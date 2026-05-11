Rój japońskich dronów kamikaze z tektury? Nowa broń jak origami

Juliusz Sabak
Juliusz Sabak
2026-05-11 13:25

Japońskie Siły Samoobrony wprowadzają na wyposażenie ultra-tanie drony bojowe AirKamau 150, wykonane głównie z tektury falistej. Kosztujący zaledwie 2000-2500 dolarów za sztukę bezzałogowiec ma zapewnić możliwość szybkiego i efektywnego nasycenia polo walki. Jest to rozwiązanie nie tylko tanie, ale i kompaktowe – około 500 sztuk mieści się w stanie rozłożonym w standardowym kontenerze.

AirKamau 150 dron kamikaze z kartonu

i

Autor: Ministerstwo Obrony Japonii/ X (Twitter) AirKamau 150 dron kamikaze z kartonu
  • W odpowiedzi na napięcia w regionie, Japonia zmienia swoją doktrynę obronną.
  • Jej armia wprowadza ultra-tanie drony bojowe AirKamau 150, wykonane z tektury.
  • Jak maszyna za dwa tysiące dolarów może zrewolucjonizować pole walki?

W obliczu rosnących napięć geopolitycznych Japonia dokonuje strategicznego zwrotu w swojej doktrynie obronnej, inwestując w technologię wojskowe, która jeszcze do niedawna mogła wydawać się zabawą. Mowa na przykład o tanich, prefabrykowanych i przesyłanych w poręcznych paczkach bezzałogowcach AirKamau 150. Są one wykorzystywane przez japońską marynarkę jako cele powietrzne, ale testowane są też możliwości użycia bojowego w ramach roju dronów. 

Polecany artykuł:

Niemcy zbroją się w drony kamikadze. Zielone światło dla Rheinmetall

Maszyna zdolna przenosić ładunek bojowy o masie około 1,5 kg i pozostawać w powietrzu przez półtorej godziny, wykonana jest głównie z kartonu. Zwykłego, kartonu strukturalnego, czy „falistego”, jaki znamy z pudełek sklepowych. Są to dwie warstwy tektury połączone trzecią, falistą warstwą, która nadaje im sztywność. W przypadku japońskiego bezzałogowca, są one pokryte specjalną, wodoodporną powłoką.

Japoński dron AirKamau 150 wygląda jak nieco kanciasty, tekturowy samolot. Ma silnik elektryczny ze śmigłem ciągnącym, skrzydła o rozpiętości dwóch metrów i może przenosić różnego typu ładunki: kamery obserwacyjne, systemy zakłócające czy wreszcie głowice bojowe. Oprócz kartonu zastosowano proste tworzywa sztuczne i kilka metalowych elementów. Całość to technologie dostępne powszechnie w przemyśle, co obniża cenę, ale też ułatwia masową produkcję.

Maszyna osiąga prędkość 80-100 km/h i w obecnej wersji wykorzystuje proste naprowadzanie GPS lub sterowanie zdalne. Jego przewagą nie jest masa ładunku czy precyzja, ale masowość i niski koszt. Proste, komercyjne komponenty powodują, że cena AirKamau 150 to procent lub promil ceny bardziej zaawansowanych maszyn a jego zastosowaniem ma być wykorzystanie w roju. Maszyna może zostać zmontowana w ciągu 10-20 minut i podobny czas zajmuje przygotowanie do wykonania misji. Pakowane w płaskie, poręczne paczki maszyny są bardzo wygodne w transporcie i użyciu. Można nimi dosłownie „zalać przeciwnika”.

Warszawskie Targi Obronne

Oczywiście maszyny o udźwigu półtora kilograma trudno uznać za skuteczną broń na współczesnym polu walki, gdy np. do zniszczenia czołgu, potrzebna jest głowica o masie ponad 10kg. Stanowią one jednak sygnał zmiany w stronę ekstremalnego obniżenia kosztów i wzrostu możliwości produkcji masowej, nisko-kosztowej i wykorzystującej technologie powszechnie dostępne w przemyśle cywilnym. Jest to rozwiązanie skalowalne i perspektywiczne, jak uważają Japońskie Siły Samoobrony. 

Decyzja Japonii o wdrożeniu tej technologii jest bezpośrednią odpowiedzią na niestabilną sytuację w regionie Indo-Pacyfiku, w tym rosnącą potęgę militarną Chin. Jest to także wyraźna lekcja wyciągnięta z wojny w Ukrainie, gdzie tanie drony FPV (First Person View) zrewolucjonizowały pole walki, pozwalając na precyzyjne niszczenie znacznie droższego sprzętu, takiego jak czołgi i pojazdy opancerzone.

Japonia, odchodząc od swojej pacyfistycznej polityki, reagując na zmieniającą się sytuację na świecie. Pokazuje jednocześnie, że przyszłość konfliktów zbrojnych może należeć nie tylko do zaawansowanych i drogich systemów, ale również do masowo produkowanej, taniej i jednorazowej technologii, która stawia na ilość, a nie wyłącznie na jakość. Czy raczej – wskazuje potrzebę zbilansowania tych dwóch czynników w sposób pozwalający skutecznie zwalczać zagrożenie. Japonia rozwija bowiem własne pociski manewrujące czy rakiety balistyczne, ale bada też możliwości kartonowych samolotów. Jest to z pewnością znak czasu, ale też sygnał, że nie należy porzucać żadnej możliwości. 

Portal Obronny SE Google News
Sonda
Czy drony to przyszłość pola walki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DRONY
JAPONIA
Broń Przyszłości
KARTONY