Według czeskiego dziennik „Nowinki” testy kontrolne przeprowadzone latem i jesienią bieżącego roku wielokrotnie kończyły się niepowodzeniem. Głównym problemem okazała się kalibracja, czyli dokładne ustawienia przyrządów celowniczych w stosunku do faktycznej linii strzału. Trudności te wynikają z wadliwych komponentów elektronicznych systemu kierowania ogniem, które nie były objęte wcześniejszą oceną. Jak poinformowało ministerstwo, „Naprawa tych komponentów nie jest technicznie możliwa, co potwierdził również ich producent” - czytamy w artykule.

W efekcie czołgi są praktycznie bezużyteczne. Ich pełne uruchomienie wymagałoby dodatkowych, znacznych inwestycji w cały system kierowania ogniem, co nie tylko zwiększyłoby koszty przestarzałej platformy, ale także opóźniłoby dostawę o kolejne dwa lata. Ministerstwo uznało takie rozwiązanie za nieekonomiczne i nieuzasadnione.

Uruchomienie starych czołgów

Decyzja o modernizacji około 30 czołgów T-72M4CZ, będących w magazynach czeskiej armii - które wcześniej wycofano z eksploatacji z powodu braku części zamiennych przede wszystkim elementów systemu kierowania ogniem, których już się nie produkuje - zapadła na długo przed wojną na Ukrainie i ofertą darowizny niemieckich czołgów Leopard 2A4. W tamtym czasie armia nie dysponowała środkami finansowymi na zakup nowego sprzętu, a modernizacja istniejących maszyn była jedyną opcją utrzymania zdolności bojowej wojsk pancernych.

Zewnętrzna wystawa uzbrojenia Wojska Polskiego na MSPO 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Z biegiem czasu reagowaliśmy na zmianę sytuacji bezpieczeństwa i nowe okoliczności, ograniczając zakres modernizacji do niezbędnego minimum, aby czołgi mogły przynajmniej działać i pełnić swoje podstawowe funkcje na polu walki” – powiedział pod koniec października szef sztabu generalnego, Karel Řehka.

Wówczas wydawało się, że zmodernizowane czołgi mogłyby zostać przekazane Ukrainie. Karel Řehka dodał: „Chcemy w ten sposób wykorzystać środki już zainwestowane w modernizację. Po zakończeniu niezbędnych prac zamierzam zalecić rządowi Czech, aby zgodnie z interesami bezpieczeństwa naszego kraju podarował te czołgi Ukrainie”. Obecnie, w świetle oceny stanu technicznego w państwowym przedsiębiorstwie VOP CZ, scenariusz ten jest mało prawdopodobny.

Z powodu problemów budżetowych, które dotknęły Czechy w drugiej połowie lat 90. i w wyniku których pierwotna liczba zmodernizowanych maszyn została zmniejszona z 350 do około 30, program modernizacji nie został w pełni wdrożony. Do 2006 roku Czechy zmodernizowały 30 czołgi T-72 do wersji T-72M4 CZ, a w 2020 roku przedłużyły im resurs we współpracy z firmą VOP CZ. Czechy posiadały także T-72M1 w liczbie ok. 33–35 sztuk, które były używane głównie do szkolenia oraz jako rezerwa mobilizacyjna. Poza tym armia posiadała w magazynach i rezerwach T-72M1 w liczbie ok. 55–60 sztuk. Poza tym Excalibur Army, CSG i inne prywatne podmioty posiadały dodatkowo kilkadziesiąt T-72M1 (kupione w latach 90. i 2000. od armii lub z nadwyżek po rozdziale Czechosłowacji). Szacuje się, że w 2021 r. prywatny sektor miał ok. 90–100 T-72M1/T-72M. Właśnie z tych zapasów (głównie rezerwowych T-72M1 oraz prywatnych) pochodziła zdecydowana większość z ponad 200 czołgów T-72, które Czechy przekazały Ukrainie.

Od 2022 roku, w ramach wymiany za pomoc wojskową dla Ukrainy, Niemcy przekazały Czechom najpierw 14, a później kolejne czołgi Leopard 2A4 w sumie 34 sztuki. Pod koniec 2024 roku Czechy kupiły dodatkowo 14 Leopardów 2A4 za ok. 4 mld koron.

We wrześniu 2025 roku podpisano dużą umowę na 44 najnowsze czołgi Leopard 2A8 w ramach niemieckiej umowy ramowej z producentem KNDS. Pierwsze Leopardy 2A8 trafią do czeskiej armii w 2028 roku, a wszystkie dostawy mają być ukończone do 2031 roku. W efekcie Czechy stopniowo zastępują stare T-72 nowoczesnymi Leopardami 2 w sumie będzie ich 77 (w tym 33 starsze 2A4 i 44 nowe 2A8).

Ukraina potrzebuje sprawnego wsparcia

Według nieoficjalnych informacji czeskiego dziennika "Novinek", wcześniejsza modernizacja sprawiła, że czołgi są tak specyficzne, iż przywrócenie ich do stanu używalności jest niemal niemożliwe z powodu braku niezbędnych komponentów. Ukraina, choć desperacko potrzebuje sprzętu wojskowego i amunicji, chce wyłącznie w pełni sprawnych maszyn.

W związku z zaistniałą sytuacją, kierownictwo Ministerstwa Obrony otrzymało zalecenie z VOP CZ o rozwiązaniu umowy modernizacyjnej. Porozumienie to będzie zawierać zobowiązanie resortu do pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo państwowe, których wysokość zostanie oszacowana w wyniku audytu.

Czechy udzieliły Ukrainie szerokiej pomocy wojskowej, przekazując starszy sprzęt o łącznej wartości 17,4 mld koron (ok. 700 milionów euro), od początku konfliktu w 2022 roku w tym donacje sprzętu o wartości 5,77 miliarda koron oraz znaczące wsparcie w amunicji. Pomoc obejmuje szeroki wachlarz uzbrojenia, od czołgów i artylerii po drony i amunicję, z naciskiem na inicjatywę dostaw pocisków artyleryjskich, w ramach której do Ukrainy trafiło już 3,7 miliona sztuk amunicji, w tym 1,3 miliona w samym 2025 roku (z planem na 1,8 miliona do końca roku).

W Czechy przekazały Ukrainie ponad 200 jednostek, głównie modeli T-72M1 i T-72 Avenger, pochodzących z głębokich rezerw armii czeskiej oraz od prywatnych dostawców. W 2022 roku dostarczono m.in. 38 czołgów T-72M1 w kwietniu, 16 zmodernizowanych T-72M1 i T-55 wiosną, a także 11 T-72 Avenger. W ramach rekompensaty armia czeska otrzymała wsparcie w wysokości 25 mld koron, m.in. w postaci czołgów Leopard 2A4. A 23 lipca 2025 r. czeski resort obrony podpisał strategiczną umowę z Rheinmetall Landsysteme GmbH dotyczącą kompleksowego serwisu czołgów Leopard 2A4 o wartości 6,16 miliarda czeskich koron. Umowa przewiduje wsparcie techniczne, naprawy oraz dostawy części zamiennych dla czołgów Leopard 2A4 używanych przez czeską armię.

Dostarczono ponad 50 jednostek artylerii, w tym 13 haubic 152 mm ShKH vz. 77 DANA w kwietniu 2022 roku wraz z 4006 pociskami, około 30 haubic DANA M2 zakupionych przez Ukrainę od Excalibur Army (z tysiącami pocisków DN1CZ od grudnia 2022), nieokreśloną liczbę 122 mm 2S1 Gvozdika w kwietniu 2022 oraz 6 haubic holowanych D-30. Do tego dochodzą wyrzutnie rakietowe wieloprowadnicowe (MLRS), takie jak 12 RM-70 Grad w kwietniu 2022, dodatkowe RM-70 od firm zbrojeniowych, BM-21 Grad zakupione z Bułgarii w maju/czerwcu 2022, RM-70 Vampire i BM-21 MT STRIGA od Excalibur Army w 2022 i 2023, co daje łącznie ponad 35 jednostek.

Czechy przekazały także 17 śmigłowców szturmowych, w tym 4 Mi-35 w kwietniu/maju 2022, 2 Mi-24V w lutym 2024 oraz pozostałe 5 Mi-24V i 6 Mi-35 do marca 2024. W ramach rekompensaty armia czeska śmigłowce H1 Viper i Venom.

W zakresie obrony powietrznej przekazano 6 zestawów 9K35 Strela-10 w marcu/kwietniu 2022, 2 baterie 2K12 Kub-M2 (16 pojazdów) z sierpniową dostawą w 2023 wraz z radarami SURN 1S91, 100 pojazdów MR2 Viktor (ciężarówek przeciwlotniczych 14,5 mm) od Excalibur Army (finansowanych m.in. przez Holandię od marca 2022) oraz 435 przenośnych zestawów MANPADS, głównie 9K32 Strela-2 (160 w marcu 2022 i 30 w 2024).

T-72M4CZ

Czołg T-72M4CZ to głęboko zmodernizowana wersja radzieckiego T-72M1, opracowana w Czechach w celu utrzymania zdolności bojowych wojsk pancernych po rozpadzie Układu Warszawskiego. Modernizacja została zaprojektowana w latach 90., a jej realizację przeprowadzono w pierwszej połowie XXI wieku w zakładach VOP 025 Nový Jičín. Celem było dostosowanie czeskich T-72 do standardów NATO, poprawa ich mobilności, siły ognia i ochrony, przy znacznie niższych kosztach niż zakup nowych, zachodnich czołgów.

Wersja T-72M4CZ różni się od pierwowzoru pod wieloma względami. Otrzymała zupełnie nowy układ napędowy złożony z 12-cylindrowego silnika wysokoprężnego Perkins CV-12 TCA o mocy 1000 koni mechanicznych oraz automatycznej skrzyni biegów Allison XTG-411-6-N. System kierowania ogniem również został wymieniony. Włoską elektronikę TURMS-T firmy Officine Galileo zintegrowano z nowymi przyrządami obserwacyjnymi i termowizyjnymi, poprawiając skuteczne prowadzenie ognia zarówno w dzień, jak i w nocy. Uzbrojenie główne pozostało takie samo w postaci gładkolufowej armaty kalibru 125 milimetrów jednak jej skuteczność wzrosła dzięki precyzyjniejszemu systemowi celowania i stabilizacji.

Ochrona załogi została wzmocniona poprzez zastosowanie reaktywnego pancerza DYNA opracowanego w Czechach, a także systemów ostrzegania przed opromieniowaniem laserowym oraz nowoczesnych czujników i systemów gaśniczych. Czołg wyposażono również w ulepszony system łączności i zarządzania polem walki, zgodny ze standardami NATO.