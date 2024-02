Polski program żołnierza przyszłości Tytan. Wojsko i wiceszef MON omawiają postępy z przemysłem

Robocza spotkanie w kwestii realizacji programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki Tytan odbyło się w Przemysłowym Zakładzie Optycznym na warszawskiej Pradze. Wpisuje się ono w deklaracje ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, dotyczące wyposażenia i oporządzenia żołnierza, jako priorytetu. W tym kontekście system Tytan jest kluczowy, gdyż traktuje temat kompleksowo.

W zakładach PCO #AgencjaUzbrojenia zorganizowała spotkanie robocze, z udziałem sekretarza stanu w @MON_GOV_PL @pawelbejda oraz przedstawicieli SZ RP i przemysłu obronnego, na którym zaprezentowano stan realizacji programu Zaawansowanych Indywidualnych Systemów Walki kr. #TYTAN. pic.twitter.com/eLj3Aj3SkS— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) February 16, 2024

Pod kryptonimem ZISW Tytan kryje się realizowany w kooperacji państwowych i prywatnych podmiotów polskiego przemysłu obronnego kompleksowy program wyposażenia i uzbrojenia indywidualnego „żołnierza przyszłości”. Podobne programy prowadzone są w wielu krajach na świecie. W Rosji jest to program „Ratnik” a we Francji FELINE. Polski Tytan ma na celu opracowanie nowego kamuflażu, oporządzenia taktycznego, mundurów nowej generacji i kompleksowej modernizacji wyposażenia indywidualnego w myśl dostosowania go do najnowszych standardów. Mówimy tu o wszystkim, co ma na sobie żołnierz: od opancerzenia i munduru, przez broń, łączność czy optoelektronikę aż po bieliznę i buty. Łącznie w skład Tytana wchodzą 104 elementy składowe.

Najlepiej znane z nich i wprowadzone już do służby w polskiej armii to m.in. system broni modułowej MSBS Grot, na który składają się karabinki kalibru 5,56 mm i karabiny wyborowe kalibru 7,62mm oraz pistolet samopowtarzalny Ragun kalibru 9 mm z Fabryki Broni Łucznik S.A. Ale znajdują się w Tytanie również systemy noktowizyjne i celownicze z PCO, łączność Grupy WB i wiele innych komponentów. Złożoność systemu powodowała stałe opóźnienia w jego realizacji, ale udało się je przezwyciężyć.W 2022 roku wszystkie jego elementy miały być ukończone, jak wynikało z odpowiedzi na interpelację poselską.

Jedyne elementy Tytana, jakie weszły dotąd od służby to właśnie karabinki i karabiny Grot, pistolety Ragun i kilka komponentów optoelektronicznych. Kluczowe jest natomiast szerokie wprowadzenie nowoczesnego oporządzenia i środków ochrony osobistej.