Putin wyraził swoje stanowisko podczas spotkania z szefami czołowych agencji informacyjnych świata, zorganizowanego przez TASS mówiąc, że dostarczenie niemieckich rakiet Taurus na Ukrainę zniszczy stosunki między Moskwą a Berlinem. Prezydent Putin dodał, że mimo to, nie powstrzyma to postępów rosyjskich sił zbrojnych wzdłuż całej linii frontu.

„Dalszy ruch [przyp. red. rosyjskich sił zbrojnych wzdłuż całej linii frontu] jest nieunikniony, nawet jeśli zostaną użyte rakiety Taurus. Innymi słowy, wy [przyp. red. Niemcy] zniszczycie stosunki z Rosją, ale nie zmieni to wyniku na polu bitwy. Jest to jednak decyzja niemieckich przywódców, pod warunkiem, że mają oni mandat od narodu niemieckiego” – powiedział.

Putin powiedział, że aby wystrzelić rakiety Taurus, Ukraina będzie potrzebowała zachodniego wywiadu satelitarnego i niemieckich oficerów, którzy zajmą się namierzaniem celów, co w przypadku wystrzelenia ich w stronę Rosji oznaczałoby, że niemieccy oficerowie uderzą na terytorium Rosji.

„Co to jest, jeśli nie zaangażowanie Republiki Federalnej w bezpośredni konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską? Nie można tego nazwać inaczej” – powiedział Putin mieście Sankt Petersburg.

Putin zauważył, że biorąc pod uwagę fakt, iż ukraińskie siły zbrojne są obsadzone tylko w 47%, obecność rakiet Taurus „nie ma absolutnie żadnego sensu”.

„Zastanówcie się, czy warto dostarczać te pociski Taurus [przyp. red. na Ukrainę], co ostatecznie zniszczy stosunki rosyjsko-niemieckie” – dodał głowa państwa.

Czy Putin porozmawia z Merzem?

Na pytanie, czy byłby skłonny rozmawiać z Merzem, Putin powiedział, że jest gotowy.

"Jeśli kanclerz federalna chce zadzwonić i porozmawiać, mówiłem to już wiele razy - nie odmawiamy żadnych kontaktów. I zawsze jesteśmy na to otwarci" - powiedział Putin.

Putin dodał jednak, że nie uważa Niemiec za neutralnego mediatora, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, biorąc pod uwagę obecność niemieckich czołgów na polu bitwy.

„Uważamy Republikę Federalną, podobnie jak wiele innych krajów europejskich, nie za państwo neutralne, ale za stronę wspierającą Ukrainę, a w niektórych przypadkach być może za wspólników w tych działaniach wojennych” - powiedział Putin.

Niemcy komentują słowa Putina

Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Cornelius na briefingu w piątek (20 czerwca) powiedział rząd niemiecki „przyjął do wiadomości” oświadczenie rosyjskiego przywódcy, że jest gotowy do rozmów z szefem niemieckiego rządu. Jednocześnie dodał, że „nie ma bezpośredniego kontaktu”.

Ponadto rzecznik dodał, że Berlin jest przekonany, iż sam Putin nie chce merytorycznych negocjacji.

„Rząd niemiecki wielokrotnie wyrażał swoje pilne pragnienie zakończenia tej wojny środkami politycznymi. Nie widzę, aby prezydent Rosji odpowiadał na te często wyrażane życzenia politycznego rozwiązania” – powiedział Cornelius.

Niemcy nadal odwlekają Taurusy dla Ukrainy

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius powiedział w tym miesiącu, że Niemcy nie rozważają dostarczenia Ukrainie pocisków manewrujących Taurus, pomimo wielokrotnych próśb Kijowa. Zamiast tego podjęły decyzję o rozszerzeniu dostaw systemów obrony powietrznej IRIS-T w ciągu najbliższych trzech lat. System jest zdolny do przechwytywania dronów, samolotów i pocisków manewrujących. System ten jest już używany na Ukrainie i przypisuje mu się pomoc w obronie przed powtarzającymi się rosyjskimi atakami powietrznymi.

Podczas gdy Niemcy odmówiły dostarczenia rakiet Taurus, Stany Zjednoczone dostarczyły pociski ATACMS, a Wielka Brytania i Francja dostarczyły systemy Storm Shadow i SCALP. Początkowo ograniczenia dotyczące użycia tej potężnej broni ograniczały się do ataków na terytorium Ukrainy, jednak pod koniec 2024 r. państwa zachodnie złagodziły je.

Taurus co to jest?

Taurus KEPD 350K, to lotniczy pocisk manewrujący o napędzie rakietowym opracowanym przez konsorcjum AURUS Systems GmbH, w skład którego wchodziła niemiecka firma MBDA Deutschland GmbH (posiadająca 67% udziałów) oraz szwedzka SAAB Dynamics AB (mająca pozostałe 33%). Rakieta powstała z wykorzystaniem technologii pozwalających na obniżenie jej skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego. Zasięg rażenia celów za pomocą Taurusa wynosi nawet 500 km, co jest wartością znacznie większą np. od francuskich SCALP-EG/Storm Shadow (250-400 km). Naprowadzanie odbywa się za pomocą bezwładnościowemu systemowi naprowadzającego, korygowanemu za pomocą danych z GPS. Zostały one zakupione przez Niemcy, Hiszpanię oraz Koreę Południową. Pocisk Taurus jest przeznaczony do niszczenia ważnych celów znajdujących się za liniami wroga, takich jak bunkry, składy amunicji i paliwa, lotniska i mosty.

Pocisków starszej konstrukcji posiadane przez Niemcy mają zasięg ponad 500 km, i zostały zamówione dekadę temu. Pierwotnie pocisk manewrujący Taurus miał mieć żywotność 25 lat, ale modernizacja ma wydłużyć żywotność do 40–45 lat. Według informacji MDR wokoło połowie rakiet manewrujących wygasła certyfikacja. Oznacza to, że teoretycznie są gotowe do użycia, jednak w praktyce wymagałyby ponownej certyfikacji. Thomas Gottschild, dyrektor zarządzający MBDA Deutschland GmbH, przekazał w wakacje, że chociaż pocisk Taurus obecnie nie jest produkowany, to linia montażowa może zostać reaktywowana w krótkim czasie. „Potrzebujemy zamówienia, aby aktywować nasz łańcuch dostaw, a do produkcji tak złożonego pocisku jak Taurus przyczynia się kilkunastu dostawców. Dostawcy ci zaczynają dla nas pracować dopiero po otrzymaniu zamówienia” - powiedział Gottschild.

Pociski Taurus mogą być wykorzystywane przez samoloty Tornado czy Eurofighter Typhoon. Nie jest jednak jasne, z jakiej platformy Taurus Neo miałby zostać wystrzelony, ale zbliżające się wycofanie floty Tornado sprawia, że to Eurofighter będzie tą opcją, która będzie go mogła przenosić.