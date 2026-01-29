Przyszłość obronności i innowacje w sercu stolicy. Nadchodzą Warszawskie Targi Obronne 2026

oprac. Piotr Miedziński
2026-01-29 13:13

W dniach 19-20 czerwca 2026 roku Warszawa stanie się centrum polskiej obronności za sprawą Warszawskich Targów Obronnych. To prestiżowe wydarzenie, które odbędzie się w nowoczesnym centrum EXPO XXI, stanowi kluczową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, przemysłu, administracji oraz wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem państwa.

i

Autor: st. szer. Robert Gradowski / 17BZ / Facebook Nadchodzą Warszawskie Targi Obronne 2026 - Wojsko Polskie

Warszawskie Targi Obronne to specjalistyczne wydarzenie, którego nadrzędną misją jest integracja kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Impreza tworzy unikalną przestrzeń, w której spotykają się przedstawiciele administracji publicznej, Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych, liderzy polskiego i zagranicznego przemysłu obronnego, a także członkowie organizacji proobronnych.

Celem targów jest nie tylko prezentacja najnowocześniejszego sprzętu, ale przede wszystkim budowanie platformy do strategicznej współpracy i wymiany wiedzy. Wydarzenie koncentrują się na wspieraniu dialogu, który realnie przekłada się na kształtowanie postaw proobronnych w społeczeństwie oraz rozwój kluczowych kompetencji w obszarze bezpieczeństwa narodowego. To tutaj innowacyjne technologie spotykają się z realnymi potrzebami użytkowników, a dyskusje panelowe wyznaczają kierunki rozwoju dla całego sektora.

Warszawskie Targi Obronne są kierowane do:

  • Producentów i dystrybutorów broni oraz wyposażenia indywidualnego;
  • Strzelców sportowych;
  • Kolekcjonerów;
  • Środowisk proobronnych, preppersów, miłośników survivalu i bushcraftu;
  • Wszystkich zainteresowanych świadomym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe

Kluczowe obszary tematyczne – co zobaczysz na targach?

Program Warszawskich Targów Obronnych został zaprojektowany tak, aby kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby zróżnicowanych grup odbiorców. Zarówno profesjonaliści, jak i osoby cywilne zainteresowane tematyką znajdą tu coś dla siebie. Zakres wydarzenia obejmuje cztery główne filary:

  • Edukacja i rozwój kompetencji proobronnych: Panele dyskusyjne, warsztaty i prelekcje prowadzone przez ekspertów, mające na celu podnoszenie świadomości i umiejętności związanych z przygotowaniem na sytuacje kryzysowe. To doskonała okazja do zdobycia wiedzy na temat świadomym przygotowaniem na sytuacje kryzysowe.
  • Networking i biznes: Targi tworzą idealne warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych między producentami, dystrybutorami a końcowymi użytkownikami sprzętu, w tym przedstawicielami wojska i służb.
  • Systemy wspierające bezpieczeństwo: Prezentacja zaawansowanych systemów dowodzenia, łączności, cyberbezpieczeństwa oraz innych technologii, które stanowią fundament nowoczesnego państwa.
  • Ekspozycje sprzętu i uzbrojenia: To najbardziej widowiskowa część targów, podczas której wystawcy prezentują najnowsze modele broni, pojazdy wojskowe, drony, wyposażenie indywidualne żołnierza oraz inne innowacyjne rozwiązania w sektorze obronnym.

Kiedy i gdzie odbędą się Warszawskie Targi Obronne 2026?

Warszawskie Targi Obronne odbędą się w dniach 19-20 czerwca 2026 roku. Wydarzenie gościć będzie w renomowanym centrum wystawienniczym EXPO XXI, zlokalizowanym przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Lokalizacja w sercu stolicy, w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych, zapewnia doskonały dojazd zarówno transportem publicznym, jak i samochodem. 

Dwa dni, dwa cele – program dla profesjonalistów i pasjonatów

Harmonogram wydarzenia został starannie podzielony, aby zmaksymalizować korzyści dla wszystkich uczestników:

  • 19 czerwca 2026 (piątek) – Dzień Branżowy (B2B/B2G): Pierwszy dzień targów jest przeznaczony wyłącznie dla firm, instytucji oraz partnerów biznesowych. To czas na zamknięte spotkania, strategiczne rozmowy, negocjacje handlowe i specjalistyczne prezentacje technologii w profesjonalnej atmosferze.
  • 20 czerwca 2026 (sobota) – Dzień Otwarty dla publiczności: Drugi dzień otwiera bramy dla wszystkich gości. To niepowtarzalna szansa, aby z bliska zobaczyć najnowsze osiągnięcia przemysłu obronnego, porozmawiać z ekspertami i wziąć udział w otwartych pokazach. Informacje na temat biletów zostaną podane przez organizatorów wkrótce.

Dlaczego warto wziąć udział? Korzyści dla wystawców i partnerów

Obecność na Warszawskich Targach Obronnych to strategiczna inwestycja w rozwój firmy i budowanie jej pozycji na rynku. Wydarzenie stwarza unikalne możliwości zarówno dla wystawców, jak i partnerów. Dla producentów, dystrybutorów oraz firm usługowych z sektora bezpieczeństwa, strzelectwa i technologii dual-use, targi są doskonałą okazją do:

  • Bezpośredniego dotarcia do decydentów z Sił Zbrojnych RP, służb mundurowych i administracji.
  • Prezentacji produktów i technologii w środowisku, które ceni jakość i funkcjonalność.
  • Budowania długofalowych relacji biznesowych i pozyskiwania nowych kontraktów.
  • Wzmacniania wizerunku marki jako lidera i innowatora w branży.

Wszelkie szczegóły i materiały dla wystawców, partnerów oraz zainteresowanych znajdują się na stronie wydarzenia: www.warszawskietargiobronne.pl

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni

