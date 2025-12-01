Konferencja Lotnictwo Nowej Generacji 2025. Bezpieczeństwo Powietrzne i rozwój przemysłu lotniczego w Polsce

W Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji 2025”, gromadząc ekspertów lotnictwa wojskowego i cywilnego.

Wydarzenie to, pod patronatem kluczowych ministerstw, skupi się na wyzwaniach stojących przed polskim lotnictwem, od dronów po samoloty pasażerskie.

Dyskusje obejmą m.in. modernizację sił powietrznych, rozwój systemów bezzałogowych oraz zarządzanie przestrzenią powietrzną.

Lotnictwo Nowej Generacji jest imprezą, która już na stałe wpisała się w lotniczą dyskusję na temat teraźniejszości i przyszłości awiacji. Dlatego patronat honorowy nad imprezą przyjęli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ze strony działającego w Polsce przemysłu lotniczego partnerami konferencji są m.in.: PZL-ŚWIDNIK S.A., Northrop Grumman Polska S.A., GE Aerospace, Boeing Poland

Konferencja Lotnictwo Nowej Generacji 2025 jest podzielona na kilka sesji dyskusyjnych w dwóch odrębnych ścieżkach tematycznych, wojskowej i cywilnej. Pozwala to ująć w ograniczonym czasie zawrzeć wszystkie najważniejsze tematy, których z roku na rok jest coraz więcej. Zarówno ze względu na rozwój branży lotniczej w Polsce, jak i komplikująca się sytuację międzynarodową oraz architekturę bezpieczeństwa.

Omówione zostaną tematy związane z kształtowaniem bezpieczeństwa powietrznego państwa w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych, modernizacją techniczną sił powietrznych RP i jej wpływem na poziom bezpieczeństwa powietrznego państwa, kierunkami rozwoju systemów bezzałogowych w Siłach Zbrojnych RP, łącznością i rozpoznaniem satelitarnym, rozwojem infrastruktury i systemów obsługi baz lotniczych i lotnisk, wyzwaniami technologicznymi stojącymi przed cywilnym lotnictwem, zarządzaniem przestrzenią powietrzną i kontrolą ruchu lotniczego oraz rolą i znaczeniem regionalnych portów lotniczych.

i Autor: ZTW/ Materiały prasowe Lotnictwo Nowej Generacji

Każda z sesji obejmować będzie wystąpienia ekspertów, dyskusje na wymienione wyżej tematy, uzupełnione prezentacjami istotnych zagadnień i rozwiązań.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji i struktur odpowiedzialnych za lotnictwo wojskowe i cywilne w naszym kraju, na czele z administracją rządową i samorządową, parlamentarzyści, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele Sił Powietrznych a także przedstawiciele przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, szefowie przemysłu obronnego, przedstawiciele portów i linii lotniczych, firm handlingowych, branżowi eksperci, instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, media.

Tegoroczna, XIX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji 2025” odbędzie się 4 grudnia 2025 roku w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1.

Organizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową i Zarząd Targów Warszawskich S.A. XIX odsłona Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Lotnictwo Nowej Generacji” to wydarzenie, które będzie doskonałym forum do dyskusji o wyzwaniach stojących przed awiacją – nie tylko wojskową, ale i cywilną.

Szczegóły dotyczące warunków udziału, akredytacji można uzyskać:

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

e-mail: [email protected]

Mob: +48 604 493 433, +48 696 487 079, +48 22 849 60 44

Więcej informacji na stronie: www.lotnictwo.ztw.pl