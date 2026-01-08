Niesamowite tempo. F-35 produkowany 5 razy szybciej niż inne myśliwce

oprac. Piotr Miedziński
2026-01-08 13:10

Program F-35 Lightning II osiągnął w 2025 roku rekordowe wyniki, dostarczając 191 maszyn i przekraczając tym samym dotychczasowe rekordy produkcji. Myśliwce F-35 odgrywają kluczową rolę w operacjach bojowych na całym świecie, a ich zdolność do eliminowania zagrożeń w przestrzeni powietrznej sojuszników, w tym nad Polską, podkreśla ich strategiczne znaczenie.

W 2025 roku program F-35 Lightning II zanotował rekordową liczbę dostaw, osiągając imponujący wynik 191 maszyn. To znacząco przewyższa poprzedni rekord, który wynosił 142 samoloty, co świadczy o dynamicznym rozwoju i rosnących zdolnościach produkcyjnych firmy Lockheed Martin. Roczna produkcja F-35 jest obecnie pięciokrotnie szybsza niż w przypadku jakiegokolwiek innego produkowanego obecnie myśliwca sojuszniczego

Milion godzin lotu i zaawansowane oprogramowanie

Istotnym kamieniem milowym dla programu F-35 jest osiągnięcie w tym roku miliona godzin lotu. To świadectwo intensywnego wykorzystania tych maszyn w różnorodnych misjach i operacjach na całym świecie. Ponadto, w 2025 roku zespół F-35 dostarczył najbardziej zaawansowane oprogramowanie, kończąc prace nad TR-3, co przyczynia się do utrzymania globalnej i wciąż rosnącej floty, która obecnie liczy niemal 1300 samolotów. Te technologiczne innowacje gwarantują, że F-35 pozostaje na czele nowoczesnych technologii wojskowych, oferując użytkownikom przewagę w każdej sytuacji.

F-35 w akcji: Operacje bojowe i obrona Polski

Co najważniejsze, F-35 nieustannie potwierdza swoje osiągi w rzeczywistych operacjach bojowych. Samoloty te odegrały kluczową rolę w tłumieniu irańskich systemów obrony powietrznej podczas operacji „Midnight Hammer”. Ponadto, zarejestrowały niemal 5000 godzin lotów bez incydentów podczas misji F-35B Korpusu Piechoty Morskiej USA. Szczególnie istotne dla regionu jest eliminowanie rosyjskich dronów nad Polską. Był to pierwszy przypadek, gdy myśliwce F-35 NATO były zaangażowane w zwalczanie zagrożeń w przestrzeni powietrznej sojuszników, co dowodzi ich skuteczności i znaczenia dla obrony granic państw członkowskich.

Rosnące globalne zapotrzebowanie na F-35

Klienci na całym świecie wykazali w tym roku niesłabnące zaufanie do F-35, zwiększając swoje floty. Włochy i Dania powiększyły swoje programy odpowiednio o 25 i 16 samolotów. Dodatkowo, międzynarodowi partnerzy w ramach programu osiągnęli istotne kamienie milowe:

We wrześniu Biuro Programu Wspólnego F-35 (JPO) oraz Lockheed Martin osiągnęły ostateczne porozumienie dotyczące partii produkcyjnych 18-19 w sprawie produkcji i dostawy do 296 samolotów F-35 wartych 24 miliardy dolarów. Stanowi to finalizację największych kontraktów produkcyjnych w historii programu. JPO i Lockheed Martin uzgodniły również przyznanie w tym roku kontraktu na utrzymanie samolotów, wspierającego coroczne działania serwisowe w całym programie F-35 na 2025 rok i kolejne lata.

Chauncey McIntosh, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Programu F-35 Lightning II, wyraził dumę z osiągnięć.

„Jestem niezmiernie dumny z całego przedsięwzięcia F-35 w związku z realizacją zobowiązań produkcyjnych oraz z uwagi na doskonałe osiągi oraz rozwój naszych globalnych partnerstw w 2025 roku” – powiedział McIntosh.

Podkreślił również zaangażowanie w dalsze wdrażanie najnowszych technologii:

„Podczas gdy żołnierze nadal wykorzystują F-35 do ochrony interesów USA i naszych sojuszników na całym świecie, zobowiązujemy się kontynuować wdrażanie najnowszych technologii, aby pokonać każde zagrożenie.”

Obecnie, z 12 państwami operującymi F-35 na całym świecie i niemal 1300 samolotami w służbie, F-35 realizuje swoją obietnicę niezrównanej niezawodności i siły rażenia. 

Na podstawie komunikatu prasowego Lockheed Martin

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii

