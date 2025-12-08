Mocne słowa o Tarczy Wschód. "Jeden z kluczowych projektów służących obronności"

„Tarcza Wschód” to zaplanowany na lata 2024 - 2028 projekt wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową, która daje o sobie znać. Projekt powstał w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę, ale co warto podkreślić, jest projektem pokojowym. Jego zdaniem jest odstraszyć potencjalnych agresorów, chronić żołnierzy i ludność cywilną, wspólnie z sojusznikami pokazać gotowość do obrony naszych granic.

Właśnie o Tarczy Wschód dyskutują, w czasie konferencji zorganizowanej pod hasłem „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/2026. Rozbudowa Sił Zbrojnych RP kołem zamachowym gospodarki”, generał broni Stanisław Czosnek – zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji pilot Ireneusz Starzyński, Pierwszy Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Marek Sokołowski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski, Polish National Military Representative at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), Mons, Belgium.

Generał dywizji pilot Cezary Wiśniewski, Polish National Military Representative at the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) stwierdził:

My w Polsce na początku trochę przy budowie koncepcji Tarczy Wschód myśleliśmy bardziej o obronie, że to będą te elementy, które nam pozwolą się efektywniej, skuteczniej bronić. Natomiast z punktu widzenia dowódcy wojsk lądowych Sojuszu na jednym z ważniejszych elementów tego jest ta zdolność, ta projekcja siły do odstraszania, czyli przemyślany wysiłek państwa, który buduje pewne niezbędne elementy, aby efektywnie odstraszać. I oczywiście w ramach tego typu rozważań to, co my budujemy na ścianie wschodniej, jest precyzyjnie widziane z punktu widzenia dowódcy wojsk lądowych.

Zdaniem generała broni Stanisława Czosnka – zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jeśli spojrzeć na Tarczę Wschód, to: - Tarcza Wschód to nie jest nic sztucznego. To nie jest coś, co by zaskakiwało naszych sojuszników w ramach NATO czy też w ramach Unii Europejskiej. Bo przypomnę Białą księgę, w której Tarcza została uznana jako jeden z kluczowych projektów służących obronności. Gen. Czosnek dodał także: