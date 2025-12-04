Polonizacja czołgów K2 i wyrzutni Homar-K. Wiceminister Bejda spotkał się z Ambasadorem Korei

3 grudnia 2025 roku odbyło się istotne spotkanie dotyczące współpracy obronnej między Polską a Republiką Korei. Wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda gościł Ambasadora Republiki Korei Jun Joul Tae, aby omówić postępy w programach modernizacyjnych polskiej armii. Dyskusje skupiły się na strategicznych projektach, które mają wzmocnić potencjał obronny Polski.

Polonizacja i transfer technologii: Klucz do samodzielności

Jednym z głównych tematów spotkania były realizowane umowy na dostawy czołgów K2 Black Panther. Podkreślono znaczenie polonizacji produktu, co oznacza dostosowanie koreańskich technologii do polskich potrzeb i możliwości produkcyjnych. Transfer technologii jest kluczowy dla budowania niezależności technologicznej polskiego przemysłu obronnego oraz zapewnienia długoterminowego wsparcia dla pozyskiwanego sprzętu.

Podczas rozmów zwrócono również uwagę na rozwój zdolności serwisowych, co jest niezbędne dla efektywnego utrzymania i eksploatacji nowoczesnego sprzętu wojskowego. Omówiono także kwestie związane z kontraktem na pozyskanie wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Homar-K, które stanowią ważny element wzmacniania polskiej artylerii rakietowej.

Zakupy zbrojeniowe w Republice Korei

Polska armia, w ramach programu modernizacji po inwazji Rosji na Ukrainę, podpisała umowy z Republiką Korei na łączną wartość ponad 16 mld USD. Dostawy realizowane są zgodnie z harmonogramem. Najważniejszym elementem jest zakup czołgów K2 Black Panther. Pierwsza partia 180 czołgów z Korei została w całości dostarczona do listopada 2025 roku a jej wartość to ok. 3,4 mld USD, a w lipcu 2025 podpisano drugą umowę wykonawczą na kolejne 180 sztuk (w tym 116 w wersji koreańskiej i 64 już produkowane w Polsce jako K2PL) za 6,5 mld USD. Produkcja polonizowanej wersji K2PL ruszy pełną parą od 2026 roku.

Równolegle Polska kupiła samobieżne armatohaubice K9A1 Thunder. Pierwsze porozumienia dotyczące zakupu armatohaubic K9 Thunder zostały podpisane w lipcu 2022 r. jako reakcja na pilną potrzebę uzupełnienia zdolności artyleryjskich po przekazaniu części armatohaubic Krab Ukrainie. Ówczesny minister obrony, Mariusz Błaszczak podpisał umowę ramową na pozyskanie łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 i ich spolonizowanej wersji K9PL wraz z wozami towarzyszącymi, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta. Niedługo później, w sierpniu 2022 r. podpisano umowę wykonawczą o wartości 2,4 miliarda dolarów netto na pozyskanie 212 haubic K9 w wersji K9A1, których dostawy przewidziano na lata 2022-2026. Druga umowa wykonawcza o wartości 2,6 miliarda dolarów netto została natomiast podpisana w grudniu 2023 r. i obejmowała dostawę 6 haubic K9A1 w 2025 r. oraz 146 haubic w wersji K9PL w latach 2026–2027. Łącznie, na podstawie tych dwóch umów, Polska zamówiła 364 armatohaubice K9 - 218 w wersji K9A1 i 146 w wersji K9PL. Do grudnia 2025 roku dostarczono już 200 armatohaubic za 2,4 mld USD, a reszta pierwszej transzy (212 sztuk) zostanie ukończona w 2026 roku.

W ramach programu Homar-K zakupiono południowokoreańskie wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo. Umowę ramową o wartości 3,55 mld USD z firmą Hanwha Aerospace podpisano w 2022 r. na 218 wyrzutni, w tym 2 szkolne, 23 tys. pocisków, pakiety logistyczne i szkoleniowe. W 2024 r. zawarta została druga umowa wykonawcza o wartości 1,6 mld USD, która dodała 72 moduły, co daje łącznie 290 wyrzutni. W 2023 r. do Polski dotarły pierwsze elementy szkoleniowe, natomiast na przełomie 2024 i 2025 roku dostarczono pierwsze bojowe wyrzutnie wraz z amunicją i systemami wsparcia. Homar-K, która trafia do polskiej armii, to spolonizowana wersja południowokoreańskiego systemu K239 Chunmoo. Jest to tak naprawdę mobilna artylerii rakietowa montowana na podwoziach Jelcz 882.57, układzie 8x8, z opancerzoną kabiną załogi, co zapewnia wysoką manewrowość i odporność na warunki terenowe. Wersja dla Polski jest zintegrowana z systemami łączności Fonet i Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem Topaz. Homar-K jest odpowiedzią na potrzebę zastąpienia starszych wyrzutni w polskiej armii, takich jak BM-21 Grad czy RM-70, i wzmacniania konwencjonalnych zdolności odstraszania.

Najmniejszy, ale bardzo istotny kontrakt dotyczy 48 lekkich samolotów bojowych FA-50. Do grudnia 2025 roku dostarczono wszystkie 12 maszyn z pierwszej transzy, a kolejne egzemplarze z drugiej partii FA-50PL zaczną trafiać do Sił Powietrznych od 2026 roku.