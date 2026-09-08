Umowa na montaż modułów wyrzutni systemu rakietowego HOMAR-K podpisana. Transfer technologii i nowe zdolności

Podpisana 8 września 2026 roku umowa licencyjna jest fundamentem dla dalszego rozwoju programu HOMAR-K w Polsce. Przedmiotem umowy licencyjnej, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Hanwha Aerospace Co. Ltd., jest przekazanie na rzecz Skarbu Państwa dokumentacji technicznej oraz udzielenie praw do korzystania z pozyskanej dokumentacji w zakresie produkcji części zamiennych do modułów wyrzutni rakietowych WWR Homar-K oraz ich montażu. Oznacza to, że Polska zyskuje pełne prawa do wykorzystania technologii koreańskiej firmy w zakresie produkcji i montażu wyrzutni rakietowych.

Ten kontrakt jest ściśle powiązany z wcześniejszymi ustaleniami, w tym z umową wykonawczą z 24 kwietnia 2024 roku, która przewiduje dostawę 72 modułów wyrzutni. Licencja pozwoli polskim podmiotom przemysłu obronnego na produkcję tych modułów oraz ich integrację z podwoziami produkowanymi przez polską spółkę JELCZ. Co więcej, polskie firmy będą odpowiedzialne za wytwarzanie ponad 600 wybranych części zamiennych do tych modułów, a także za opracowanie i produkcję kontenerów transportowo-startowych. Te kontenery umożliwią strzelanie pociskami rakietowymi kalibru 122 mm, obecnie wykorzystywanymi w systemach rakietowych WR-40 LANGUSTA i produkowanymi w zakładach Mesko S.A. Transfer licencji do polskich podmiotów przemysłu zbrojeniowego nastąpi na podstawie odrębnych porozumień, co jest wypełnieniem zapisów umowy ramowej z października 2022 roku, mającej na celu ustanowienie produkcji wyrzutni w Polsce oraz odbudowę zdolności w zakresie MRO (obsług, napraw i remontów).

Właśnie podpisaliśmy umowę na licencję do produkcji modułów wyrzutni rakietowych HOMAR-K 🇵🇱System HOMAR-K, oparty na wyrzutniach K239 Chunmoo, może wykorzystywać różne typy kierowanych pocisków rakietowych. Każda wyrzutnia posiada dwa zasobniki mieszczące:🔹 6 rakiet 239 mm o… pic.twitter.com/pJJZOdvvDs— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) September 8, 2026

Rozwój polskiego przemysłu obronnego: Od montażu po produkcję pocisków

Podpisanie umowy licencyjnej to nie tylko kwestia produkcji wyrzutni, ale także strategiczne posunięcie w kierunku uniezależnienia się w obszarze amunicji. Umowa „stanowi naturalną kontynuację działań w zakresie umiejscowienia w Polsce komplementarnych zdolności produkcyjnych wyrzutni i pocisków rakietowych.” Już 29 grudnia 2025 roku została zawarta trzecia umowa wykonawcza, tym razem dotycząca dostawy produkowanych w Polsce pocisków CGR-080.

W ramach realizacji tej umowy zostanie wybudowany nowy zakład produkcyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co pozwoli na wytwarzanie pocisków rakietowych i pozyskanie przez polski przemysł obronny zupełnie nowych zdolności. Transfer technologii i wiedzy będzie realizowany przez koreański podmiot gospodarczy. W przyszłości planowana jest również produkcja pocisków o większym zasięgu, jednak będzie to uzależnione od postępów w realizacji bieżącego kontraktu i dalszej współpracy między koreańskim a polskim przemysłem.

Potencjał systemu HOMAR-K: Co zyska polska armia?

System HOMAR-K bazuje na modułach wyrzutni LM K-MLRS (K239 Chunmoo), opracowanych przez Hanwha Aerospace Co. Ltd. i dostosowanych do specyficznych potrzeb Sił Zbrojnych RP. Jego elastyczność i siła ognia stanowią znaczące wzmocnienie potencjału artyleryjskiego. Wyrzutnia HOMAR-K wyposażona jest w dwa zasobniki rakietowe, które mogą pomieścić różne typy amunicji, co pozwala na dostosowanie siły ognia do konkretnych wymagań misji.

Wyrzutnia wyposażona jest w dwa zasobniki rakietowe, które mogą pomieścić 2 rodzaje rakiet. W każdym zasobniku mieści się, w zależności od stosowanej amunicji: 6 kierowanych rakiet kalibru 239 mm o zasięgu 80 km, albo 1 kierowana taktyczna rakieta kalibru 607 mm o zasięgu 290 km. Ta różnorodność amunicji daje Siłom Zbrojnym RP możliwość precyzyjnego rażenia celów na różnych dystansach, od bliższych, wymagających dużej siły ognia, po cele strategiczne oddalone o setki kilometrów. Możliwość wyboru między większą liczbą rakiet o średnim zasięgu a pojedynczą, potężną rakietą taktyczną o dalekim zasięgu, znacząco zwiększa operacyjną elastyczność i siłę uderzeniową polskiej artylerii rakietowej.