W Warszawie po raz pierwszy odbędą się Warszawskie Targi Obronne (19-20 czerwca), gdzie prawie 100 wystawców zaprezentuje swoją ofertę.

Warszawskie Targi Obronne - wystawcy

Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa WB, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Teldat, Radiotechnika Marketing, Elbo, Guns Concept, Son of Gun, Hubertus Pro, Campus, Muzeum Wojska Polskiego, Miasto Stołeczne Warszawa czy Wydawnictwo Naukowe PWN - to tylko niektóre spółki, firmy i instytucje, jakie wystawią się podczas Warszawskich Targów Obronnych 19 i 20 czerwca. W przestrzeni Expo XXI swoją ofertę zaprezentują firmy m.in.:

z branży strzeleckiej,

producenci noktowizji,

producenci broni,

strzelnic,

a także firmy działające w sektorze:

obronności,

ratownictwa,

bezpieczeństwa,

ubezpieczeń,

nowoczesnych technologii,

oraz te produkujące:

schrony,

uzbrojenie i systemy bezzałogowe m.in. dla wojska i służb mundurowych,

systemy zasilania dla pojazdów wojskowych

czy profesjonalną łączność radiową.

Prawie 100 firm na Warszawskich Targach Obronnych

Warszawskie Targi Obronne to wydarzenie targowo-konferencyjne, które poświęcone będzie budowaniu odporności państwa, małych ojczyzn oraz obywateli. W przestrzeni wystawienniczej zobaczymy broń, wyposażenie i rozwiązania technologiczne - w sumie prawie 100 firm zaprezentuje swoją ofertę. Z kolei przestrzeń konferencyjna umożliwi szeroką debatę ekspercką. Pełną listę wystawców znajdziecie TUTAJ.

Trwa rejestracja na dzień branżowy WTO

Nasze targi odbędą się 19 i 20 czerwca. Piątek, pierwszy dzień, zostanie przeznaczony wyłącznie dla firm, instytucji oraz partnerów biznesowych (B2B/B2G). To przestrzeń na spotkania i dyskusje w gronie decydentów, ekspertów, partnerów oraz zaproszonych gości. Na dzień branżowy konieczna jest rejestracja. Jest ona bezpłatna, ale umożliwi wejście ludziom z branży obronnościowej. Można zarejestrować się na stronie warszawskietargiobronne.pl lub bezpośrednio TUTAJ.

Zaś sobota, 20 czerwca, będzie dniem otwartym - dla wszystkich zainteresowanych tematyką obronności, militariów, strzelectwa i bezpieczeństwa. Zaplanowano wtedy pokazy, warsztaty i pogadanki na temat bezpieczeństwa (od własnego i najbliższego otoczenia po systemowe wyzwania na poziomie państwa). Tego dnia wstęp będzie biletowany. Bilety można kupić TUTAJ. Uwaga, osoby, które zarejestrowały się na pierwszy dzień, branżowy, wejdą bez problemu na WTO w drugi dzień.

Sprzedaż biletów na dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych

Sprzedaż biletów na dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych prowadzona jest online na stronie www.warszawskietargiobronne.pl. Organizatorzy przewidzieli również specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin oraz osób, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa.