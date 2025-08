Gen. Kuptel o czołgach K2PL: Włączamy drugi bieg, zaczynamy transfer technologii

Jak mówi szef Agencji Uzbrojenia, która prowadziła negocjacje z koncernem Hyundai Rotem, druga umowa wykonawcza dotyczy nie tylko planu dostaw i konfiguracji czołgów K2GF i modyfikacji, jakie wprowadzane są na podstawie doświadczeń z eksploatacji. Kluczowe kwestie dotyczą transferu do Polski najważniejszych kompetencji produkcyjnych i remontowych. Generał trzyma w rękach potężny tom, jakim jest „2 Umowa wykonawcza”. Rozmiar wynika z ujęcia tam szczegółowo wszystkich kwestii związanych z uruchomieniem w Polsce remontów, napraw i modyfikacji czołgów. Jest również kwestia części zamiennych i wielu technologii, które strona koreańska zobowiązała się udostępnić polskiemu przemysłowi.

Jak wyjaśnia gen. Kuptel - „Jeżeli chodzi o transfer technologii, to poza tymi elementami, o których mówiłem wcześniej, które będą integrowane tu w wersji K2PL, została zagwarantowana tą umową możliwość rozpoczęcia produkcji i transferu technologii, ale na zasadzie B2B (ang. business to business - przyp.red.). Mówimy tu o produkcji armaty, produkcji automatu ładowania, zawieszenia hydropneumatycznego i spawania, zarówno konstrukcji wieży, jak i całego czołgu. I to będzie się odbywało w relacjach biznesowych pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych. Relacje w tym zakresie zostały ściśle nawiązane i oczekujemy owoców tej współpracy. Oby jak najszybciej.

Generał wyjaśnił też, jaki będzie zakres współpracy jeśli chodzi o produkcję, a przede wszystkim prace projektowe 80 pojazdów towarzyszących. Jest to sprzęt kluczowy dla funkcjonowania czołgów. „Dokładnie 81, bo tutaj zdradźmy te liczby” – doprecyzowuje w rozmowie szef Agencji Uzbrojenia - „31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów towarzyszących. Podwozie koreańskie, ale już oczywiście dostosowane do potrzeb tych wozów towarzyszących, natomiast «góra» i niektóre inne elementy będą pochodziły już tutaj z kierunku polskiego. Hyundai Rotem Company liczy tutaj na współpracę z polskim przemysłem. Mamy bogate doświadczenia. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu, mieliśmy zdolności w zakresie produkcji tego sprzętu i po kontakcie z najbardziej zaawansowanymi technologiami z Korei, będzie możliwe wytworzenie tego sprzętu tutaj na bazie polskich zakładów produkcyjnych”.

Na więcej szczegółów zapraszam państwa do obejrzenia wywiadu wideo.