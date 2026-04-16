Niemcy i Wielka Brytania zwiększają wsparcie dla Ukrainy. Nowe dostawy rakiet Patriot i dronów

Niemcy sfinansują dostawę kilkuset pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot dla Ukrainy w ciągu najbliższych czterech lat, co ogłosił minister obrony Boris Pistorius.

Wielka Brytania przekaże Ukrainie 120 tys. dronów (uderzeniowych, wywiadowczych, logistycznych i nawodnych) jeszcze w tym roku, podkreślając ich kluczowe znaczenie w konflikcie.

Decyzje te zapadły podczas spotkania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy (Grupa Ramstein) w Berlinie, gdzie omawiano strategie i mechanizmy finansowania wsparcia dla Ukrainy.

Niemcy konsekwentnie wzmacniają swoje zaangażowanie w pomoc Ukrainie, przekształcając relacje między oboma krajami w strategiczne partnerstwo. Minister obrony Boris Pistorius podkreślił, że zapewnienie Ukrainie skutecznej obrony przeciwlotniczej jest obecnie najważniejszym zadaniem. W związku z tym, rząd w Berlinie zobowiązał się do sfinansowania kilkuset pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Jak wyjaśnił Pistorius, pociski te będą dostarczane w ciągu najbliższych czterech lat.

Podczas konferencji prasowej w Berlinie, Pistorius zwrócił uwagę na negatywny wpływ obecnych wydarzeń na Bliskim Wschodzie na sytuację w Ukrainie. Stwierdził, że

„Rosja korzysta na obecnych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Rosnące ceny ropy zasilają fundusze Władimira Putina przeznaczone na wojnę – przynajmniej na razie”.

Drony zmieniają oblicze wojny: Brytyjski wkład w nowoczesne uzbrojenie

Wielka Brytania również znacząco zwiększa swoje wsparcie dla Ukrainy, koncentrując się na technologii dronów, która, jak podkreślił brytyjski minister obrony John Healey, „ukształtowała tę wojnę i będzie decydująca dla jej wyniku”. Londyn przekaże Ukrainie 120 tys. dronów jeszcze w tym roku, co stanowi największą dostawę tego rodzaju uzbrojenia od początku rosyjskiej agresji. Ten nowy pakiet obejmuje drony uderzeniowe dalekiego zasięgu, drony wywiadowcze i rozpoznawcze, drony logistyczne oraz drony nawodne. Dostawy rozpoczęły się już w kwietniu.

Healey zaznaczył, że drony są kluczowe zarówno dla ukraińskich kontrataków na linii frontu, jak i dla obrony przed ciągłymi atakami rosyjskimi. Potwierdzają to statystyki – w marcu 2024 roku Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy około 6500 jednokierunkowych dronów bojowych, co jest znacznym wzrostem w porównaniu z lutym. Minister Healey podkreślił, że

„Ten ogromny zastrzyk sprawdzonych w boju dronów zapewni siłom ukraińskim zdolność niezbędną do obrony własnego narodu i przeciwstawienia się rosyjskiej agresji”.

Perspektywy finansowania i jedność sojuszników

Spotkanie Grupy Ramstein w Berlinie było również okazją do omówienia mechanizmów finansowania pomocy obronnej dla Ukrainy. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyraził optymizm, że NATO zdoła skutecznie sfinansować pomoc za pośrednictwem PURL – mechanizmu umożliwiającego sojusznikom finansowanie zakupu broni i amunicji z amerykańskich składów. Rutte przyznał, że podział obciążeń w ramach Sojuszu wciąż jest nierówny, jednak „widać zmiany na lepsze”. To sugeruje, że państwa członkowskie NATO coraz bardziej angażują się w wspólne wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy, co jest kluczowe dla długoterminowej stabilności regionu.