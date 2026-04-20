Warszawskie Targi Obronne 2026. Ruszyła sprzedaż biletów

Organizatorzy Warszawskich Targów Obronnych stawiają na szeroką formułę, która ma połączyć środowiska instytucjonalne, biznesowe oraz, co najważniejsze, samych obywateli. Celem jest odpowiedź na rosnącą świadomość społeczną w zakresie bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i lokalnym. Wiele osób rozwija kompetencje z zakresu pierwszej pomocy, interesuje się survivalem czy strzelectwem sportowym, a także angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa swoich społeczności. Targi mają być miejscem, gdzie te potrzeby spotkają się z praktyką, wiedzą i nowoczesnymi technologiami.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum EXPO XXI przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie. Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie na dzień otwarty, czyli 20 czerwca. Warto zaznaczyć, że dzień poprzedzający, 19 czerwca, jest dniem branżowym, dostępnym wyłącznie dla przedstawicieli instytucji, biznesu i środowisk eksperckich, wymagającym wcześniejszej rejestracji.

Dzień Otwarty: Co czeka odwiedzających?

Dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa dzień otwarty 20 czerwca oferuje bogaty program. Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć prezentacje sprzętu i wyposażenia z obszaru bezpieczeństwa i obronności, a także poznać rozwiązania technologiczne wykorzystywane zarówno przez służby, jak i cywilów. Będzie to również doskonała okazja do bezpośrednich rozmów z ekspertami i praktykami, co umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy i inspiracji w zakresie budowania odporności – od poziomu jednostki po całe społeczności.

Równolegle z wystawami zaplanowano część konferencyjną, która ma stać się przestrzenią debaty o współczesnych wyzwaniach w obszarze bezpieczeństwa. Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Bilety i Udogodnienia dla Mieszkańców Warszawy

Sprzedaż biletów na dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych prowadzona jest online na stronie www.warszawskietargiobronne.pl. Organizatorzy przewidzieli również specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin oraz osób, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa.

Znaczenie i Patroni Wydarzenia

Warszawskie Targi Obronne mają na celu stworzenie przestrzeni do dialogu i współpracy pomiędzy trzema kluczowymi obszarami: państwem, biznesem i obywatelami. Organizatorzy podkreślają, że synergia tych trzech filarów stanowi fundament skutecznego systemu bezpieczeństwa.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym wielu ważnych instytucji, co świadczy o jego randze i znaczeniu. Wśród patronów znaleźli się m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Związek Banków Polskich, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Polska Akademia Nauk.

Targi to propozycja dla wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem i wiedzieć, jak na nie reagować. Dla wielu uczestników może to być pierwszy krok do zdobycia praktycznych umiejętności, poznania nowoczesnych rozwiązań i zwiększenia własnego poczucia bezpieczeństwa. 20 czerwca Warszawa ma stać się miejscem, gdzie bezpieczeństwo przestaje być abstrakcyjnym pojęciem, a zaczyna być realnym doświadczeniem.