Nowe hełmy i kamizelki dla Wojska Polskiego. Podpisano kluczowe umowy na sprzęt z programu TYTAN

W podpisaniu drugiej partii umów w ramach programu SAFE poza szefem MON, obecni byli również sekretarz stanu w MON Paweł Bejda oraz Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Pełnomocnik Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa. Umowy w imieniu Skarbu Państwa sygnował szef Agencji Uzbrojenia, gen. dyw. Artur Kuptel. Umowy dot. hełmów z programu TYTAN HBT-02, kamizelek zintegrowanych dla żołnierzy. Dodatkowo aneksowano 3 umowy z CELTECH Sp. z o.o oraz JELCZ sp. z o.o.

Zgonie z umową Maskpol dostarczy polskim żołnierzom nowoczesne hełmy bojowe HBT-02 (300 tysięcy hełmów) oraz kamizelki kuloodporne KKZ-01/K4 (200 tysięcy), zapewniające wysoki poziom ochrony balistycznej i kompatybilność z nowoczesnym wyposażeniem pola walki. Jelcz dostarczy pojazdy średniej ładowności wysokiej mobilności JELCZ 442.32 oraz ciężkie pojazdy dużej ładowności JELCZ S662D.43 i podwozi pod specjalistyczne systemy wojskowe. Jeśli chodzi o CELTECH to podpisano aneks do umowy na 320 sztuk cystern dystrybutorów paliwowych CD-10.

Jak podkreślił generał Kuptel, „pozyskiwanie sprzętu dla Wojska Polskiego to proces złożony, w który zaangażowanych jest wiele podmiotów”. Czwartkowe kontrakty są tego najlepszym dowodem, koncentrując się na najważniejszym elemencie sił zbrojnych – pojedynczym żołnierzu.

Jak podkreśliła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka:

"To Agencja Uzbrojenia jest cichym bohaterem programu SAFE, całej pracy włożonej w stworzenie wniosku, zespoły negocjacyjne, a dziś przy negocjowaniu kontraktów z wykonawcami. Wszystkie cele spełnione. Gigantyczna inwestycja przede wszystkim w polski przemysł zbrojeniowy, bo to był pierwszy cel, żeby jak najwięcej kontraktów trafiło do polskich firm".

Jak powiedział Kosiniak-Kamysz:

"Nikt nie dorównuje dzisiaj Polsce pod względem inwestycji w uzbrojenie, trafności decyzji oraz szybkości ich podejmowania. Gdy byliśmy w Kanadzie jeszcze wczoraj, to minister obrony Kanady mówił: „Nauczyłem się od was, że w tej sprawie, gdy chcemy zmodernizować i zbudować siłę swojego państwa, liczy się szybkość decyzji osób odpowiedzialnych za te decyzje (...) Nie ma ważniejszej sprawy niż bezpieczeństwo naszych granic, ochrona infrastruktury krytycznej i ochrona każdego z obywateli Rzeczypospolitej. Stąd te umowy, których w najbliższych godzinach będzie jeszcze więcej”.

Nowoczesne hełmy HBT-02 z programu TYTAN

Pierwsza z kluczowych umów dotyczy dostaw nowoczesnych hełmów kompozytowych HBT-02 opracowanych przez Maskpol w ramach programu TYTAN, stanowią one generacyjny skok w jakości ochrony głowy żołnierza. Hełm charakteryzuje się wysokim poziomem ochrony balistycznej, absorbując do 90% energii uderzenia. Jego konstrukcja typu "low-cut" zapewnia dużą powierzchnię ochronną, zakrywając uszy, a jednocześnie jest zaprojektowana tak, by umożliwiać komfortowe korzystanie z systemów komunikacji, jak słuchawki, czy masek przeciwgazowych. Modułowa budowa pozwala na montaż dodatkowych osłon szczęki i twarzy, co zwiększa jego uniwersalność.

Zastąpienie starszych typów hełmów modelem HBT-02 znacząco podniesie bezpieczeństwo i komfort polskiego żołnierza na polu walki, a także poprawi jego świadomość sytuacyjną. Jest to bezpośrednia odpowiedź na wyzwania współczesnych konfliktów zbrojnych, gdzie ochrona głowy jest absolutnym priorytetem.

Kamizelki zintegrowane – nowa jakość ochrony

Drugi kontrakt obejmuje dostawy zintegrowanych kamizelek kuloodpornych KKZ-01/K4, produkowane przez Maskpol. Są to nowoczesne kamizelki zintegrowane typu "plate carrier", których modułowa konstrukcja pozwala na elastyczne dostosowanie poziomu ochrony. W standardzie zapewniają ochronę balistyczną na poziomie K4, co oznacza odporność m.in. na pociski karabinowe 7,62x39 mm oraz 5,56x45 mm. Istnieje możliwość rozszerzenia ochrony poprzez montaż dodatkowych miękkich wkładów balistycznych chroniących szyję, barki czy podbrzusze. Kamizelka jest w pełni kompatybilna z nowoczesnym oporządzeniem dzięki systemowi taśm montażowych MOLLE/PALS, co pozwala na dowolną konfigurację ładownic i kieszeni.

Samochody średniej ładowności JELCZ 442.32

Do jednostek Wojska Polskiego trafią kolejne samochody JELCZ 442.32. Są to pojazdy średniej ładowności o wysokiej mobilności, z napędem 4x4, które sprawdziły się już w służbie. Napędzane silnikiem o mocy 326 KM, są przystosowane do jazdy w trudnym terenie i mogą przewozić do 6 ton ładunku lub 24 w pełni wyposażonych żołnierzy.

Ciężkie pojazdy JELCZ S662D.43 i specjalistyczne podwozia

Kontrakty obejmują również dostawy ciężkich pojazdów JELCZ S662D.43 oraz podwozi specjalistycznych. Te trzyosiowe ciężarówki z napędem 6x6 są przeznaczone do najcięższych zadań transportowych, w tym przewozu kontenerów ISO. Ich podwozia stanowią także bazę dla wielu specjalistycznych systemów wojskowych, takich jak środki dowodzenia i łączności.