Pierwszy okręt podwodny KSS-III Batch 2 został zwodowany. Najnowsza koreańska konstrukcja to też kandydat na polską Orkę

Juliusz Sabak
2025-10-23 16:07

W stoczni Hanwha Ocean w Geoje odbyła się uroczystość wodowania i nadania imienia ROKS Jang Yeong-sil (SS-087), pierwszemu okrętowi podwodnemu typu KSS-III Batch 2. Jednostka została nazwana na cześć wybitnego naukowca dynastii Joseon, co symbolizuje szczyt południowokoreańskiej inżynierii morskiej. Ten zaawansowany okręt jest również oferowany Polsce w programie Orka.

  • W stoczni Hanwha Ocean zwodowano ROKS Jang Yeong-sil, pierwszy okręt podwodny typu KSS-III Batch 2, nazwany na cześć wybitnego naukowca.
  • Jednostka wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami, takimi jak 10 wyrzutni pionowych, napęd AIP z ogniwami paliwowymi oraz nowoczesne baterie litowo-jonowe.
  • ROKS Jang Yeong-sil jest również oferowany Polsce w programie "Orka". Jakie znaczenie ma to dla modernizacji polskiej Marynarki Wojennej?

Uroczystość, w której wzięło udział ponad 200 gości, w tym admirał Kang Dong-gil, Szef Operacji Morskich, oraz przedstawiciele przemysłu obronnego i administracji DAPA (Defense Acquisition Program Administration), miała miejsce 22 października w stoczni Hanwha Ocean w Geoje. Stanowiła ona wyraz rosnących ambicji Korei Południowej w zakresie samodzielnej budowy, ale i eksportu, zaawansowanych systemów uzbrojenia.

KSS-III Batch-II: Większy, silniej uzbrojony, bardziej zaawansowany

ROKS Jang Yeong-sil to pierwsza jednostka z drugiej, zmodernizowanej serii okrętów podwodnych KSS-III, znanych również jako klasa Dosan Ahn Chang-ho. W porównaniu do okrętów Batch-1, nowa generacja charakteryzuje się znacznymi ulepszeniami: okręt mierzy około 89 metrów długości i wypiera 3600 ton, co czyni go największym okrętem podwodnym w historii Marynarki Wojennej Republiki Korei.

Został wyposażony w 10 wyrzutni pionowych (VLS), czyli o cztery więcej niż Batch-1, co zwiększa jego zdolność do odpalania pocisków manewrujących i balistycznych (SLBM) z konwencjonalnymi głowicami.

Okręt posiada napęd AIP (Air Independent Propulsion) z ogniwami paliwowymi Bumhan PH1. Zastosowanie nowoczesnych baterii litowo-jonowych zapewnia dłuższy czas operowania pod wodą i utrzymanie wysokiej prędkości, jednocześnie redukując ryzyko wykrycia. Ten sam cel ma szereg technologii redukujących hałas i wibracje, co poprawia właściwości stealth. Instalacja pomocniczego systemu napędowego umożliwia manewrowanie nawet w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii głównego napędu.

Zmodernizowany system zarządzania walką i sonarowy, pełniący funkcję "mózgu" i "uszu" okrętu, oferują lepsze przetwarzanie informacji, wykrywanie celów i zdolności uderzeniowe przeciwko celom lądowym. Wprowadzono sonar pasywny z nową anteną konforemną oraz maszt optoelektroniczny Hensoldt SERO 400, zastępujący klasyczne peryskopy. Zwiększony udział lokalnie produkowanych komponentów n wzmacnia bazę technologiczną i konkurencyjność południowokoreańskiego przemysłu obronnego na arenie międzynarodowej.

Droga do służby i znaczenie dla programu "Orka"

Po wodowaniu, ROKS Jang Yeong-sil przejdzie serię prób morskich i ewaluacji, zanim pod koniec 2027 roku zostanie oficjalnie przekazany Marynarce Wojennej Republiki Korei. Następnie, po zakończeniu procesu operacyjnego wdrożenia, okręt wejdzie do aktywnej służby.

Podczas uroczystościadmirał Kang Dong-gil, Szef Operacji Morskich, podkreślił, że ROKS Jang Yeong-sil - "Będzie służył jako sygnał dla Marynarki Wojennej w jej dążeniu do stania się inteligentną, elitarną siłą i wypełni swoją rolę jako kluczowy element w ochronie suwerenności morskiej Republiki Korei".

Co istotne dla Polski, okręty typu KSS-III Batch-2, dopasowane do wymagań Marynarki Wojennej RP, są oferowane w ramach programu "Orka". Zaawansowane rozwiązania technologiczne zastosowane w Batch-2, takie jak litowo-jonowe baterie, zwiększona siła ognia i ulepszone systemy stealth, mogą stanowić atrakcyjną propozycję dla polskiego programu pozyskania nowych okrętów podwodnych. Nie bez znaczenia jest też gotowośc producenta do szerokiego transferu technologii, o czym już pisaliśmy. Wodowanie ROKS Jang Yeong-sil jest z pewnością demonstracja realnych możliwości Hanwha Ocean i potencjału, jaki Korea Południowa wnosi na rynek uzbrojenia morskiego.

