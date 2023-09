Nie tylko Grot, Tor i Bor. Polskie karabiny i karabinki podczas MSPO 2023

Nie powinno budzić zdziwienia to, że stanowisko z bronią palną było jednym z najbardziej obleganych na całej ekspozycji PGZ. Każdy miał bowiem szansę wziąć do ręki, przymierzyć się i zasięgnąć informacji na temat pistoletów, karabinów, karabinków, broni maszynowej i wyborowej, która znajduje się na uzbrojeniu sił zbrojnych i innych formacji lub może do nich trafić.

Z pewnością zainteresowanie wzbudzał m.in. karabinek Grot 5,56mm w wersji bezkolbowej. Przyszłość tej broni nie jest do końca jasna, mimo jej niezaprzeczalnych zalet. Zresztą jednym z powodów większej masy broni jest właśnie możliwość „zbudowania” karabinka Grot zarówno w wersji tradycyjnej, jak i bull-pup, czyli z magazynkiem umieszczonym za spustem. Nieoficjalne informacje są chyba nawet gorsze niż brak informacji, bo wzajemnie się wykluczają. Jedna wersja głosi, że wojsko jest zainteresowane wersją bezkolbową i blokuje jej sprzedaż na rynek cywilny. Druga, że są pewne problemy natury techniczno-prawnej, aby wprowadzić komplet kolbowo-bezkolbowy na rynek cywilny.

Oczywiście można również było wziąć do ręki tradycyjne wersje karabinka Grot oraz jego wersję wyborową na amunicje 7,62 mm x51 NATO czy też dobrze już znane karabinki Beryl. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z pewnością dodatkowym "bonusem" była możliwość porozmawiania z pracownikami Fabryki Broni, a często wręcz z projektantami konkretnych typów uzbrojenia.

Część prezentowanej tu oferty posiada swoje cywilne warianty, które są dostępne dla każdego posiadacza odpowiedniego zezwolenia, ale broń wojskowa, szczególnie karabiny maszynowe czy snajperskie różnego typu, często ciężkiego kalibru, to coś, czego nie można zobaczyć na co dzień.

i Autor: Juliusz Sabak

Do tej kategorii należą choćby produkowane przez ZM Tarnów karabiny wyborowe Tor, Bor, Alex. Jest to broń powtarzalna zasilana nie tylko amunicją 7,62mm, ale nabojami 8,6 mm oraz potężną amunicją 12,7 mm przeznaczona raczej do eliminacji sprzętu ze znacznej odległości. Wszystkie trzy z wymienionych konstrukcji należą do tej samej rodziny i wyróżnia zastosowanie układu bezkolbowego. Pewnym rozwinięciem jest karabinu WKW-50, który jest modyfikacją i rozwinięciem karabinu Tor kalibru 12,7 mm. Zmiany w konstrukcji pozwoliły obniżenie masy, poprawę funkcjonalności, ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania. Była to odpowiedź na zastrzeżenia zgłaszane przez użytkowników.

Natomiast karabin wyborowy SR-50M to broń w układzie znacznie bardziej klasycznym, posiadająca regulowaną, składana na bok kolbę oraz możliwość szybkiego rozłożenia na dwie części, co znacznie ułatwia transport. Zasilana jest podobnie jak Tor i WKW-50 amunicją kalibru 12,7 mm.

i Autor: Juliusz Sabak

Wśród prezentowanej przez ZM Tarnów broni nie zabrakło też karabiny maszynowego 7,62 mm typu UKM-2000 w kilku wariantach, w tym najnowszych wersjach zmodernizowanych UKM-2000P/PE oraz 12,7 mm wielkokalibrowego karabinu maszynowego NSW-UTIOS. Tarnowskie zakłady prezentowały również modułowy system broni samopowtarzalnej i samoczynnej MWS. Zależnie od stosowanej amunicji karabiny i karabinki noszą oznaczenia MWS-15 dla kalibru 5,56 mm oraz .300 Blackout, MWS-25 7,62 mm lub MWS-38 przy amunicji 8,6 mm.

Modułowe karabiny i karabinki MWS są bronią w układzie klasycznym, która zapewnia wysoką precyzję i niezawodność w „opakowaniu” broni osobistej. Są też dostosowane do współpracy z dostępnymi na rynku magazynkami oraz inne wyposażenie i modyfikacje. Jest to z pewnością rozwiązanie, które może znaleźć nabywców zarówno w kraju jak i za granicą.