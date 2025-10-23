Airbus, Leonardo i Thales łączą siły. Powstanie nowy europejski gigant branży kosmicznej

Airbus, Leonardo i Thales łączą siły, aby stworzyć nowego, europejskiego giganta kosmicznego.

Celem jest wzmocnienie autonomii Europy w kosmosie i globalna konkurencyjność, z operacjami planowanymi na 2027 rok.

Spółka przyniesie miliardowe synergie i nowe możliwości, ale czy Europa dogoni światowych liderów?

Nowa spółka ma wzmocnić pozycję Europy w sektorze kosmicznym

Airbus, Leonardo i Thales ogłosiły podpisanie memorandum o porozumieniu (MoU), którego celem jest połączenie ich działalności w zakresie systemów satelitarnych, infrastruktury kosmicznej i usług. Wspólne przedsięwzięcie ma stworzyć silnego, zintegrowanego europejskiego gracza, zdolnego konkurować z największymi podmiotami na świecie.

Projekt zakłada konsolidację kluczowych kompetencji, przyspieszenie innowacji i rozwój kompleksowej oferty „end-to-end” - od infrastruktury kosmicznej po usługi, z wyłączeniem systemów nośnych. Celem jest stworzenie jednolitego, odpornego podmiotu o globalnym zasięgu i zdolności ekspansji na rynkach eksportowych.

Nowa spółka ma również pełnić rolę zaufanego partnera przy realizacji narodowych programów kosmicznych, wspierając strategiczną autonomię Europy i umacniając jej pozycję w sektorze telekomunikacji, obserwacji Ziemi, nawigacji satelitarnej, nauki i bezpieczeństwa narodowego.

Wspólne inwestycje i synergie na miliardową skalę

Nowy podmiot będzie budował swoją pozycję w oparciu o komplementarne zasoby i know-how trzech firm. Połączenie ma przynieść roczne synergie operacyjne rzędu kilkuset milionów euro w ciągu pięciu lat od zamknięcia transakcji, przy kosztach zgodnych z branżowymi standardami.

Projekt ma także generować dodatkowe przychody dzięki rozszerzonemu portfolio produktów i usług oraz zwiększeniu globalnego zasięgu. Zintegrowane kompetencje umożliwią realizację innowacyjnych programów kosmicznych i poprawią efektywność operacyjną w obszarach inżynierii, produkcji i zarządzania projektami. Po zakończeniu transakcji Airbus wniesie działalność Space Systems i Space Digital z działu Defence and Space, Leonardo - swój Space Division wraz z udziałami w Telespazio i Thales Alenia Space, a Thales - udziały w Thales Alenia Space, Telespazio i Thales SESO.

Struktura własności i wspólne zarządzanie

Udziały w nowej spółce zostaną podzielone pomiędzy trzy koncerny. Airbus obejmie 35 procent akcji, a Leonardo i Thales po 32,5 procent. Spółka będzie funkcjonować w modelu wspólnego zarządzania, z równowagą decyzyjną pomiędzy akcjonariuszami.

Celem nowego podmiotu będzie zwiększenie konkurencyjności europejskiego sektora kosmicznego, wzmocnienie współpracy przemysłowej i technologicznej oraz zapewnienie stabilności ekosystemu kosmicznego w Europie. Wspólne działania mają sprzyjać rozwojowi technologii, zwiększeniu efektywności produkcji i tworzeniu nowych możliwości dla europejskich dostawców.

„Przełomowy moment dla europejskiego przemysłu kosmicznego”

Guillaume Faury, dyrektor generalny Airbusa, Roberto Cingolani, dyrektor generalny i dyrektor zarządzający Leonardo, oraz Patrice Caine, prezes i dyrektor generalny Thales, oświadczyli:

„Planowane powołanie tej spółki stanowi przełomowy moment dla europejskiego przemysłu kosmicznego. Odzwierciedla ono naszą wspólną wizję budowania silniejszej i bardziej konkurencyjnej europejskiej obecności w dynamicznie rozwijającym się globalnym sektorze kosmicznym. Poprzez połączenie naszych talentów, zasobów, doświadczeń i potencjału badawczo-rozwojowego, dążymy do wzrostu, przyspieszenia innowacji i dostarczania większej wartości naszym klientom i interesariuszom. Partnerstwo to jest zgodne z ambicjami europejskich rządów, które chcą wzmacniać swoje zasoby przemysłowe i technologiczne, zapewniając Europie autonomię w strategicznym sektorze kosmicznym i jego licznych zastosowaniach. Oferuje ono również pracownikom możliwość uczestnictwa w ambitnym projekcie oraz korzystania z nowych perspektyw zawodowych i siły trzech liderów branży.”

Harmonogram i kolejne kroki

Przedstawiciele pracowników Airbusa, Leonardo i Thales zostaną poinformowani i skonsultowani w sprawie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i układami zbiorowymi. Finalizacja transakcji będzie wymagała uzyskania odpowiednich zgód regulacyjnych oraz spełnienia standardowych warunków. Nowa spółka ma rozpocząć działalność operacyjną w 2027 roku.

Źródło: Materiały prasowe