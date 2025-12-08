O programie Tarczy Wschód dyskutują, w czasie konferencji zorganizowanej pod hasłem „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/2026. Rozbudowa Sił Zbrojnych RP kołem zamachowym gospodarki”, generał broni Stanisław Czosnek – zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji pilot Ireneusz Starzyński, Pierwszy Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Marek Sokołowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski, Polish National Military Representative at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Mons, Belgium. Wiele miejsca w dyskusji poświęcono także NATO.

Generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski wprost: "NATO wie co się dzieje u nas aby zapewnić wsparcie"

Jak przyznał generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski, Polish National Military Representative at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE):- NATO rozumie to, że Polska jest krajem leżącym w tym miejscu geopolitycznie, gdzie leży i ma ogromne wyzwania. To, co się dzieje w domenie powietrznej, to co się dzieje w tej, w tej domenie, pod progiem wojny, czyli akty sabotażowe, próby zbierania informacji w Polsce. Sojusz jest świadomy, że Polska dzisiaj musi w większości skupić się na tym, a NATO wie co się dzieje u nas aby zapewnić wsparcie.

Gen. Wiśniewski zwrócił także uwagę na to, że wszystkie samoloty, które są zadeklarowane do jakiejkolwiek misji albo operacji NATO, bez względu na to, skąd są i gdzie startują, mają domniemaną zgodę na wlot w polską przestrzeń powietrzną jeśli będzie taka decyzja polskiego Dowódcy Obrony Powietrznej: - Więc jesteśmy dużo dalej niż tylko umowy bilateralne z naszymi sąsiadami.

Generał broni Stanisław Czosnek - zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zwrócił uwagę na inny element: