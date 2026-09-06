Niezidentyfikowany obiekt nad Polską z kierunku Białorusi. Wojsko poderwało śmigłowiec i prowadzi weryfikację

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), za pośrednictwem Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, wszczęło szczegółowe czynności sprawdzające. Powodem jest podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt, który nadleciał z kierunku Białorusi. To zdarzenie natychmiastowo uruchomiło procedury mające na celu pełne wyjaśnienie sytuacji i zapewnienie bezpieczeństwa kraju.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, „W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, prowadzi czynności sprawdzające.” Jest to standardowa procedura w przypadku tego typu zagrożeń, mająca na celu szybką i kompleksową analizę danych.

Co wiemy o niezidentyfikowanym obiekcie i skąd pochodzi podejrzenie?

Aby zweryfikować charakter niezidentyfikowanego obiektu, Dowództwo Operacyjne RSZ podjęło konkretne kroki. W ramach prowadzonych czynności sprawdzających, szczegółowo analizowane są zapisy z systemów radiolokacyjnych. Dodatkowo, w rejon, z którego pochodziło zgłoszenie o obiekcie, został skierowany wojskowy śmigłowiec. Jego zadaniem jest zebranie dodatkowych informacji, które mogą pomóc w identyfikacji obiektu. Celem tych działań jest przede wszystkim „potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m. in. możliwości, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych.” Jest to kluczowe, aby odróżnić rzeczywiste zagrożenie od naturalnych zjawisk, które mogłyby zostać błędnie zinterpretowane przez systemy.

Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej z kierunku Białorusi jest traktowane z najwyższą powagą, biorąc pod uwagę obecną sytuację.

Brak aktywności rosyjskiego lotnictwa – czy sytuacja jest bezpieczna?

W kontekście tego zdarzenia, Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało również ważną informację dotyczącą aktywności lotniczej w regionie. „Informujemy jednocześnie, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy.”

Mimo to, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez wszystkie odpowiednie służby. Dowództwo Operacyjne RSZ apeluje o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów. „Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu weryfikacji i potwierdzeniu wszystkich szczegółów zdarzenia. Prosimy o śledzenie oficjalnych komunikatów Dowództwa Operacyjnego RSZ.”