Ekstremalne szkolenie na Śnieżce. Jak wojsko walczy z kosmicznymi anomaliami i górskim klimatem?

W trakcie zajęć żołnierze poszerzyli swoją specjalistyczna wiedzę z zakresu łączności. Podczas paneli dydaktycznych pracownicy naukowi IMGW przybliżali tematykę rozbłysków słonecznych i wiatru słonecznego. Pozwoliło to zrozumieć, jak anomalie w przestrzeni kosmicznej wpływają na stabilność sygnału i propagację fal radiowych.

„Karkonoski szczyt to idealne, choć niezwykle wymagające laboratorium. Nieustannie zmieniające się warunki pogodowe i ukształtowanie terenu pozwalają w praktyce przetestować sprzęt w skrajnych sytuacjach, z jakimi nie mamy do czynienia w koszarach” – wyjaśnia kierownik zajęć.

Po teorii przyszedł czas na praktykę. Żołnierze połączyli się z macierzystą jednostką wojskową we Wrocławiu. Zadaniem radiooperatorów było utrzymanie stabilnej łączności przy wykorzystaniu nowoczesnych radiostacji będących na wyposażeniu Brygady. W terenie wysokogórskim żołnierze musieli walczyć z silnym tłumieniem sygnału, dyfrakcją oraz tzw. strefami cienia.

„Praca w tym rejonie wymagała od nas nieustannej adaptacji. Musieliśmy precyzyjnie dobierać częstotliwość i anteny, reagując na zmieniające się warunki. To była doskonałą lekcja pokazująca, że nawet najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt musi być obsługiwany przez doskonale wyszkolonych i doświadczonych żołnierzy” – podkreśla jeden z uczestników zajęć.

Szkolenie udowodniło, że integracja wiedzy z zakresu terenoznawstwa, meteorologii i nowoczesnej technologii pozwala żołnierza 10 Wrocławskiej Brygady Łączności zachować pełna gotowość do działania w każdych warunkach zarówno terenowych, jak i pogodowych.

Na podstawie komunikatu prasowego 10. Brygada Łączności we Wrocławiu