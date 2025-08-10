Według informacji podanych przez portal Hartpunkt.de, Rheinmetall oczekuje w 2025 roku znaczącego kontraktu od Bundeswehry na dostawę systemów przeciwlotniczych Skyranger 30. Szacowana wartość zamówienia to 6-8 miliardów euro. Prezes Rheinmetall, Armin Papperger, przekazał, że ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia dokładnych liczb, ale rozmowy z Ministerstwem Obrony dotyczą dostaw w dwóch okresach: do 2029 roku oraz w latach 2029-2035.

System Skyranger 30, montowany na platformie Boxer, ma wypełnić lukę w mobilnej obronie przeciwlotniczej, szczególnie w walce z dronami, dzięki zastosowaniu amunicji AHEAD z programowalnym punktem detonacji oraz rakiet przeciwlotniczych DefendAir od MBDA. W lutym 2024 roku Bundeswehra zamówiła prototyp i 18 seryjnych egzemplarzy za 595 milionów euro, a dostawy seryjne zaplanowano na lata 2027-2028. Pojazd przeznaczony do testów został przekazany Bundeswehrze pod koniec stycznia 2025 roku.

Jak podał portal hartpunkt.de 1 lipca, Bundeswehra intensywnie pracuje nad rozbudową swoich zdolności w zakresie obrony przeciwlotniczej. Według źródeł portalu, celem jest wzmocnienie naziemnej obrony powietrznej we wszystkich warstwach. W najniższej warstwie, szacuje się zapotrzebowanie na około 500–600 systemów Skyranger 30 dla różnych rodzajów sił zbrojnych. Uwzględniając szacowane ceny tych systemów, liczba ta odpowiada wartości zamówienia, o której wspomina Rheinmetall.

Plany zakupowe Niemiec – szersza modernizacja Bundeswehry

Zamówienie na Skyranger 30 to tylko część ambitnego programu modernizacji niemieckich sił zbrojnych, napędzanego zmieniającą się sytuacją geopolityczną, m.in. wojną na Ukrainie. W ostatnim czasie media informowały, że Niemcy mają ambitne plany zakupowe, ponieważ chcą kupić:

20 myśliwców Eurofighter w celu wzmocnienia Luftwaffe.

Do 5000 wozów opancerzonych Boxer, w tym warianty przeciwlotnicze Skyranger.

Setki czołgów Leopard 2, aby zwiększyć zdolności pancerne.

Do 3500 pojazdów Patria CAV, wspierających mobilność wojsk.

Dodatkowych systemów Patriot i Iris-T SLM/SLS, w tym rakiet GEM-T i PAC-3 MSE, oraz plan rozwoju systemu Arrow-4 dla obrony przed zagrożeniami balistycznymi. Ponadto Niemcy planują zakup 3000 rakiet Stinger oraz rozwój europejskiej linii produkcyjnej tych pocisków we współpracy z Holandią.

Skyranger 30 to mobilny system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, opracowany przez Rheinmetall Air Defence AG, zaprezentowany w marcu 2021 roku. Przeznaczony jest do ochrony jednostek naziemnych przed różnorodnymi zagrożeniami powietrznymi, takimi jak samoloty, śmigłowce, drony, amunicja krążąca i pociski manewrujące. Wyposażony w wieżę o masie 2,5–3,4 tony, montowaną na różnych platformach, takich jak Boxer, Lynx, Pandur czy Piranha V, oferuje wysoką mobilność i elastyczność.

Głównym uzbrojeniem jest armata Oerlikon KCE 30 mm x 173, o szybkostrzelności 1250 strzałów na minutę i efektywnym zasięgu 3 km, strzelająca amunicją z programowalnym wybuchem (AHEAD), zawierającą do 500 cylindrów wolframowych. System może integrować rakiety krótkiego zasięgu, takie jak FIM-92 Stinger, Mistral-3, SkyKnight czy MBDA DefendAir (SADM), z zasięgiem do 8 km. Wyposażony jest w zaawansowane czujniki, w tym radar AESA (np. Hensoldt Spexer 2000M) o zasięgu detekcji do 36 km dla śmigłowców i 6 km dla mikro-dronów, oraz pasywne sensory podczerwieni FIRST.

Wieża zapewnia ochronę balistyczną na poziomie STANAG 4569 Level 2, z możliwością rozbudowy do Level 4, oraz dodatkowe funkcje, jak system maskowania ROSY. Skyranger 30 działa autonomicznie lub w sieci, wspierając inicjatywy takie jak European Sky Shield. Rozwój obejmuje plany integracji laserów wysokoenergetycznych (20–100 kW) i systemów walki elektronicznej. System został zamówiony przez Niemcy, Austrię, Danię, Holandię i Węgry, z dostawami planowanymi na lata 2025–2028.