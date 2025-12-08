Gen. Błazeusz o bezpieczeństwie państwa i jego kluczowych elementach

Konferencja „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/26. Rozbudowa Sił Zbrojnych kołem zamachowym gospodarki" w Warszawie koncentruje się na rozwoju polskiej armii w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Wydarzenie gromadzi przedstawicieli sił zbrojnych i ekspertów, aby omówić strategiczne aspekty obronności.

Generał Piotr Błazeusz podkreśla potrzebę gotowości obronnej, wskazując na neoimperialistyczne działania Rosji i zagrożenia hybrydowe.

Jakie konkretne rozwiązania są proponowane, aby wzmocnić potencjał obronny Polski w kontekście współczesnych wyzwań?

Konferencja „Fundamenty bezpieczeństwa 2025/26. Rozbudowa Sił Zbrojnych kołem zamachowym gospodarki" to miejsce do wymiany poglądów na temat strategicznych aspektów rozwoju polskiej armii w kontekście dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Wśród zaproszonych gości znajdują się m.in.: wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, pełnomocnik Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a także przedstawiciele rodzajów Sił Zbrojnych RP, przemysłu obronnego oraz świata nauki. Wykład wprowadzający wygłosił generał broni Piotr Błazeusz, doradca strategiczny Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Gen. Piotr Błazeusz o bezpieczeństwie państwa i jego kluczowych elementach

Ekspert zaczął od postawienia pytania dotyczącego tego, czym jest bezpieczeństwo państwa. Jak przyznał jest wiele definicji tego pojęcia, ale przede wszystkim to aktywność państwa, polegająca na zapewnieniu możliwość przetrwania, swobody rozwoju i realizacji własnych interesów narodowych w niebezpiecznym środowisku. - Bezpieczeństwo państwa to elementarna potrzeba każdego społeczeństwa - podkreślił generał Błazeusz.

Jak zaznaczył generał na potencjał obronny państwa składają się czynniki: ludzki, materialny i finansowy. A co za tym idzie potencjał obronny państwa składa się z takich elementów gospodarczych, przemysłowych, militarnych, ale też społecznych i naukowych czy dyplomatyczny, a wszystkie one wymagają odporności. - Głównym wyzwaniem pozostaje mentalność pokojowa, niechęć do podejmowania ryzyka, delegowania uprawnień i komfortowego czucia się w tym , co niekomfortowe w czasie pokoju - ocenił.

Gen. Piotr Błazeusz, zauważa także, że Rosja prowadzi neoimperialistyczną politykę i dąży do odtworzenia stref wpływów i buforowych.