Formowanie rozłożone na lata

Siedzibą nowego pułku będzie Brzesko. MON podkreśla, że proces jego formowania został rozpisany na lata. Decyzję ogłoszono 4 września 2026 roku podczas uroczystości upamiętniających ofiary niemieckich nalotów na węzeł kolejowy Brzesko-Słotwina we wrześniu 1939 roku.

W Brzesku powstanie 87. Pułk Przeciwlotniczy -4 września 2026 roku, w Brzesku-Słotwinie odbyły się uroczystości upamiętniające 87. rocznicę tragicznego bombardowania tamtejszego węzła kolejowego przez niemieckie lotnictwo we wrześniu 1939 roku. Podczas uroczystości wicepremier… pic.twitter.com/rEj3nzvvQ1— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 4, 2026

Wyposażenie z programów pk. "Narew", "Pilica+" i "San"

Pułk ma być sukcesywnie wyposażany w środki obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej. Resort wskazał, że pozyskiwanie uzbrojenia ma odbywać się w ramach programów pk. "Narew", "Pilica+" i "San", obejmujących rakietowe i artyleryjskie zestawy krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu. Komunikat nie wskazuje jednak konkretnego sprzętu, harmonogramu dostaw ani terminu osiągnięcia gotowości przez jednostkę.

Opracowano na podstawie komunikatu prasowego MON.