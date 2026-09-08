Londyn przeznaczy 100 mln funtów na obronę powietrzną Ukrainy

Pakiet przed zimą

Zjednoczone Królestwo poinformowało, że środki zostaną przeznaczone na wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej w okresie zimowym. Zgodnie z przekazaną informacją w pakiecie znajdą się między innymi pociski do systemu Patriot.

Brytyjski wkład ma zostać przekazany w ramach opracowanej przez NATO listy priorytetowych potrzeb Ukrainy. Londyn zapowiedział dostarczenie pocisków przechwytujących, pocisków artyleryjskich dużego kalibru oraz systemów bezzałogowych.

Posiedzenie Grupy Kontaktowej

Ogłoszenie nowego pakietu nastąpiło przed wtorkowym posiedzeniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy. W formacie tym uczestniczy około 50 państw dostarczających Ukrainie wyposażenie wojskowe.

Posiedzeniu mają współprzewodniczyć minister obrony Zjednoczonego Królestwa Wes Streeting oraz minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Brytyjski rząd przedstawił zapowiedź finansowania jako element własnego wkładu w priorytetowe potrzeby ukraińskich sił zbrojnych, opracowane w ramach NATO.

Deklaracje brytyjskiego rządu

Brytyjski komunikat przypomniał również, że Zjednoczone Królestwo zgodziło się niedawno na odtajnienie planów konstrukcyjnych brytyjskich komponentów pocisku SCALP.

Wes Streeting oświadczył, że podczas jego pierwszej wizyty w Kijowie, podobnie jak podczas wizyty premiera Andy'ego Burnhama, zwracano uwagę na potrzebę wsparcia Ukrainy w sezonie zimowym. Minister wskazał przy tym na kontynuację rosyjskich ataków na cele cywilne i energetyczne oraz zadeklarował dalsze brytyjskie wsparcie dla Ukrainy.

Opracowano na podstawie depeszy PAP.