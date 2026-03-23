Całość szkolenia realizowanego przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa dwa tygodnie i podzielona jest na dwie części. W pierwszej z nich kursanci doskonalą swoje umiejętności z zakresu naprowadzania ognia artylerii, w drugiej natomiast realizowane są działania we współpracy z lotnictwem wojskowym.

Międzynarodowe szkolenie w Centrum Szkolenia WOT

„Kurs ten jest kolejnym realizowanym we współpracy z krajami nadbałtyckimi. Jest on doskonałą okazją do przećwiczenia wspólnych procedur oraz wymiany doświadczeń. Dzięki takiej formule zarówno nasi instruktorzy przekazują wiedzę naszym sojusznikom jak i często sami mamy możliwość spojrzenia na pewne zagadnienia z innej perspektywy” - powiedział kierownik kursu z Centrum Szkolenia WOT.

W czasie dwutygodniowych zajęć kursanci realizują m.in. zagadnienia z zakresu rozpoznania sprzętu i wyposażenia armii innych państw, wykorzystania obserwatorów ognia podczas realizacji procedury wsparcia ogniowego pododdziałów, a także używania specjalistycznej aplikacji ATAK.

„Szkolenie jest bardzo dobrze przygotowane i zorganizowane, jest to dla nas dobre doświadczenie jakie zyskujemy. W czasie kursu bierzemy udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Takie szkolenia są niezwykle ważne z uwagi na naszą współpracę międzynarodową – wspólnie szkolimy się tak jak wspólnie będziemy walczyć” - powiedział uczestnik szkolenia z Litwy.

Na podstawie komunikatu prasowego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej