Tegoroczna edycja K9 User Club to kontynuacja cyklu spotkań, które zyskują na znaczeniu wraz z rosnącą liczbą państw wykorzystujących systemy K9. Forum to stanowi unikalną platformę dla sił zbrojnych z całego świata do porównywania stosowanych rozwiązań, rozwijania interoperacyjności oraz identyfikowania możliwości dalszego zwiększania efektywności operacyjnej. Organizatorzy podkreślają, że „K9 User Club służy bezpośredniej wymianie wiedzy i doświadczeń dotyczących eksploatacji, szkolenia, utrzymania i logistyki systemów K9”.

Spotkanie w Estonii jest kolejnym po udanej IV edycji, która odbyła się w kwietniu 2025 roku w Polsce. Wówczas w Krakowie zgromadziło się ponad 150 przedstawicieli sił zbrojnych i przemysłu z dziewięciu państw. Program polskiego spotkania obejmował również wizytę w Hucie Stalowa Wola oraz w 18. Brygadzie Artylerii, gdzie uczestnicy mieli okazję obserwować wykorzystanie K9 w warunkach poligonowych.

Armatohaubice K9 produkcji Hanwha Aerospace są obecnie jednym z najpowszechniej używanych współczesnych rozwiązań artyleryjskich kalibru 155 mm. W Europie system ten jest już eksploatowany lub zaplanowany do wdrożenia m.in. przez Polskę, Finlandię, Norwegię, Estonię, Rumunię i Hiszpanię. Rosnąca liczba użytkowników tej samej rodziny sprzętu tworzy coraz większą bazę wspólnych doświadczeń operacyjnych, szkoleniowych i logistycznych, co jest niezwykle cenne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Polska w awangardzie: Kluczowa rola w rozwoju artylerii K9 i HOMAR-K

Polska odgrywa wyjątkową rolę w społeczności użytkowników K9. „Polska, jako największy użytkownik haubic K9 w NATO, zajmuje w tej społeczności szczególne miejsce”. To zaangażowanie naszego kraju w rozwój i eksploatację tych systemów jest nieocenione dla Hanwha Aerospace, dla której informacje przekazywane przez użytkowników stanowią „istotne źródło wiedzy wykorzystywane przy dalszym rozwoju systemu i jego wsparcia” - czytamy w komunikacie.

Polskie Siły Zbrojne nie tylko intensywnie wykorzystują K9, ale także aktywnie uczestniczą w rozwoju nowoczesnych rozwiązań artyleryjskich, co zostało docenione podczas tegorocznego forum.

Chunmoo na Forum: Rozszerzenie horyzontów artylerii rakietowej dalekiego zasięgu

Jedną z najbardziej ekscytujących nowości tegorocznej edycji K9 User Club jest pierwsza w historii sesja poświęcona systemowi wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo. Włączenie Chunmoo do programu forum odpowiada na rosnące zainteresowanie tym rozwiązaniem i zwiększającą się liczbę jego użytkowników na świecie.

Polska ponownie wyróżnia się w tym obszarze, rozwijając największy obecnie program Chunmoo poza Republiką Korei. Spolonizowany wariant systemu, znany jako HOMAR-K, został zintegrowany z polskim podwoziem Jelcz oraz krajowym systemem kierowania ogniem. Dotychczasowe umowy obejmują docelowo prawie 300 modułów wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, co świadczy o strategicznym znaczeniu tego programu dla obronności kraju.

Program HOMAR-K wchodzi w kolejny etap współpracy przemysłowej. Na podstawie trzeciej umowy wykonawczej, pociski precyzyjnego rażenia CGR-080 kal. 239 mm będą produkowane w Polsce przez zakład zarządzany przez Hanwha WB Advanced System, spółkę joint venture utworzoną przez Hanwha Aerospace i WB Electronics. Jest to znaczący krok, który „oznacza utworzenie i rozwój w Polsce nowych, strategicznych kompetencji związanych z produkcją precyzyjnej amunicji rakietowej”.

Również Estonia, jako gospodarz tegorocznego User Club, aktywnie rozwija swoje zdolności oparte na systemie Chunmoo. Po zamówieniu sześciu wyrzutni w 2025 roku, estońskie siły zbrojne zdecydowały w maju 2026 roku o pozyskaniu kolejnych systemów, stając się tym samym drugim krajem europejskim wdrażającym to nowoczesne rozwiązanie. Włączenie Chunmoo do programu User Club naturalnie rozszerza współpracę użytkowników z wymiany doświadczeń dotyczących artylerii lufowej na obszar artylerii rakietowej dalekiego zasięgu.

Przyszłość artylerii: Jak wymiana wiedzy kształtuje nowe kompetencje?

Tegoroczna edycja K9 User Club to nie tylko okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim forum do dyskusji o przyszłości artylerii i zdolnościach obronnych. W programie przewidziano szereg prezentacji narodowych, sesji eksperckich oraz dyskusji dotyczących eksploatacji i dalszego rozwoju systemów artyleryjskich. Uczestnicy będą mieli również okazję zobaczyć pokaz systemów K9 użytkowanych przez Siły Zbrojne Estonii, co pozwoli na bezpośrednie zapoznanie się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania.

Spotkanie to podkreśla znaczenie międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy w dynamicznie zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa. Dzięki takim inicjatywom jak K9 User Club, państwa członkowskie NATO i ich partnerzy mogą skuteczniej wzmacniać swoje zdolności obronne, budować interoperacyjność i wspólnie odpowiadać na współczesne wyzwania.

Na podstawie komunikatu prasowego Hanwha Aerospace Europe