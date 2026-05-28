Szef Sztabu Generalnego krytycznie ocenił obecny system dowodzenia i zapowiedział zmiany.

Gen. Wiesław Kukuła powoływał się na opinię dowódcy Dowództwa Operacji Specjalnych USA.

Zmiany mają pozwolić na skuteczniejsze reagowanie na aktualne zagrożenia.

Były dowódca GROM-u już sugerował, że polscy specjalsi powinni zostać użyci przeciw białoruskiemu KGB.

W środę, 27 maja w Krakowie Wojska Specjalne obchodziły swoje święto. W czasie uroczystego apelu - w obecności zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Mirosława Brysia i wiceministra obrony Stanisława Wziątka - przemawiał gen. Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego WP.

Gen. Wiesław Kukuła zaczął wystąpienie od przypomnienia słów adm. Williama McRavena dowódcy Dowództwa Operacji Specjalnych USA, które padły 21 maja 2014 r., w czasie międzynarodowej konferencji SOF Week w Tampie na Florydzie.

Konsekwencje fatalnej decyzji z 2014 r.

Amerykański admirał mówił wtedy: „Polska, nasz wspaniały sojusznik i lider zmian w NATO, która jako siódme państwo na świecie powołała do życia Dowództwo Wojsk Specjalnych. Jednocześnie - jako pierwsze państwo na świecie - zdecydowała się zdegradować je do drugorzędnej roli. Wykonano niezrozumiały i nieracjonalny - dla całej społeczności SOF na świecie - krok w tył. Na dodatek stało się to w dniu, w którym rozpoczęto budowanie Dowództwa Operacji Specjalnych w Federacji Rosyjskiej”.

- Do dzisiaj ponosimy konsekwencje tej fatalnej decyzji. Osobiście noszę w sobie pamięć bezsilności, jaka towarzyszyła mi w czasie tych wydarzeń. Ale bezsilność nie jest uczuciem, które żołnierz Wojsk Specjalnych może tolerować. Wierzę, że nadchodzą dni, w których Wojska Specjalne odzyskają należne sobie miejsce w szyku Sił Zbrojnych. Zrobię wszystko, by tak się stało! – stwierdził gen. Wiesław Kukuła.

Reforma związała ręce specjalsom

„Zdegradowanie” Dowództwa Wojsk Specjalnych do roli Dowództwa Komponentu WS nastąpiło w 2014 r., w efekcie wprowadzenia nowego systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi.

Obniżono wtedy rangę naszych specsił. W pierwszych miesiącach po wdrożeniu reformy wywołało to spory chaos organizacyjny. W długiej perspektywie utrudniło, a niekiedy uniemożliwiło, kontynuowanie współpracy międzynarodowej. Decyzja reformatorów wywołała więc protesty ekspertów i wojskowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Były one nieskuteczne.

Trwają prace nad reformą systemu dowodzenia

Wypowiedź Szefa Sztabu Generalnego WP jest enigmatyczna, ale potwierdza kilka informacji. Wiadomo, że trwają prace nad zmianą systemu dowodzenia i kierowania, toczą się dyskusje dotyczące zmian pozwalających na właściwe umiejscowienie specwojsk w łańcuchu dowodzenia. Tak, aby móc skuteczniej i szybciej wykorzystać potencjał Wojsk Specjalnych w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.

Polscy specjalsi przeciw białoruskiemu KGB?

Szczegóły będą tajne, więc nikt ich oficjalnie nie potwierdzi. Ale eksperci jasno mówią, że obecne umocowanie Wojsk Specjalnych – zarówno organizacyjne, jak i prawne – nie odpowiada aktualnym zagrożeniom.

- Trzeba mieć odwagę użyć Wojsk Specjalnych do odstraszania. Podczas kryzysu na granicy z Białorusią nie powinniśmy bać się użyć tych wojsk np. przeciwko białoruskiemu KGB, które prowadziło operację przeciwko naszemu krajowi. Tylko to są decyzje, które powinni podejmować już politycy – mówił płk rez. Piotr Gąstał, były dowódca jednostki GROM, w czasie konferencji Defence24 Days.

Warto zaznaczyć, że taka opinia wybrzmiała w panelu, w którym brał udział gen dyw. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

W 2027 r. odbędzie się polski SOF Week

Krakowskie święto przyniosło jeszcze jedną niespodziankę. Gen. Kukuła zobowiązał Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych do zorganizowania „regionalnego SOF Week 2027”.

SOF Week to ogólnoświatowa konferencja odbywająca się co roku w Tampie na Florydzie. Jest spotkaniem cywilnych i wojskowych ekspertów, polityków, biznesu, który dostarcza wyposażenie dla sił specjalnych. W ramach SOF Week organizowane są ekspozycje statyczne oraz dynamiczne pokazy jednostek specjalnych.

W przyszłym roku Wojska Specjalne obchodzą 20-lecie istnienia, a europejski SOF Week ma być jedną z największych atrakcji tego wydarzenia.