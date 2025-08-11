Leopard 2A-RC 3.0 to kolejny krok w ewolucji legendarnego czołgu Leopard 2, produkowanego przez KNDS, będącego wynikiem współpracy niemieckiego Krauss-Maffei Wegmann i francuskiego Nexter. Drugi prototyp (PT02) został zaprezentowany 10 sierpnia 2025 roku na poligonie Klietz w Niemczech.

Kanał na You Tube "Militär- und Landtechnik Klaus Schröder" pokazał czołg w pełnej okazałości ze szczegółami.

French-German defense company KNDS unveiled the second prototype of its next-generation Leopard 2A-RC 3.0 main battle tank during a demonstration at the Klietz military training area. pic.twitter.com/RfXN10qqDq— International Defence Analysis (@Defence_IDA) August 11, 2025

A tymczasem Niemcy na poligonie w Klitz zaprezentowali drugi (PT02) prototyp Leoparda 2A-RC 3.0. pic.twitter.com/mPGLEpy3Ky— Jarosław Wolski (@wolski_jaros) August 7, 2025

Główną cechą wyróżniającą Leopard 2A-RC 3.0 jest bezzałogowa wieża, która znacząco zmienia układ załogi i zwiększa bezpieczeństwo. Trzyosobowa załoga – dowódca, kierowca i działonowy – znajduje się w kadłubie, w specjalnie zaprojektowanym i opancerzonym. Taki układ, inspirowany m.in. rosyjskim T-14 Armata czy amerykańskim AbramsX, minimalizuje ryzyko dla załogi i zmniejsza sylwetkę wieży, utrudniając wykrycie na polu walki.

Najnowsze technologie i uzbrojenie

Czołg jest wyposażony w armatę gładkolufową 120 mm, zdolną do prowadzenia ognia z prędkością 18 pocisków na minutę, z opcją zamiany na potężniejszą armatę 140 mm. Dodatkowo, Leopard 2A-RC 3.0 posiada zdalnie sterowaną stację uzbrojenia z działkiem 30 mm, moduł pocisków przeciwpancernych Spike LR oraz system ochrony aktywnej Trophy, który skutecznie przeciwdziała zagrożeniom, w tym dronom i pociskom przeciwpancernym. Wbudowany system bezzałogowego statku powietrznego (UAV) zwiększa świadomość sytuacyjną, umożliwiając rozpoznanie i atak na cele poza linią wzroku (NLOS).

Masa bojowa czołgu wynosi poniżej 60 ton, i w połączeniu z silnikiem o mocy 1500 KM, zapewnia prędkość maksymalną wynoszącą 65 km/h, a zasięg na drodze to 460 km. Czołg posiada wymiary: 7,95 m długości bez lufy, 3,73 m szerokości, 2,4 m wysokości.

Historia rozwoju

Leopard 2A-RC 3.0 został po raz pierwszy zaprezentowany jako koncepcja podczas targów Eurosatory w Paryżu w czerwcu 2024 roku. Był to odpowiedź na potrzebę stworzenia przejściowego rozwiązania między obecnymi modelami Leopard 2, a przyszłym systemem Main Ground Combat System (MGCS), który ma zastąpić zarówno Leoparda 2, jak i francuskiego Leclerca do 2040 roku. KNDS, łącząc doświadczenie niemieckie i francuskie, postawiło na modularność, umożliwiając modernizację istniejących czołgów Leopard 2 do standardu A-RC 3.0. Dzięki temu państwa eksploatujące starsze wersje mogą w przystępny sposób zwiększyć ich możliwości bojowe.

Projekt według twórców czerpie z doświadczeń współczesnych konfliktów, w tym wojny na Ukrainie, gdzie drony i nowoczesne systemy przeciwpancerne zmieniły dynamikę pola walki. Bezzałogowa wieża i zaawansowane systemy elektroniczne, takie jak 4D fire-control czy X-by-Wire, odpowiadają na te wyzwania, oferując lepszą ochronę i precyzję.

Przyszłość Leoparda 2A-RC 3.0

Demonstracja drugiego prototypu potwierdziła zaawansowanie projektu i jego gotowość do dalszych testów. KNDS widzi w Leopardzie 2A-RC 3.0 nie tylko rozwiązanie przejściowe, ale i platformę, która może zrewolucjonizować rynek czołgów w Europie i poza nią. Modularność pozwala na dostosowanie czołgu do specyficznych wymagań klientów, co czyni go atrakcyjnym dla wielu armii.