MON i PKP Cargo zacieśniają współpracę w transporcie wojskowym

Porozumienie zawarte 11 maja 2026 roku w Warszawie między Ministerstwem Obrony Narodowej a PKP Cargo ma fundamentalne znaczenie dla zdolności obronnych Polski. Głównym celem jest umożliwienie szybkiego transportu sprzętu wojskowego, zwłaszcza ciężkiego, co jest kluczowe dla zapewnienia wysokiego poziomu mobilności militarnej – czyli zdolności do przemieszczania się zarówno polskich, jak i sojuszniczych wojsk. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił wagę tej inicjatywy, mówiąc:

„Chodzi o to, aby sprzęt wojskowy, szczególnie ciężki, można było szybko transportować, aby mobilność militarna – czyli zdolność do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych – była na jak najwyższym poziomie, żebyśmy docierali na czas tam, gdzie wojsko jest konieczne. Tam, gdzie musi chronić nasze terytorium, nasze wartości i wszystkich Polaków”.

Strategiczne znaczenie mobilności militarnej

Podczas uroczystości podpisania porozumienia, w której uczestniczył także minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wicepremier Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na szerszy kontekst międzynarodowy.

„Dzisiejsza umowa umożliwia przygotowanie infrastruktury strategicznej do przemieszczania się naszych wojsk i wojsk sojuszniczych. Mobilność militarna to temat, który dziś w NATO i Unii Europejskiej stanowi jeden z kluczowych aspektów rozmów” – zaznaczył szef MON.

Polska, jako lider w regionie, aktywnie uczestniczy w tworzeniu nowej architektury bezpieczeństwa. Przykładem jest podpisana z Republiką Federalną Niemiec i Królestwem Niderlandów klauzula, do której dołączają także inne państwa, mająca na celu bezproblemowy przepływ i szybkie przemieszczanie wojsk. Jest to jeden z najbardziej istotnych elementów szybkiej reakcji w budowaniu bezpieczeństwa wokół Bałtyku.

„Budujemy nową architekturę bezpieczeństwa wokół Bałtyku i tam mobilność militarna z portów bałtyckich jest kluczowa” – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Koncepcja „dual use” i wzmocnienie systemu transportowego

Kluczowym elementem porozumienia jest koncepcja tzw. „dual use”, czyli podwójnego zastosowania. Oznacza to, że połączenia kolejowe w czasie pokoju będą wykorzystywane komercyjnie, natomiast w sytuacjach kryzysowych, podwyższonej gotowości obronnej lub wojny, mogą zostać użyte na potrzeby wojskowe. Ten model współpracy między MON a PKP Cargo ma na celu znaczące podniesienie odporności całego państwowego systemu transportowego. Stanowi on wydajną alternatywę dla ciężkiego transportu drogowego i rozszerza operacyjne możliwości wojska w zakresie szybkiego przerzutu sił i środków. To rozwiązanie, które łączy efektywność ekonomiczną z bezpieczeństwem narodowym, zapewniając elastyczność i gotowość na różnorodne scenariusze.

PKP Cargo – strategiczny partner i droga do zysków

Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił również znaczenie PKP Cargo jako „naszego narodowego dobra”. Inwestycje w kolej, takie jak odtwarzanie przystanków, budowa i modernizacja dworców oraz nowych linii kolejowych, są kluczowe dla rozwoju infrastruktury. Szef MON odniósł się także do niedawnej trudnej sytuacji finansowej spółki. „PKP Cargo to spółka, którą objęliśmy w bardzo trudnej sytuacji. Strata, jeśli się nie mylę, sięgała trzech i pół miliarda złotych. Ostatnie wyniki finansowe pokazują już milionowe zyski” – powiedział, wskazując na sukces restrukturyzacji, mimo że było to „duże przedsięwzięcie związane z restrukturyzacją – niełatwe i wymagające, szczególnie w relacjach ze związkami zawodowymi”. Odbudowa kondycji finansowej PKP Cargo umożliwia jej pełnienie roli strategicznego partnera w systemie obronności państwa, zapewniając niezawodność i efektywność w realizacji powierzonych zadań. Model współpracy przyjęty przez MON i PKP Cargo znacząco podniesie odporność systemu transportowego państwa jako całości, stanowiąc wydajną alternatywę dla ciężkiego transportu drogowego oraz rozszerzając możliwości operacyjne wojska w zakresie szybkiego przerzutu sił i środków.