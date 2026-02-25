- Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy organizuje przetarg na powojskowy sprzęt.
- W ofercie m.in. samochody Star 266M i Honker, a także agregaty prądotwórcze i sprzęt warsztatowy.
- Dochód ze sprzedaży zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
- Sprawdź, jak zdobyć wojskowy sprzęt i wesprzeć armię!
Przetarg AMW. Sprzedaż wycofanych z wojska pojazdów, sprzętu i odpadów
Już 3 marca oddział Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy rozstrzygnie pierwszy w tym roku przetarg na sprzedaż wycofanych z wojska pojazdów, sprzętu i odpadów. W ofercie znalazło się 168 pozycji – od ciężarówek marki Star i sprzętu technicznego, po wyposażenie warsztatowe i surowce wtórne. Dochód ze sprzedaży tradycyjnie zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranej pozycji oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy (ul. Gdańska 163A). Oferty należy złożyć do 3 marca 2026, do godziny 10.00, a otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00.
Star, Autosan, Iveco i wiele innych. Wojsko wyprzedaje pojazdy
Wśród najciekawszych pozycji dostępnych na bydgoskim przetargu znajdziemy samochody Star 266M oraz 1142. Pierwszy z nich, świetnie radzący sobie w terenie, Agencja wyceniła na 45 000 zł, a drugi, o większej ładowności, na 15 000 zł - mówi Katarzyna Kulińska, specjalista w Dziale ds. Marketingu i PR, Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy.
Jak dodaje, do sprzedaży trafiły też inne pojazdy, którymi mogą zainteresować się zarówno firmy transportowe, jak i osoby prywatne. Na chętnych czekają:
- autobus Autosan H10.10 w cenie wywoławczej 18 000 zł,
- sanitarne Iveco wycenione na: 25 000 zł
- Ford Transit wyceniony na 17 000 zł.
Honker - klasyk agencyjnych przetargów i bohater memów
W przetargu organizowanym przez bydgoski oddział nie mogło zabraknąć Honkera - klasyka agencyjnych przetargów i jednocześnie... bohatera licznych memów. Tym razem Agencja szuka nabywców na dwa egzemplarze modelu 2000 oraz dwa 2324. Każdy, kto planuje postawienie Honkera w swoim garażu, musi liczyć się z wydatkiem przekraczającym 11 000 zł. Do kupienia są też pakiety części zamiennych do pojazdów marek Autosan, KRAZ Lublin, Star i ZIŁ. Ceny wahają się od kilku tysięcy do 40 000 zł za najbardziej rozbudowane zestawy.
Oferta przetargu AMW to też agregaty prądotwórcze i zespoły spalinowo-elektryczne
Katarzyna Kulińska z AMW w Bydgoszczy zwraca uwagę, że oferta marcowego przetargu to nie tylko pojazdy i akcesoria motoryzacyjne. W sprzedaży znalazły się również agregaty prądotwórcze i zespoły spalinowo-elektryczne. Na nabywców czekają jednostki o mocy:
- 8 kW w cenie wywoławczej 4 500 zł,
- mocniejsze 16-kilowatowe zespoły wycenione na 8 000 zł,
- polowa stacja zasilania 100 kVA, za którą trzeba będzie zaoferować co najmniej 25 000 zł.
Do sprzedaży trafił również:
- sprzęt komputerowy w pakietach od 4 000 zł do 9 291 zł,
- tonery i materiały eksploatacyjne od 1 200 zł,
- niszczarki w cenie 100 zł za pakiet,
- wyposażenie biurowe.
Asortyment techniczny. Co jeszcze wyprzedaje wojsko?
Dla zainteresowanych technicznym asortymentem przygotowano:
- wyważarki do kół (1 200 zł),
- analizatory spalin (od 250 zł),
- wiertarki stołowe (2 400 zł),
- sprężarki (od 800 zł),
- spawarki transformatorowe (od 500 zł),
- podnośniki hydrauliczne (300 zł).
Część oferty obejmuje odpady i surowce wtórne przeznaczone do dalszego zagospodarowania. Złom metali żelaznych można nabyć już od 0,55 zł za kg; złom miedzi, brązu i mosiądzu wyceniono na 20 zł za kg, aluminium na 6 zł za kg, a zużyte akumulatory ołowiowe na 2 zł za kg.
