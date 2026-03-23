Ruszyła rejestracja branżowa na Warszawskie Targi Obronne (WTO), które odbędą się 19 i 20 czerwca w EXPO XXI.

Wydarzenie to nowa, ogólnopolska inicjatywa poświęcona bezpieczeństwu i obronności, integrująca kluczowe środowiska.

19 czerwca to dzień branżowy dla instytucji i ekspertów, a 20 czerwca to dzień otwarty – zarejestruj się już teraz!

Działasz w branży obronnej? Masz firmę związaną z sektorem bezpieczeństwa i obronności? A może pracujesz zawodowo w Wojsku Polskim lub Polskiej Policji lub studiujesz na jednej z wojskowych uczelni? Mamy dla Ciebie ważną informację: właśnie rozpoczęła się rejestracja branżowa na Warszawskie Targi Obronne, które odbędą się 19 i 20 czerwca w EXPO XXI.

Warszawskie Targi Obronne to nowe, ogólnopolskie wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu, obronności i budowaniu odporności państwa. Powstały jako odpowiedź na rosnące znaczenie tych obszarów – zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i gospodarczym. Celem WTO jest integracja kluczowych środowisk odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz stworzenie przestrzeni do dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń. Nasze targi kierujemy do przedstawicieli państwa, biznesu i obywateli.

19 czerwca 2026 - dzień branżowy Warszawskich Targów Obronnych

WTO potrwają dwa dni. 19 czerwca 2026 będzie dniem branżowym. To kluczowy moment naszych targów – dedykowany wyłącznie przedstawicielom instytucji, biznesu i środowisk eksperckich. To właśnie tutaj spotykają się decydenci, liderzy i praktycy sektora, powstają relacje przekładające się na konkretne projekty, prowadzone będą rozmowy o współpracy, inwestycjach i wdrożeniach technologii.

Do udziału w Warszawskich Targach Obronnych zapraszamy w szczególności:

przedstawicieli administracji publicznej i samorządów,

żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb,

przedstawicieli firm z branży obronnej i technologicznej,

inwestorów oraz doradców branżowych.

Drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych, 20 czerwca, będzie dniem otwartym, połączonym z prezentacją nowoczesnych rozwiązań szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych sektorem obronnym i bezpieczeństwa.

Jak zarejestrować się na Warszawskie Targi Obronne?

Aby wziąć udział w naszych targach, należy się wcześniej zarejestrować. Rejestracja branżowa jest całkowicie bezpłatna. Zapewnia ona dostęp do obu dni wydarzenia. Oznacza to, że rejestrując się raz, zyskują Państwo możliwość udziału zarówno w części branżowej, jak i w kolejnym dniu targowym.

Jak to zrobić? Jak zarejestrować się na Warszawskie Targi Obronne? Można przez stronę www.warszawskietargiobronne.pl lub rejestracja branżowa jest bezpośrednio TUTAJ. Zapraszamy do rejestracji i dołączenia do grona uczestników wydarzenia, które tworzy przestrzeń do rozmów, partnerstw oraz konkretnych działań w sektorze obronnym i bezpieczeństwa.

Dodajmy, że Warszawskie Targi Obronne mają patronat honorowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A wśród patronów medialnych są m.in. TVP, Frag Out!, Milmag, Life & Gun Magazine, Strzelnica TV, Eska Rock, "Super Express", Super Biznes i PAP.