Rumunia nie stroni od zakupów w Korei Płd. Systemy przeciwlotnicze, artyleria samobieżna, a może i czołgi

„Wielki zakup Błaszczaka w Korei Płd. uderzy w polskiego Kraba?”. „Koreańska broń zderzyła się z polskimi Krabami”. „Awantura o Kraba. Co minister Błaszczak kupuje w Korei”. To tylko niektóre z tytułów artykułów przedstawiających krytykę decyzji poprzednika Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dlaczego K-9 kupiły także Norwegia, Estonia, Finlandia i Turcja? A wkrótce do tego grona dołączy Rumunia, w której Hanwha Aerospace zbuduje fabrykę do produkcji K-9. Bukareszt spogląda w stronę Seulu…

i Autor: Republic of Korea Army/Facebook Armatohaubica K9 z Republiki Korei