Kolejne 52 drony FlyEye dla wojska. Grupa WB ma dostarczyć je do końca roku

Agencja Uzbrojenia zakontraktowała 13 zestawów miniaturowych dronów FlyEye dla Sił Zbrojnych RP.

Dostawa obejmuje 52 drony FlyEye w najnowszej wersji, przeznaczone do rozpoznania i zintegrowane z systemem kierowania ogniem TOPAZ.

Umowa o wartości około 100 mln złotych ma zostać zrealizowana do końca 2025 roku, wzmacniając obronność kraju.

Jakie są unikalne możliwości FlyEye i dlaczego są tak cenione, nawet na froncie w Ukrainie?

"13 dodatkowych zestawów, w sumie 52 platformy latające FlyEye wraz z systemem, który pozwoli nam na bieżącą eksploatację tego sprzętu wojskowego bez większych wyzwań. Umowa podpisana dzisiaj. Dostawy do końca roku, tak więc będzie to forma prezentu gwiazdkowego" — stwierdził nieco żartobliwie płk Piotr Paluch, który podpisywał umowę w imieniu Agencji Uzbrojenia. Jak dodaje - "W Siłach Zbrojnych już mamy wiele tego sprzętu. Żołnierze wyrażają bardzo pozytywną opinię z jego eksploatacji, jak również doświadczenia wyniesione z jego bojowego użycia na Ukrainie potwierdzają, że pozyskujemy sprzęt, który zwiększenia bezpieczeństwa naszych obywateli."

Agencja Uzbrojenia podpisała z WB Electronics S.A. umowę o wartośco około 100 mln złotych brutto. Dotyczy ona dostawy do Sił Zbrojnych RP 13 zestawów Miniaturowych Bezzałogowych Systemów Powietrznych FlyEye. Każdy zestaw to cztery płatowce w najnowszej wersji oraz niezbędne wyposażenie naziemne. Dostawy mają zostać zrealizowane do końca 2025 roku. Producenta reprezentował prezes WB Electronics, Piotr Wojciechowski, natomiast Agencję Uzbrojenia zastępca jej szefa, płk Piotr Paluch.

Każdy zestaw dostarczany jest do sił zbrojnych wraz dokumentacją techniczną i pakietami: naprawczym, logistycznym i szkoleniowym. Ponieważ w skład zestaw wchodzą cztery płatowce, obecna umowa dotyczy 52 maszyn typu FlyEye. Jak dotąd w ramach realizowanej umowy ramowej, dostarczono 26 zestawów, w skład których wchodziły 104 płatowce. Łącznie umowa ramowa podpisana 5 września 2023 r., podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, dotyczy „niemal 500 dronów Flyeye”.

BSP klasy mini FlyEye przeznaczone są do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza za pomocą głowic optoelektronicznych wyposażonych w kamery umożliwiające rejestrację obrazu, zarówno w świetle dziennym jak i z wykorzystaniem termowizji. BSP typu FlyEye są zintegrowane ze Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ, stosowanym m.in. w systemach artyleryjskich Homar-A, Homar-K, K-9, Krab i Langusta.

Flyeye został z powodzeniem sprawdzony w Wojsku Polskim, gdzie realizuje zadania zarówno na rzecz Wojsk Operacyjnych jak i Wojsk Obrony Terytorialnej. System bezzałogowy tego typu jest także z sukcesem stosowany podczas działań wojennych w Ukrainie.