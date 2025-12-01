Konferencja Lotnictwo Nowej Generacji 2025. Bezpieczeństwo Powietrzne i rozwój przemysłu lotniczego w Polsce

- W Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji 2025”, gromadząc ekspertów lotnictwa wojskowego i cywilnego.
- Wydarzenie to, pod patronatem kluczowych ministerstw, skupi się na wyzwaniach stojących przed polskim lotnictwem, od dronów po samoloty pasażerskie.
- Dyskusje obejmą m.in. modernizację sił powietrznych, rozwój systemów bezzałogowych oraz zarządzanie przestrzenią powietrzną.
Lotnictwo Nowej Generacji jest imprezą, która już na stałe wpisała się w lotniczą dyskusję na temat teraźniejszości i przyszłości awiacji. Dlatego patronat honorowy nad imprezą przyjęli: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Sejmowa Komisja Obrony Narodowej, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ze strony działającego w Polsce przemysłu lotniczego partnerami konferencji są m.in.: PZL-ŚWIDNIK S.A., Northrop Grumman Polska S.A., GE Aerospace, Boeing Poland
Konferencja Lotnictwo Nowej Generacji 2025 jest podzielona na kilka sesji dyskusyjnych w dwóch odrębnych ścieżkach tematycznych, wojskowej i cywilnej. Pozwala to ująć w ograniczonym czasie zawrzeć wszystkie najważniejsze tematy, których z roku na rok jest coraz więcej. Zarówno ze względu na rozwój branży lotniczej w Polsce, jak i komplikująca się sytuację międzynarodową oraz architekturę bezpieczeństwa.
Omówione zostaną tematy związane z kształtowaniem bezpieczeństwa powietrznego państwa w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych, modernizacją techniczną sił powietrznych RP i jej wpływem na poziom bezpieczeństwa powietrznego państwa, kierunkami rozwoju systemów bezzałogowych w Siłach Zbrojnych RP, łącznością i rozpoznaniem satelitarnym, rozwojem infrastruktury i systemów obsługi baz lotniczych i lotnisk, wyzwaniami technologicznymi stojącymi przed cywilnym lotnictwem, zarządzaniem przestrzenią powietrzną i kontrolą ruchu lotniczego oraz rolą i znaczeniem regionalnych portów lotniczych.
Każda z sesji obejmować będzie wystąpienia ekspertów, dyskusje na wymienione wyżej tematy, uzupełnione prezentacjami istotnych zagadnień i rozwiązań.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji i struktur odpowiedzialnych za lotnictwo wojskowe i cywilne w naszym kraju, na czele z administracją rządową i samorządową, parlamentarzyści, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele Sił Powietrznych a także przedstawiciele przemysłu lotniczego z Polski i zagranicy, szefowie przemysłu obronnego, przedstawiciele portów i linii lotniczych, firm handlingowych, branżowi eksperci, instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, media.
Tegoroczna, XIX Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Lotnictwo Nowej Generacji 2025” odbędzie się 4 grudnia 2025 roku w Warszawie, w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1.
Organizowana przez Lotniczą Akademię Wojskową i Zarząd Targów Warszawskich S.A. XIX odsłona Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Lotnictwo Nowej Generacji” to wydarzenie, które będzie doskonałym forum do dyskusji o wyzwaniach stojących przed awiacją – nie tylko wojskową, ale i cywilną.
Szczegóły dotyczące warunków udziału, akredytacji można uzyskać:
Zarząd Targów Warszawskich S.A.
e-mail: [email protected]
Mob: +48 604 493 433, +48 696 487 079, +48 22 849 60 44
Więcej informacji na stronie: www.lotnictwo.ztw.pl