W Brzesku powstanie 87. Pułk Przeciwlotniczy

Formowanie rozłożone na lata
Siedzibą nowego pułku będzie Brzesko. MON podkreśla, że proces jego formowania został rozpisany na lata. Decyzję ogłoszono 4 września 2026 roku podczas uroczystości upamiętniających ofiary niemieckich nalotów na węzeł kolejowy Brzesko-Słotwina we wrześniu 1939 roku.
Wyposażenie z programów pk. "Narew", "Pilica+" i "San"
Pułk ma być sukcesywnie wyposażany w środki obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej. Resort wskazał, że pozyskiwanie uzbrojenia ma odbywać się w ramach programów pk. "Narew", "Pilica+" i "San", obejmujących rakietowe i artyleryjskie zestawy krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. Komunikat nie wskazuje jednak konkretnego sprzętu, harmonogramu dostaw ani terminu osiągnięcia gotowości przez jednostkę.
Opracowano na podstawie komunikatu prasowego MON.