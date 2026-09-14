Pokłosie 34. edycji MSPO 2026. Tak relacjonowaliśmy to wydarzenie

„45 tysięcy zwiedzających z 60 krajów – to może przyprawić o zawrót głowy” – ocenił premier Donald Tusk podczas wizyty na kieleckim 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Dziesiątki konferencji, debat (w tym również tych z udziałem dziennikarzy Portalu Obronnego) ważne oświadczenia, zawarte umowy… To wszystko już za nami. Za rok 35. edycja MSPO, a wcześniej, w czerwcu, druga edycja Warszawskich Targów Obronnych, które już teraz polecamy Państwa uwadze.