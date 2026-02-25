Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy organizuje przetarg na powojskowy sprzęt.

W ofercie m.in. samochody Star 266M i Honker, a także agregaty prądotwórcze i sprzęt warsztatowy.

Dochód ze sprzedaży zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Sprawdź, jak zdobyć wojskowy sprzęt i wesprzeć armię!

Przetarg AMW. Sprzedaż wycofanych z wojska pojazdów, sprzętu i odpadów

Już 3 marca oddział Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy rozstrzygnie pierwszy w tym roku przetarg na sprzedaż wycofanych z wojska pojazdów, sprzętu i odpadów. W ofercie znalazło się 168 pozycji – od ciężarówek marki Star i sprzętu technicznego, po wyposażenie warsztatowe i surowce wtórne. Dochód ze sprzedaży tradycyjnie zasili Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranej pozycji oraz złożenie oferty w zamkniętej kopercie w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy (ul. Gdańska 163A). Oferty należy złożyć do 3 marca 2026, do godziny 10.00, a otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00.

Star, Autosan, Iveco i wiele innych. Wojsko wyprzedaje pojazdy

Wśród najciekawszych pozycji dostępnych na bydgoskim przetargu znajdziemy samochody Star 266M oraz 1142. Pierwszy z nich, świetnie radzący sobie w terenie, Agencja wyceniła na 45 000 zł, a drugi, o większej ładowności, na 15 000 zł - mówi Katarzyna Kulińska, specjalista w Dziale ds. Marketingu i PR, Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy.

Jak dodaje, do sprzedaży trafiły też inne pojazdy, którymi mogą zainteresować się zarówno firmy transportowe, jak i osoby prywatne. Na chętnych czekają:

autobus Autosan H10.10 w cenie wywoławczej 18 000 zł,

sanitarne Iveco wycenione na: 25 000 zł

Ford Transit wyceniony na 17 000 zł.

Honker - klasyk agencyjnych przetargów i bohater memów

W przetargu organizowanym przez bydgoski oddział nie mogło zabraknąć Honkera - klasyka agencyjnych przetargów i jednocześnie... bohatera licznych memów. Tym razem Agencja szuka nabywców na dwa egzemplarze modelu 2000 oraz dwa 2324. Każdy, kto planuje postawienie Honkera w swoim garażu, musi liczyć się z wydatkiem przekraczającym 11 000 zł. Do kupienia są też pakiety części zamiennych do pojazdów marek Autosan, KRAZ Lublin, Star i ZIŁ. Ceny wahają się od kilku tysięcy do 40 000 zł za najbardziej rozbudowane zestawy.

Oferta przetargu AMW to też agregaty prądotwórcze i zespoły spalinowo-elektryczne

Katarzyna Kulińska z AMW w Bydgoszczy zwraca uwagę, że oferta marcowego przetargu to nie tylko pojazdy i akcesoria motoryzacyjne. W sprzedaży znalazły się również agregaty prądotwórcze i zespoły spalinowo-elektryczne. Na nabywców czekają jednostki o mocy:

8 kW w cenie wywoławczej 4 500 zł,

mocniejsze 16-kilowatowe zespoły wycenione na 8 000 zł,

polowa stacja zasilania 100 kVA, za którą trzeba będzie zaoferować co najmniej 25 000 zł.

Do sprzedaży trafił również:

sprzęt komputerowy w pakietach od 4 000 zł do 9 291 zł,

tonery i materiały eksploatacyjne od 1 200 zł,

niszczarki w cenie 100 zł za pakiet,

wyposażenie biurowe.

Asortyment techniczny. Co jeszcze wyprzedaje wojsko?

Dla zainteresowanych technicznym asortymentem przygotowano:

wyważarki do kół (1 200 zł),

analizatory spalin (od 250 zł),

wiertarki stołowe (2 400 zł),

sprężarki (od 800 zł),

spawarki transformatorowe (od 500 zł),

podnośniki hydrauliczne (300 zł).

Część oferty obejmuje odpady i surowce wtórne przeznaczone do dalszego zagospodarowania. Złom metali żelaznych można nabyć już od 0,55 zł za kg; złom miedzi, brązu i mosiądzu wyceniono na 20 zł za kg, aluminium na 6 zł za kg, a zużyte akumulatory ołowiowe na 2 zł za kg.

Znowu produkujemy w Polsce czołgi | GARDA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.