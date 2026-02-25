Ponad 30 polskich firm zbrojeniowych i producentów wyposażenia zaprezentowało swoje produkty na Enforce Tac w Norymberdze.

Wśród nowości znalazły się prototyp karabinka WBP Rogów oraz obuwie taktyczne SIBEZA, które noszą strażacy, żołnierze i funkcjonariusze służby więziennej.

Targi, otwarte przez kanclerza Niemiec, stają się kluczowym wydarzeniem dla wojska i służb mundurowych.

Odkryj, jakie polskie innowacje podbijają europejski rynek bezpieczeństwa!

Targi Enforce Tac 2026 w Norymberdze. "Największe w swojej historii"

Tegoroczne targi Enforce Tac są największe w swojej historii – 9 hal, ponad 1200 wystawców. Warto przypomnieć, że zaczynały jako „przybudówka” do IWA (targów skupionych na rynku cywilnym - red.), będąc dwudniową, zamkniętą prezentacją 26 firm – mówi Michał "Królik" Sitarski z Frag Out. – W tym roku pokazywane są również rakietowe systemy przeciwlotnicze i przeciwpancerne. To pokazuje, że impreza wyraźnie zmierza w kierunku wydarzeń takich jak Eurosatory czy MSPO. Widoczna jest także obecność firm z Polski – jest ich tu ponad 35.

WBP Rogów pokazał nowy karabinek

Polskę tym roku reprezentowało na EnForce Tac ponad 30 firm, w tym te należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Byli producenci broni, systemów optycznych, a także odzieży i wyposażenia osobistego. WBP Rogów, prywatny producent broni strzeleckiej, w Norymberdze po raz pierwszy zaprezentował nowy karabinek oparty na legendarnej konstrukcji Kałasznikowa.

Jest to znany w już Polsce MIDI JACK z lufą o długości 12,5 cali, jednakże wyposażony w system gazowy (tłok oraz rurę gazową) o standardowej długości – mówi Mateusz Grotkowski z WBP Rogów. – To na razie prototyp, ale planujemy wdrożyć go do produkcji w ciągu kilku miesięcy. Ten model nawiązuje do serii 100 koncernu Kałasznikow.

"Jedno z ważniejszych wydarzeń w Europie dla sektora służb i bezpieczeństwa"

Swoje stoisko miała w Norymberdze również SIBEZA – polska marka specjalizująca się w produkcji obuwia dla służb mundurowych. W jej butach chodzą m.in. strażacy, żołnierze oraz funkcjonariusze służby więziennej.

To jedno z ważniejszych wydarzeń branżowych w Europie dla sektora służb i bezpieczeństwa. Spotykamy tu decydentów, partnerów biznesowych, jak również użytkowników końcowych – to miejsce na konkretne rozmowy – podkreśla Michał Berdek, współwłaściciel firmy. – Rozwijamy partnerstwa międzynarodowe i pokazujemy, że nasze obuwie może skutecznie konkurować jakością w Europie. – Niedawno wygraliśmy przetarg na dostarczanie butów dla służby więziennej Malty – dodaje Berdek.

Tegoroczna edycja Enforce Tac była nie tylko największa w historii pod względem powierzchni i liczby wystawców, ale również najbardziej prestiżowa politycznie. Targi otworzył kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Największe stoiska tradycyjnie należały do czołowych koncernów zbrojeniowych i producentów broni: Heckler & Koch, CZ, Rheinmetall, Diehl Defence oraz Airbus Defence and Space.

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Grupa WB na Enforce Tac 2026. Bezzałogowe systemy dronowe FLYEYE i amunicja krążąca WARMATE

Wśród tegorocznych premier na targach Enforce Tac w Norymberdze znalazły się nowe generacje noktowizji i termowizji, modułowe systemy kamizelek balistycznych oraz bezzałogowe platformy rozpoznawcze przeznaczone dla jednostek specjalnych. Część producentów zaprezentowała także systemy przeciwdronowe, co – według niemieckich komentatorów – odzwierciedla doświadczenia ostatnich konfliktów zbrojnych. Polska spółka Grupa WB na dużym stoisku zaprezentowała m.in. bezzałogowe systemy dronowe FLYEYE i WARMATE, w tym wersje o zasięgu operacyjnym do 100 km.

Warszawskie Targi Obronne odbędą się 19 i 20 czerwca

Dodajmy, że Portal Obronny i Grupa ZPR Media niebawem zorganizują własne targi - Warszawskie Targi Obronne. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo XXI. Poświęcone jest budowaniu odporności państwa, małych ojczyzn oraz społeczeństwa, adresowane do przedstawicieli państwa, biznesu i obywateli, którym na sercu leży tematyka bezpieczeństwa.

Ideą, jaka przyświeca Warszawskim Targom Obronnym, jest stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, która pozwala kształtować postawy proobronne i rozwijać tak bardzo dziś potrzebne społeczeństwu kompetencje w obszarze bezpieczeństwa. Patronat honorowy nad Warszawskim Targami Obronnymi objął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.