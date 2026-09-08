W Brzesku powstanie 87. Pułk Przeciwlotniczy

Oprac. Wojciech Salwiński
2026-09-08 7:45

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał decyzję o uformowaniu 87. Pułku Przeciwlotniczego. Jednostka ma wejść w skład 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej i docelowo liczyć około 1000 żołnierzy.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia przy pomniku w Brzesku. O nowym pułku przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Ministerstwo Obrony Narodowej/ X (Twitter)

Formowanie rozłożone na lata

Siedzibą nowego pułku będzie Brzesko. MON podkreśla, że proces jego formowania został rozpisany na lata. Decyzję ogłoszono 4 września 2026 roku podczas uroczystości upamiętniających ofiary niemieckich nalotów na węzeł kolejowy Brzesko-Słotwina we wrześniu 1939 roku.

Polecany artykuł:

Wyposażenie z programów pk. "Narew", "Pilica+" i "San"

Pułk ma być sukcesywnie wyposażany w środki obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej. Resort wskazał, że pozyskiwanie uzbrojenia ma odbywać się w ramach programów  pk. "Narew", "Pilica+" i "San", obejmujących rakietowe i artyleryjskie zestawy krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. Komunikat nie wskazuje jednak konkretnego sprzętu, harmonogramu dostaw ani terminu osiągnięcia gotowości przez jednostkę.

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego MON.

Grupa Niewiadów Amunicja – Portal Obronny
Portal Obronny SE Google News
Obrona Powietrzna
SIŁY ZBROJNE