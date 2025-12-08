Tarcza Wschód jako kluczowy projekt ochrony Wschodniej Flanki. "Musimy pamiętać: Rosja też nie stoi w miejscu"

W poniedziałek, 8 grudnia, odbywa się kolejna już konferencja Portalu Obronnego. Tym razem jej tematyka to: „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/2026. Rozbudowa Sił Zbrojnych RP kołem zamachowym gospodarki”. Wydarzenie jest miejscem merytorycznej debaty z udziałem przedstawicieli rządu, najwyższego dowództwa Wojska Polskiego, sektora przemysłowego i naukowego. Pierwszym tematem poruszonym w czasie konferencji jest Tarcza Wschód, jako kluczowy projekt ochrony Wschodniej Flanki.

W dyskusji udział biorą: generał broni Stanisław Czosnek – zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji pilot Ireneusz Starzyński, Pierwszy Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski, Polish National Military Representative at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Mons, Belgium, a także generał broni Marek Sokołowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Generałowie o ochronie Wschodniej Flanki i jej kluczowym projekcie, czyli Tarczy Wschód

Zdaniem gen. broni Stanisława Czosnka, zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, należy zadać sobie pytanie o to, co możemy zrobić w czasie pokoju, by być gotowym na czas wojny. - Możemy zrobić Tarczę Wschód. Często kojarzy się nam ona z obiektami inżynieryjnymi, ale to jest bardzo duże spłycenie tego tematu. Rozpoczęliśmy przede wszystkim od rozbudowy istniejącego systemu, zaadaptowania go do wniosków płynących z wojny na Ukrainie inwestując w systemy rozpoznania, w tym radiolokacyjnego rozpoznania przestrzeni powietrznej – ocenia generał.

Zdaniem gen. dyw. pilota Ireneusza Starzyńskiego, pierwszego zastępcy Dowódca Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych z perspektywy dowództwa operacyjnego w kwestii wyzwań i tego, co trzeba zrobić pilnie w ramach Tarczy Wschód, to nie tylko rozbudowa inżynieryjna, sensory, efektory, rozpoznania, ale przede wszystkim: - (...) musimy się nauczyć wykorzystywać je efektywnie. To jest cały zespół zdolności związanych z przygotowaniem społeczeństwa do oporu i przetrwania. Przede wszystkim współpraca wojska z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną. To nie tylko siły zbrojne, a cała sieć elementów ze sobą powiązanych i współpracujących – przyznał.

Generał broni Marek Sokołowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, przyznał, że patrząc na to, co dzieje się na Ukrainie, wprowadzane są zmiany, a pewne doświadczenia przenoszone. - Programy szkolenia żołnierzy w Polsce, to są programy szkoleń ukraińskich. Razem szkolimy żołnierzu ukraińskich o naszych, przenosimy te doświadczenia. (...) Zawsze była obrona i natarcie, zmieniają się tylko środki. W tej chwili mamy tak wiele doświadczeń ze strony ukraińskiej, ale nie tylko, przenosimy to nie tylko na programy szkolenia, bo je upraszczamy i zmieniamy, tak by dopasować mentalność nie tylko żołnierzy ale i dowódców do zmian. (...) Ale musimy pamiętać: Rosja też nie stoi w miejscu - podsumował generał.