Pokłosie 34. edycji MSPO 2026. Tak relacjonowaliśmy to wydarzenie

Andrzej Bęben
Andrzej Bęben
2026-09-14 18:25

„45 tysięcy zwiedzających z 60 krajów – to może przyprawić o zawrót głowy” – ocenił premier Donald Tusk podczas wizyty na kieleckim 34. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Dziesiątki konferencji, debat (w tym również tych z udziałem dziennikarzy Portalu Obronnego) ważne oświadczenia, zawarte umowy… To wszystko już za nami. Za rok 35. edycja MSPO, a wcześniej, w czerwcu, druga edycja Warszawskich Targów Obronnych, które już teraz polecamy Państwa uwadze.

Andrzej Mochoń o MSPO 2026
Autor: Portal Obronny

Portal Obronny szeroko relacjonował 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach (8–11 września 2026 r.). Efektem wytężonej pracy naszych dziennikarzy są m.in. poniższe materiały:

MSPO 2026 otwarte w Kielcach. MON wskazuje na rolę krajowego przemysłu i programu SAFE

Umowa pomiędzy PGZ a ICEYE podpisana. Technologie satelitarne dla SZRP

Grupa WB triumfuje na MSPO 2026 z czterema nagrodami. Od Gladiusa 2 po tytuł eksportera roku

CloudFerro na MSPO: Bastion, memorandum z Hanwha Systems i projekt dla LAW

Kosiniak-Kamysz: "Kanada chce kupować od nas sprzęt, a potem dostarczy go Ukrainie". Ekskluzywny wywiad Portalu Obronnego

PGZ podsumowuje czwarty dzień MSPO: PIORUNY, ICEYE i "Niedźwiedź"

PGZ i Nitro-Chem integrują pocisk Hydra z pojazdem KUNA

GRUPA WB i KNDS podpisały list intencyjny dotyczący systemów artyleryjskich

MSPO 2026 – Nagrody DEFENDER rozdane. Radar P-18PL wyróżniony nagrodą prezydenta

Umowa wykonawcza na Pioruny podpisana w czasie MSPO 2026

Tusk na MSPO 2026: Pioruny i Niedźwiedź

Trzeci dzień PGZ na MSPO. Porozumienia dotyczące lotnictwa, obrony powietrznej i paliw rakietowych

MBDA uruchomiła centrum obsługowe w Czosnowie

Gołota na MSPO 2026: Budujemy największą armię lądową w europejskiej części NATO

Premier Donald Tusk ujawnił nazwę dla nowego CBWP

Zielona Lista MON ma dopuścić prywatnie kupione wyposażenie do służby

Polski materiał wybuchowy i systemy zasilania dla lotnisk w czasie blackoutu. Nowe projekty Łukasiewicza ze spółkami PGZ

Historyczna umowa na MSPO. NITRO-CHEM i Łukasiewicz opracują polski nadchloran amonu

NITRO-CHEM i MESKO podpisały strategiczną umowę. Chodzi o paliwo rakietowe

• Grzegorz Wrona, wiceminister MAP: Bezpieczeństwo żywnościowe rozpoczyna się już od nasiona

Od innowacji lotniczych i kosmicznych do zdolności obronnych. Debata o przyszłości polskiego sektora lotniczego i kosmicznego

Konrad Gołota na MSPO 2026 | Portal Obronny

Dr Andrzej Mochoń: Targi to dzisiaj nie tylko ekspozycja sprzętu, ale też platforma polityczna i informacyjna

Wiceprezes PFR: "Finansujemy wiele przedsięwzięć. Jako Team Poland na MSPO mamy szeroką ofertę dla przedsiębiorcy"

Wojciech Balczun: "Polski przemysł obronny ma dobre produkty, które mogą być hitami eksportowymi"

PGZ na MSPO 2026: polonizacja produkcji, nowe krajowe kompetencje i bezpieczniejsze łańcuchy dostaw

Strategia JELCZ.PL to technologiczny skok dla armii. Kluczowe umowy podpisane na MSPO 2026

Współpraca Hyundai Rotem i Huty Częstochowa. Polska stal pancerna sercem czołgów K2PL

Ta umowa jest kolejnym krokiem w lokalizacji programu Homar-K

Pierwsze zobrazowania z satelity Eycore-1. System działa

Nowy Ciężki BWP. Premiera PGZ w czasie MSPO 2026

Suwerenność technologiczna a bezpieczeństwo Polski. Jak budować nowoczesne zdolności obronne Polski?

Portal Obronny - debata Łukasiewicz – ILOT

Umowa na montaż modułów wyrzutni systemu rakietowego HOMAR-K podpisana. Transfer technologii i nowe zdolności

Shield AI, PGZ i WZL-2 rozpoczynają rozmowy o X-BAT

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Radiotechnika Marketing rozpoczęły współpracę przy systemach zasilania

Grupa WB i Kongsberg podpisały umowę o bezzałogowych systemach morskich

Technologie antydronowe i satelity to początek. WAT pokaże przełomowe technologie na MSPO 2026

Polska technologia w powietrzu. TKH z seryjnym silnikiem turboodrzutowym na MSPO 2026

Polska i Kanada podpisały memorandum o współpracy obronnej. "Kanada to jest nasz sojusznik"

Kanada Krajem Wiodącym MSPO 2026. Do Kielc przyjeżdża prawie 500 delegatów

Roboty, PIORUN i satelita radarowy. Łukasiewicz na MSPO 2026

MSPO 2026: trzy premiery, Kanada i 50 delegacji. Co zobaczymy w Kielcach

MSPO 2026 w Kielcach. Ponad tysiąc firm pod jednym dachem

Kielecki MSPO 2026 dla Czytelników Portalu Obronnego relacjonowali red. red.: Karolina Modzelewska, Piotr Miedziński, Juliusz Sabak oraz Wojciech M. Salwiński.

Władysław Kosiniak-Kamysz na MSPO2026

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