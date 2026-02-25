Niemcy kluczowym sojusznikiem Ukrainy, ale bez Taurusów? Kulisy niemieckiej polityki wojennej

Od momentu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, Friedrich Merz konsekwentnie podkreśla „barbarzyński” charakter rosyjskiej agresji, określając obecną sytuację jako wejście w „nową epokę”. Ta retoryka towarzyszy każdemu jego wystąpieniu, zarówno w Bundestagu, na partyjnych zjazdach, jak i podczas spotkań z wyborcami czy wizyt zagranicznych. Głównym przesłaniem Merza jest konieczność zwiększenia wydatków na obronność w Europie i Niemczech, co jest bezpośrednią konsekwencją zagrożenia ze Wschodu.

W rządzie Merza wspieranie Ukrainy jest „bezdyskusyjną koniecznością”. Jak deklarował szef chadeków na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa: „Wspieramy Ukrainę w jej odważnym oporze wobec rosyjskiego imperializmu. Czynimy to na płaszczyźnie dyplomatycznej, politycznej i gospodarczej, ale oczywiście również militarnej”. Te słowa znajdują odzwierciedlenie w konkretnych działaniach dyplomatycznych. Niemcy, wraz z Wielką Brytanią i Francją, współtworzą grupę E3, aktywnie angażując się w rozwiązywanie kryzysu.

Przykładem skutecznej dyplomacji było grudniowe spotkanie w Berlinie, z udziałem czołowych polityków europejskich i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Sukcesem niemieckich działań uznano również doprowadzenie do rozmów amerykańskich wysłanników, Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera, z ukraińską delegacją. Chociaż Witkoff i Kushner nie pojawili się później na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, Merz niezmiennie uważa relacje z Amerykanami za kluczowe. Kiedy Biały Dom skłaniał się ku rosyjskim postulatom, kanclerz koordynował rozmowy w Europie i inicjował wyjazdy do Waszyngtonu, za co Zełenski wyrażał wdzięczność.

Wspomniane spotkanie w Berlinie poprzedzało grudniowy szczyt UE dotyczący przyszłości zamrożonych rosyjskich aktywów. Mimo zabiegów Merza o ich przejęcie, Wspólnota ostatecznie wybrała alternatywną ścieżkę finansowania wysiłku zbrojnego Ukrainy. Decyzja ta spotkała się w Niemczech z krytyką, a w prasie pojawiły się zarzuty, że kanclerz „niepotrzebnie rozbudza nadmierne oczekiwania, że źle mierzy siły na zamiary i że za słowami nie za każdym razem idą czyny”.

Kontrowersje wokół pocisków Taurus: dlaczego Niemcy wstrzymują dostawy?

Największe kontrowersje w kontekście niemieckiego wsparcia dla Ukrainy budzi kwestia przekazania pocisków dalekiego zasięgu Taurus. Pomimo wcześniejszych sugestii Merza w kampanii wyborczej o gotowości zmiany podejścia Olafa Scholza i możliwości dostarczenia tych niemieckich rakiet, do tej pory tak się nie stało. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius, pytany o tę sprawę, często reaguje „irytacją, krótko ucinając, że nie ma w sprawie nic do ogłoszenia”.

W samej koalicji rządzącej istnieją podziały w tej kwestii. Deputowani CDU, tacy jak Roderich Kiesewetter, opowiadają się za wysłaniem Taurusów, zarzucając rządowi, że obawia się pogorszenia relacji z Rosją po ewentualnym zawieszeniu broni. Jest to argument, który wskazuje na głębsze obawy w niemieckiej polityce zagranicznej, pomimo publicznych deklaracji o pełnym wsparciu dla Ukrainy.

Faktem jest, że po wycofaniu się USA ze wspierania Ukrainy, ciężar pomocy w znacznej mierze przejęła Europa, a w niej Niemcy. Z oficjalnych danych rządowych wynika, że od 24 lutego 2022 roku Niemcy udzieliły Ukrainie dwustronnego wsparcia cywilnego o wartości około 39 mld euro oraz wsparcia wojskowego w wysokości około 55 mld euro. W budżecie na 2026 rok przegłosowano dodatkowe 11,5 mld euro wsparcia.

Władze Niemiec od wiosny ubiegłego roku zaprzestały publikowania szczegółowych danych dotyczących rodzajów i wartości dostarczanego uzbrojenia, co jest konsekwencją przyjęcia przez Merza polityki „strategicznej niejednoznaczności”. Wiadomo jednak, że za rządów chadeków z socjaldemokratami Niemcy zawarły porozumienie o dostarczaniu Ukrainie komponentów do produkcji i utrzymania dronów oraz pocisków dalekiego zasięgu. Jesienią Niemcy przekazały również Ukrainie kolejne dwa systemy obrony przeciwrakietowej Patriot. Ponadto, w Niemczech przeszkolono ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy, a obecnie planowane są szkolenia niemieckich wojskowych przez Ukraińców w zakresie używania dronów i działań bojowych z aplikacjami.

Przełom w polityce zagranicznej i wewnętrzne wyzwania Niemiec

„Sueddeutsche Zeitung” we wtorkowym (24 lutego) artykule, z okazji czwartej rocznicy inwazji Rosji na Ukrainę, pisze o „ogromnym przełomie” w Niemczech, polegającym na utracie zaufania do Rosji. Gazeta podkreśla, że Niemcy uniezależniły się od dostaw gazu z Rosji, rozbudowują wojsko i przyjęły ponad milion uchodźców z Ukrainy. Cytuje również słynne słowa Olafa Scholza z 27 lutego 2022 roku o „doświadczaniu przełomu epok” i „wielkim narodowym wysiłku” w celu przygotowania Niemiec na zagrożenie ze strony Rosji, czyli tzw. „Zeitenwende”.

W kontekście polityki wewnętrznej, „SZ” zauważa zwiększoną polaryzację i wskazuje, że w wyborach do Bundestagu w 2025 roku prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) podwoiła swój wynik, stając się drugą siłą w parlamencie. Ugrupowanie to, z liderką Alice Weidel na czele, prezentuje zupełnie inne podejście do rosyjskiej agresji, krytykując niemieckie dostawy broni na Ukrainę i domagając się rekompensaty za wysadzenie gazociągu Nord Stream.

W polityce zagranicznej „Zaufanie do pokojowych intencji Rosji uznawane jest dziś ponad podziałami partyjnymi za fatalny błąd” – stwierdza „Sueddeutsche Zeitung”. Handel z Rosją drastycznie spadł: import z Rosji z 36,4 mld euro w 2022 roku do 1,8 mld euro w 2024 roku, a eksport z 14,5 mld euro do 7,6 mld euro. Łączna pomoc RFN dla Ukrainy od 2022 roku wynosi około 90 mld euro, a ponad 1,3 mln uchodźców z Ukrainy przebywa w Niemczech.

„SZ” odnotowuje również „zniknięcie poczucia, że Niemcy żyją daleko od światowych kryzysów”, wskazując na wtargnięcia dronów i ataki hybrydowe. W 2022 roku uruchomiono specjalny fundusz 100 mld euro na modernizację sił zbrojnych, a w 2024 roku Niemcy osiągnęły cel NATO wydawania 2 proc. PKB na obronność. Kanclerz Friedrich Merz zapowiedział, że Bundeswehra ma stać się najsilniejszą konwencjonalną armią w Europie, a od 2027 roku 4800 żołnierzy Bundeswehry ma stacjonować na Litwie. Celem jest wzrost liczby żołnierzy do 260 tysięcy, a „widoczna jest też zmiana kulturowa: żołnierze częściej spotykają się z uznaniem i wdzięcznością społeczeństwa”.

Gotowość do dialogu, ale bez ustępstw: niemieckie stanowisko wobec Rosji

Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul potwierdził gotowość swojego kraju do rozmów z Rosją, jednocześnie wykluczając możliwość jakichkolwiek ustępstw wobec Władimira Putina. „Oczywiście Ukraina musi zabrać głos jako pierwsza. Ale my również jesteśmy gotowi do rozmów” – oświadczył Wadephul na forum Cafe Kyiv. Stanowczo zaznaczył, że Berlin „nie pojedzie do Moskwy z dalszymi ustępstwami”.

Jak wyjaśnił Wadephul, Niemcy mogą zaangażować się w negocjacje, gdy „zatrzyma się wymiana ognia” i zaistnieje „poważna wola do rozmów”. Szef dyplomacji odrzucił apele niektórych członków Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) o nowe propozycje zawieszenia broni, podkreślając: „Nie brakuje nam kanałów komunikacji. Ale kanał pozostaje bezużyteczny, jeśli po drugiej stronie nikt nie chce rozmawiać”.

W czwartą rocznicę pełnoskalowej wojny, minister obrony Niemiec Boris Pistorius skrytykował prezydenta USA Donalda Trumpa za zbyt bliskie relacje z Władimirem Putinem, przypominając szczyt Trump-Putin w sierpniu 2025 roku w Anchorage. Pistorius ocenił, że Trump powitał rosyjskiego przywódcę „jak kumpla”, jednocześnie wycofując się z wojskowego wsparcia dla Ukrainy i przedwcześnie rezygnując z negocjowania członkostwa Ukrainy w NATO. Minister potępił również rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, nazywając je „terroryzowaniem ludności cywilnej” mającym na celu „złamanie morale Ukraińców i zniszczenie kraju”.

Kanclerz Friedrich Merz zaapelował we wtorek do Europejczyków o jedność, pisząc na platformie X: „Od czterech lat każdy dzień i każda noc są koszmarem dla Ukraińców. I nie tylko dla nich, lecz dla nas wszystkich. Bo wojna wróciła do Europy. Tylko wspólnymi siłami możemy ją zakończyć. Los Ukrainy jest naszym losem”.

