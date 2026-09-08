Pokaz 18. Dywizji Zmechanizowanej na nowodębskim poligonie

Zintegrowane działanie pododdziałów

Pokaz przeprowadzono 7 września 2026 roku w ramach XXVII Wystawy Sił Zbrojnych RP, towarzyszącej XXXIV Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego Kielce 2026. Obserwowali go wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarze stanu w MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Cezary Tomczyk oraz delegacje zagraniczne.

Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że prezentacja obejmowała współdziałanie pododdziałów wojsk pancernych, zmechanizowanych, artylerii, rozpoznania oraz obrony przeciwlotniczej. W działaniach uwzględniono wykorzystanie samolotów wielozadaniowych F-16, śmigłowców uderzeniowych AH-64 i bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye użytych do rozpoznania bliskiego.

Szef MON poinformował, że wydarzenie było pierwszą taką prezentacją zorganizowaną przed kieleckim salonem. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza jej celem było pokazanie zagranicznym gościom sposobu wykorzystania sprzętu przez polskie jednostki, w tym polskich rozwiązań przemysłu obronnego. W Nowej Dębie byli przedstawiciele ponad 20 państw, w tym krajów NATO i Unii Europejskiej, a także Korei Południowej, Armenii i państw Zatoki Perskiej.

Siła i współdziałanie. Armia zaprezentowała swoje możliwości w Nowej Dębie- Wicepremier W. @KosiniakKamysz: Mamy prezentację przed Międzynarodowym Salonem Przemysłu Obronnego. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który odbywa się rokrocznie w Kielcach, zyskał już miano… pic.twitter.com/bZy9dMMQgq— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 7, 2026

Artyleria, bezzałogowce i obrona powietrzna

Elementem scenariusza były uderzenia ogniowe wykonywane przez pododdziały artylerii. Zaprezentowano także zastosowanie bezzałogowych systemów uderzeniowych Warmate i Gladius oraz bezzałogowych statków powietrznych FPV.

Osobną część poświęcono zwalczaniu bezzałogowych statków powietrznych. W tym celu wykorzystano broń strzelecką, kołowe transportery opancerzone Rosomak oraz zestawy przeciwlotnicze Poprad i Piorun. Taka konfiguracja pokazu obejmowała środki przeznaczone do zwalczania zagrożeń powietrznych na różnych dystansach i w różnych warunkach działania.

Publiczności przedstawiono również czołgi M1A2 Abrams i Leopard 2PL, a także bojowy wóz piechoty Borsuk. MON wskazał, że prezentacja dotyczyła ich siły ognia, mobilności oraz zdolności manewrowych.

Polska i Słowacja w ramach SAFE

Pokaz zintegrowanego działania elementów ugrupowania bojowego 18. Dywizji Zmechanizowanej obserwował także wicepremier i minister obrony Republiki Słowackiej Robert Kaliňák wraz z delegacją. Po jego zakończeniu odbyło się spotkanie ministrów obrony Polski i Słowacji, dotyczące dalszej współpracy obronnej i wojskowo-technicznej.

Ministrowie podpisali dokument "Letter of Intent on Bilateral Military-Technical Cooperation within the SAFE Framework". Według MON określa on kierunki dalszej współpracy obu państw w obszarze bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał dwa zasadnicze pola współpracy: amunicję, ze szczególnym uwzględnieniem amunicji kalibru 155 mm, oraz program pk. "San" dotyczący obrony przeciw bezzałogowym statkom powietrznym. Robert Kaliňák zadeklarował zainteresowanie Słowacji udziałem w programie pk. "San", zwłaszcza w zakresie rozwoju systemu identyfikacji. Minister obrony Słowacji mówił także o możliwym wykorzystaniu słowackich kompetencji w produkcji amunicji wielkokalibrowej do zwiększania zdolności produkcyjnych w Polsce.

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego MON.