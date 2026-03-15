Niemcy przekazały Ukrainie kolejną partię pocisków PAC-3, wzmacniając obronę przed rosyjskimi rakietami balistycznymi i hipersonicznymi.

Pociski PAC-3, wykorzystujące technologię „hit-to-kill”, mają zwiększyć skuteczność obrony powietrznej, zwalczając cele na dystansie do 45 km.

Dostawa ma kluczowe znaczenie w obliczu napięć i problemów z dostępnością pocisków Patriot, co podkreśla znaczenie niemieckiego wsparcia.

Nowe rakiety Patriot dla Ukrainy

Po spotkaniu w formacie Ramstein Niemcy przekazały Ukrainie nową partię pocisków PAC-3 przeznaczonych dla systemów obrony powietrznej Patriot. Jak informuje Ministerstwo Obrony Ukrainy, niemieckie wsparcie ma zwiększyć zdolności obrony powietrznej przeciwko rosyjskim pociskom balistycznym Iskander oraz pociskom hipersonicznym Kindżał i Cyrkon.

Prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski poinformował, że sojusznicy zgodzili się przekazać około 35 pocisków PAC-3, a część z nich dostarczona przez Niemcy dotarła do kraju 10 marca. Wcześniej niemiecki tygodnik „Der Spiegel” donosił, że inicjatywa ta koordynowana jest przez ministra obrony Niemiec Borisa Pistoriusa, a w ostatnich miesiącach Pistorius oraz inni niemieccy urzędnicy prowadzili rozmowy z krajami takimi jak Hiszpania, Grecja i Turcja, aby zachęcić je do przekazania Ukrainie całych systemów Patriot lub przynajmniej pocisków. Podczas lutowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Pistorius zaproponował, że jeśli inni członkowie NATO przekażą 30 pocisków, Niemcy dołożą kolejnych pięć.

PAC-3. Pocisk zaprojektowany do zwalczania rakiet balistycznych

Pociski PAC-3 należą do najbardziej zaawansowanych pocisków systemu MIM-104 Patriot. Jak zaznacza ukraiński resort obrony rakieta ma około 5 metrów długości, 25 centymetrów średnicy, waży 218 kilogramów i osiąga prędkość do 6170 km/h. W przeciwieństwie do starszych pocisków przechwytujących, PAC-3 wykorzystuje metodę „hit-to-kill”, czyli bezpośrednie zderzenie z celem zamiast detonacji w jego pobliżu. Rakieta jest wyposażona w aktywną głowicę radarową, która pozwala na manewry w końcowej fazie lotu i zmniejsza zależność od stałego naprowadzania z radaru naziemnego.

Według ukraińskich danych wariant PAC-3 CRI może zwalczać cele w odległości do 45 km i na wysokości do 12 km, natomiast nowsza wersja PAC-3 MSE oferuje jeszcze większe możliwości. Ukraińcy zwrócili również uwagę, że jedna wyrzutnia Patriot mieści 16 pocisków PAC-3, a to pozwala jednemu systemowi zniszczyć do 16 celów bez potrzeby przeładowania. W konfiguracji z pociskami PAC-2 system może zwalczać do czterech celów.

Resort obrony Ukrainy przypomniał, że ochrona ukraińskiego nieba stanowi pierwszy element Planu Wojennego Ukrainy, ujawnionego przez ministra obrony Mychajła Fedorowa. Celem jest identyfikacja 100 proc. zagrożeń powietrznych w czasie rzeczywistym i przechwytywanie co najmniej 95 proc. pocisków oraz dronów.

Problem z zapasami pocisków

Znaczenie niemieckiej dostawy rośnie w kontekście napięć dotyczących dostępności pocisków do systemów Patriot. Według Agencji Reutersa, zapasy pocisków w Stanach Zjednoczonych mogą być dodatkowo obciążone przez zaangażowanie USA w konflikcie z Iranem i konieczność wzmocnienia obrony państw Zatoki Perskiej.

Z kolei Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz komisarz UE ds. obrony Andrius Kubilius poinformowali, że w początkowej fazie konfliktu na Bliskim Wschodzie użyto ponad 800 pocisków Patriot. Służyły one do obrony przed zmasowanym atakiem, obejmującym około 2000 irańskich dronów i ponad 500 pocisków balistycznych.

Dla porównania, doradca prezydenta Ukrainy Dmytro Łytwyn ujawnił w rozmowie z „The New York Times”, że od początku pełnoskalowej wojny Kijów otrzymał łącznie około 600 pocisków do systemu Patriot. Według szacunków Bundeswehry, Ukraina zużywa około 60 pocisków Patriot miesięcznie w odpieraniu rosyjskiej inwazji. Większość z nich została dostarczona przez kraje europejskie, jednak każda taka operacja wymagała zgody Stanów Zjednoczonych jako producenta systemu. Oznacza to, że w ciągu zaledwie kilku dni na Bliskim Wschodzie zużyto o jedną trzecią więcej rakiety Patriot, niż Ukraina dostała na przestrzeni ponad czterech lat walki z rosyjską agresją.

Problem leży nie tylko w politycznej woli, ale również w twardych realiach przemysłowych i ekonomicznych. Globalne zapasy pocisków przechwytujących Patriot są ograniczone, a produkcja nie nadąża za rosnącym popytem. Producent systemu Patriot, Lockheed Martin, informował, że w 2025 roku dostarczono 620 pocisków PAC-3 MSE, a plan rozbudowy produkcji zakłada zwiększenie zdolności produkcyjnych do około 2000 rakiet rocznie. Rozbudowa przemysłu obronnego nie rozwiąże jednak natychmiast problemu bieżącego zużycia pocisków przez Ukrainę.