasiewicz opracują polski nadchloran amonu
• NITRO-CHEM i MESKO podpisały strategiczną umowę. Chodzi o paliwo rakietowe
• Grzegorz Wrona, wiceminister MAP: Bezpieczeństwo żywnościowe rozpoczyna się już od nasiona
• Od innowacji lotniczych i kosmicznych do zdolności obronnych. Debata o przyszłości polskiego sektora lotniczego i kosmicznego
• Dr Andrzej Mochoń: Targi to dzisiaj nie tylko ekspozycja sprzętu, ale też platforma polityczna i informacyjna
• Wiceprezes PFR: "Finansujemy wiele przedsięwzięć. Jako Team Poland na MSPO mamy szeroką ofertę dla przedsiębiorcy"
• Wojciech Balczun: "Polski przemysł obronny ma dobre produkty, które mogą być hitami eksportowymi"
• PGZ na MSPO 2026: polonizacja produkcji, nowe krajowe kompetencje i bezpieczniejsze łańcuchy dostaw
• Strategia JELCZ.PL to technologiczny skok dla armii. Kluczowe umowy podpisane na MSPO 2026
• Współpraca Hyundai Rotem i Huty Częstochowa. Polska stal pancerna sercem czołgów K2PL
• Ta umowa jest kolejnym krokiem w lokalizacji programu Homar-K
• Pierwsze zobrazowania z satelity Eycore-1. System działa
• Nowy Ciężki BWP. Premiera PGZ w czasie MSPO 2026
• Suwerenność technologiczna a bezpieczeństwo Polski. Jak budować nowoczesne zdolności obronne Polski?
• Umowa na montaż modułów wyrzutni systemu rakietowego HOMAR-K podpisana. Transfer technologii i nowe zdolności
• Shield AI, PGZ i WZL-2 rozpoczynają rozmowy o X-BAT
• Sieć Badawcza Łukasiewicz i Radiotechnika Marketing rozpoczęły współpracę przy systemach zasilania
• Grupa WB i Kongsberg podpisały umowę o bezzałogowych systemach morskich
• Technologie antydronowe i satelity to początek. WAT pokaże przełomowe technologie na MSPO 2026
• Polska technologia w powietrzu. TKH z seryjnym silnikiem turboodrzutowym na MSPO 2026
• Polska i Kanada podpisały memorandum o współpracy obronnej. "Kanada to jest nasz sojusznik"
• Kanada Krajem Wiodącym MSPO 2026. Do Kielc przyjeżdża prawie 500 delegatów
• Roboty, PIORUN i satelita radarowy. Łukasiewicz na MSPO 2026
• MSPO 2026: trzy premiery, Kanada i 50 delegacji. Co zobaczymy w Kielcach
• MSPO 2026 w Kielcach. Ponad tysiąc firm pod jednym dachem
Kielecki MSPO 2026 dla Czytelników Portalu Obronnego relacjonowali red. red.: Karolina Modzelewska, Piotr Miedziński, Juliusz Sabak oraz Wojciech M. Salwiński.