Niemcy zbroją się w drony kamikadze. Zielone światło dla Rheinmetall

Decyzja parlamentarnej komisji budżetowej o zatwierdzeniu umowy ramowej z Rheinmetall jest trzecim tego typu krokiem w ostatnim czasie. Wcześniej, w lutym 2026 roku, podobne kontrakty na dostawę amunicji krążącej podpisano z dwiema innymi niemieckimi firmami – startupami Helsing i Stark Defence. Równoległe uruchomienie zamówień u trzech różnych producentów to świadoma strategia niemieckiego Ministerstwa Obrony. Ma ona na celu nie tylko dywersyfikację dostaw i zapewnienie planu awaryjnego na wypadek problemów produkcyjnych, ale także pozyskanie systemów o zróżnicowanych możliwościach taktycznych. Taki model ma zwiększyć elastyczność i skuteczność Bundeswehry na polu walki, jednocześnie wzmacniając krajową bazę przemysłową.

Wzmocnienie brygady na Litwie: Odstraszanie Rosji na wschodniej flance NATO

Głównym beneficjentem nowych systemów uzbrojenia będzie 45. Brygada Pancerna na Litwie (Panzerbrigade 45). Jest to nowo formowana jednostka Bundeswehry, która po raz pierwszy w historii Niemiec jest na stałe rozmieszczana poza granicami kraju. Jej celem jest wzmocnienie potencjału obronnego Litwy i całej wschodniej flanki NATO.

Według Federalnego Ministerstwa Obrony, wyposażenie brygady w kompleksową sieć rozpoznawczą i bojową, w skład której wejdzie amunicja krążąca, ma zostać zrealizowane zgodnie z planem do 2027 roku. Chociaż dokładne liczby nie zostały oficjalnie potwierdzone, umowa ramowa z Rheinmetall ma potencjalną wartość blisko 2,4 miliarda euro. Pierwszy, wiążący etap zamówienia ma opiewać na kwotę prawie 300 milionów euro, w ramach którego Bundeswehra ma otrzymać około 2500 dronów uderzeniowych FV-014.

Kontrakt, podobnie jak umowy z Helsing i Stark Defence, jest podzielony na część stałą i opcjonalną. Oznacza to, że po dostarczeniu i pomyślnej kwalifikacji pierwszej partii dronów, możliwe będzie zamawianie kolejnych systemów w ramach umowy ramowej. Model FV-014 firmy Rheinmetall to przenośny dron uderzeniowy o zasięgu do 100 km, zdolny do przenoszenia głowicy bojowej o wadze ok. 5-6 kg, która może penetrować pancerz o grubości ponad 600 mm. System jest zdolny do działania w roju oraz w warunkach zakłóceń sygnału GPS.

Nie tylko drony: Inne kluczowe projekty modernizacyjne

Zatwierdzenie kontraktów na amunicję krążącą stanowi część szerszego programu modernizacji Bundeswehry. Równolegle z zakupem dronów Komisja Budżetowa zatwierdziła również inne ważne projekty. Wśród nich znalazła się modernizacja i produkcja dodatkowych systemów wyposażenia żołnierzy w ramach Rozszerzonego Systemu IdZ-ES, w tym wyświetlaczy nahełmowych oraz systemów ostrzegania przed dronami. Zatwierdzono także zakup dodatkowych dronów rozpoznawczych LARUS dla sił specjalnych marynarki wojennej. Ponadto zatwierdzono modyfikacje fregat typu F124, które zostaną dostosowane do obsługi nowych śmigłowców pokładowych NH-90 SEA TIGER.