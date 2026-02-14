Hanwha Aerospace buduje w Rumunii fabrykę haubic K9. To pierwsza taka inwestycja w Europie

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w Petrești, w okręgu Dymbowica, symbolizuje początek nowego rozdziału dla Hanwha Aerospace w Europie. Nowy obiekt, nazwany Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence (H-ACE) Europe, będzie pierwszym zakładem produkcyjnym firmy na kontynencie. W wydarzeniu wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele władz Rumunii oraz Korei Południowej, co podkreśla strategiczne znaczenie projektu dla obu państw.

Jae-il Son, prezes i dyrektor generalny Hanwha Aerospace, określił inwestycję jako fundament pod przekształcenie Hanwha Aerospace Romania w „prawdziwie rumuńską firmę obronną”. Dodał również, że celem jest nie tylko produkcja, ale także transfer technologii i ścisła współpraca z lokalnym przemysłem, aby zintegrować Rumunię jako kluczowy filar globalnego łańcucha dostaw w sektorze obronnym.

„Lokalna produkcja samobieżnej haubicy K9 to przykład pokazujący, w jaki sposób Korea stara się wzmocnić potencjał przemysłu zbrojeniowego swojego kraju partnerskiego” – powiedział minister DAPA Lee Yong-cheol w swoim przemówieniu gratulacyjnym.

Jak dodał:

„DAPA będzie nadal wspierać korzystną dla obu stron współpracę (koreańskich firm zbrojeniowych) i krajów partnerskich w oparciu o strategie lokalizacyjne tych firm” – powiedział Lee.

W ramach dwudniowej wizyty w Rumunii Lee odbył również szereg rozmów z wysokimi rangą przedstawicielami rządu i parlamentu, w tym z ministrami obrony i gospodarki. Obie strony zgodziły się na zacieśnienie praktycznej współpracy między oboma narodami.

Podróż miała miejsce w czasie, gdy Republika Korei zamierza wyeksportować bojowy wóz piechoty Redback firmy Hanwha i czołg bojowy K2 firmy Hyundai Rotem w ramach rumuńskiego programu modernizacji sił pancernych.

Co będzie produkowane w Petrești? Od K9 Thunder po systemy przyszłości

Nowoczesny zakład w Rumunii stanie się centrum produkcji zaawansowanych systemów lądowych, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie w regionie. Budowa fabryki jest bezpośrednią konsekwencją kontraktu podpisanego w lipcu 2024 roku. Na jego mocy Rumunia zamówiła 54 samobieżne haubice K9 Thunder oraz 36 wozów amunicyjnych K10. Dzięki tej umowie, wartej blisko miliard dolarów, Rumunia stała się dziesiątym członkiem „klubu użytkowników K9” i szóstym państwem NATO wykorzystującym ten system artyleryjski. Pierwsze dostawy sprzętu mają rozpocząć się na początku 2027 roku. Chociaż początkowe egzemplarze powstaną w Korei Południowej, docelowo większość produkcji zostanie przeniesiona do zakładu w Petrești.

Hanwha Aerospace ma ambitne plany dotyczące rozwoju rumuńskiej fabryki. W przyszłości portfolio produkcyjne może zostać rozszerzone o:

Bojowe wozy piechoty (w kontekście rumuńskiego programu modernizacji MLI).

Systemy precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu.

Bezzałogowe pojazdy naziemne.

Firma szacuje, że rozbudowa zakładu, zwłaszcza w połączeniu z potencjalnym programem produkcji bojowych wozów piechoty, może stworzyć nawet 2000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

Nowoczesna infrastruktura i współpraca z lokalnym przemysłem

Zakład H-ACE Europe zajmie imponującą powierzchnię około 181 000 metrów kwadratowych. Będzie wyposażony w zaawansowane linie montażowe, infrastrukturę do testowania i walidacji oraz tor testowy o długości 1751 metrów. Dedykowane laboratoria badawczo-rozwojowe mają wspierać pełny cykl życia produkowanych systemów – od montażu, przez testy, po konserwację i modernizację.

Kluczowym elementem strategii Hanwha jest osiągnięcie poziomu lokalizacji produkcji sięgającego 80% dzięki zaangażowaniu rumuńskiego przemysłu. Oznacza to ścisłą współpracę z lokalnymi firmami, które zostaną włączone w globalne łańcuchy dostaw południowokoreańskiego koncernu. Jest to wyraźny sygnał, że inwestycja ma na celu nie tylko sprzedaż sprzętu, ale także budowę trwałego partnerstwa przemysłowego i transferu zaawansowanych technologii.

Strategiczne znaczenie dla Rumunii i NATO

Inwestycja Hanwha Aerospace wpisuje się w szerszy trend wzmacniania potencjału obronnego Rumunii, która staje się regionalnym hubem przemysłu zbrojeniowego. W ostatnich latach swoje zakłady otworzyły tu również inne międzynarodowe koncerny, takie jak niemiecki Rheinmetall czy izraelski Elbit Systems.

Uruchomienie produkcji w Rumunii pozwoli nie tylko na zaspokojenie własnych potrzeb obronnych, ale w przyszłości umożliwi także realizację zamówień dla innych państw europejskich, co dodatkowo wzmocni pozycję Bukaresztu na arenie międzynarodowej.