Wspólne szkolenie NATO w Polsce. Terytorialsi uczą żołnierzy z krajów bałtyckich

oprac. Karolina Modzelewska
2026-03-23 14:14

Od 16 marca br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej realizuje szkolenie „Remote Observer” - obserwatorów ognia przeznaczone dla wojsk sojuszniczych. W zajęciach uczestniczy kilkunastu żołnierzy Litwy, Łotwy i Estonii, którzy pod czujnym okiem instruktorów CSWOT nabywają nową wiedzę i umiejętności.

Całość szkolenia realizowanego przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej trwa dwa tygodnie i podzielona jest na dwie części. W pierwszej z nich kursanci doskonalą swoje umiejętności z zakresu naprowadzania ognia artylerii, w drugiej natomiast realizowane są działania we współpracy z lotnictwem wojskowym.  

Międzynarodowe szkolenie w Centrum Szkolenia WOT

„Kurs ten jest kolejnym realizowanym we współpracy z krajami nadbałtyckimi. Jest on doskonałą okazją do przećwiczenia wspólnych procedur oraz wymiany doświadczeń. Dzięki takiej formule zarówno nasi instruktorzy przekazują wiedzę naszym sojusznikom jak i często sami mamy możliwość spojrzenia na pewne zagadnienia z innej perspektywy” - powiedział kierownik kursu z Centrum Szkolenia WOT.  

W czasie dwutygodniowych zajęć kursanci realizują m.in. zagadnienia z zakresu rozpoznania sprzętu i wyposażenia armii innych państw, wykorzystania obserwatorów ognia podczas realizacji procedury wsparcia ogniowego pododdziałów, a także używania specjalistycznej aplikacji ATAK.

„Szkolenie jest bardzo dobrze przygotowane i zorganizowane, jest to dla nas dobre doświadczenie jakie zyskujemy. W czasie kursu bierzemy udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. Takie szkolenia są niezwykle ważne z uwagi na naszą współpracę międzynarodową – wspólnie szkolimy się tak jak wspólnie będziemy walczyć” - powiedział uczestnik szkolenia z Litwy.  

Na podstawie komunikatu prasowego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

