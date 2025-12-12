Drony na gwiazdkę dla Wojska Polskiego? 360 maszyn Warmate do końca roku

Polska armia znacząco wzmacnia swoje zdolności obronne, inwestując w nowoczesne technologie wojskowe.

WB Electronics jeszcze w tym roku dostarczy 360 sztuk amunicji krążącej Warmate, czyli Inteligentnych Systemów kierowanych do Rażenia Celów.

Sprawdź, jak polska technologia rewolucjonizuje pole walki i dlaczego Warmate jest tak ceniony na świecie.

Przedmiotem tego kontraktu, zawartego w ramach umowy ramowej z maja bieżącego roku, jest dostawa 36 zestawów amunicji krążącej WARMATE, z których każdy składa się z 10 platform bojowych, głowic oraz przenośnej wyrzutni wraz z system kierowania i naprowadzania. Oznacza to, że do końca 2025 roku do polskiej armii trafi łącznie 360 sztuk amunicji krążącej WARMATE. Wartość tej konkretnej umowy wynosi około 100 milionów złotych brutto.

Cała umowa ramowa, na podstawie której zawarto umowę wykonawczą obejmuje dostawy do 2035 roku łącznie 900 zestawów, czyli niemal 10 tysięcy Inteligentnych Systemów kierowanych do Rażenia Celów (ISkdRC) Warmate w najnowszych wersjach rozwojowych. Oznacza to, że każda umowa wykonawcza będzie dotyczyła najbardziej aktualnej iteracji systemu, co jest o tyle istotne, że w tym obszarze rozwój następuje bardzo szybko. Warto też podkreślić, że WB Electronics stale rozwija platformy FlyEye i Warmate na podstawie informacji od użytkowników wykorzystujących je operacyjnie, takich jak Ukraina.

Nie tylko Xbox 360, lecz także #Warmate - na tyle - 360 platform, czyli 36 zestawów płk Piotr Paluch podpisał dziś umowę z @WBGroup_PL.Istotnym aspektem nowego kontraktu będą ich ekspresowe dostawy - w ciągu najbliższych 3 tygodni.

Amunicja krążąca WARMATE, określana zgodnie z nomenklaturą Wojska Polskiego jako Inteligentny System kierowany do Rażenia Celów (ISkdRC), jest nowoczesnym bezzałogowym systemem uderzeniowym polskiej produkcji. Został on zaprojektowany do identyfikowania i precyzyjnego rażenia celów. Dzięki możliwości użycia wymiennych głowic różnego typu, WARMATE może być skutecznie używany zarówno przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, jak i piechocie przeciwnika czy też jako platforma rozpoznawcza. Dostępne są również głowice ćwiczebne, stosowane w szkoleniu.

System sterowania jest wyposażony jest w zaawansowane moduły sterujące, umożliwiające automatyzację większości faz lotu. Operator, bazując na przekazie wideo w czasie rzeczywistym, zachowuje pełną kontrolę nad systemem, mając możliwość wyboru pomiędzy wielorazowym trybem rozpoznawczym (do obserwacji i identyfikacji) a jednorazowym trybem bojowym (do ataku). Ta możliwość dynamicznego przełączania trybów daje operatorowi elastyczność w podejmowaniu ostatecznej decyzji o ataku, który niemal do ostatniej chwili może być wstrzymany, lub przekierowany na inny cel. System Warmate w tej wersji może być przenoszony przez dwuosobową załogę i startuje ze składanej wyrzutni. Istnieje również wariant Warmate TL odpalany z wyrzutni rurowej, która może być instalowana na pojazdach, w tym bezzałogowych. Testowano również możliwość startu ze statków powietrznych różnego typu.