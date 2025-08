Pierwsze japońskie F-35B już w drodze. Myśliwce stealth pojawią się w Japonii

Myśliwce F-35B już zmierzają do Japonii

Pierwsze myśliwce F-35B Lightning II są już w drodze na wyspę Kiusiu, gdzie znajduje się ich macierzysta baza Nyutabaru. Zgodnie z planami dotrą tutaj 7 sierpnia. Baza ta ma strategiczne znacznie dla bezpieczeństwa zarówno Japonii, jak i samego regionu. Wyspy Nansei rozciągają się bowiem od Kiusiu aż do odległości około 110 kilometrów od Tajwanu. Tworzą one kluczowy element tzw. pierwszego łańcucha wysp, strategicznej bariery dla chińskiej marynarki wojennej na wypadek konfliktu.

Serwis Aviationist donosi, że trzy japońskie F-35B zauważono już 1 sierpnia podczas międzylądowania w Joint Base Pearl Harbor-Hickam na Hawajach. Maszyny były pilotowane przez amerykańskich pilotów, z sygnałem wywoławczym „AGILE” i przyleciały w towarzystwie dwóch tankowców powietrznych KC-46A Pegasus („BORA”). Amerykańscy piloci odpowiedzialni za dostarczenie F-35B do Japonii mają we wrześniu przeprowadzić pokazowy lot nad bazą Nyutabaru, by złagodzić obawy lokalnej społeczności związane z hałasem, szczególnie podczas pionowych lądowań.

Według serwisu, powołującego się na swoje źródła, czwarty F-35B dla Japonii pozostał w USA i dotrze do Japonii w późniejszym terminie, a łącznie w roku budżetowym 2025 (czyli do 31 marca 2026 r.) Japonia odbierze osiem maszyn. Wszystkie myśliwce zostaną przydzielone do Tymczasowej Jednostki F-35B Sił Samoobrony Powietrznej Japonii w celu ich integracji i będą operować z bazy Nyutabaru. Kolejne, pozyskiwane F-35B trafią natomiast do bazy tworzonej na wyspie Mageshima, która osiągnie gotowość operacyjną w 2029 lub 2030 r.

The final countdown begins for the delivery of Japan’s first carrier-based aircraft since World War II, as all four of the JASDF’s initial F-35B jets are now ready. 🇺🇸🤝🇯🇵 pic.twitter.com/0gdukOPBNy— International Defence Analysis (@Defence_IDA) July 27, 2025

Zgodnie z białą księgą japońskiego Ministerstwa Obrony z roku budżetowego 2022, Japonia planuje wykorzystywać myśliwce F-35B na okrętach klasy Izumo w sytuacjach kryzysowych, podczas ćwiczeń oraz w działaniach związanych z reagowaniem na katastrofy, jak zauważył serwis Stars and Stripes. Są to największe jednostki Morskich Sił Samoobrony Japonii, zaprojektowane z myślą o prowadzeniu operacji lotniczych i morskich, w tym zwalczania okrętów podwodnych, transportu wojsk oraz działań humanitarnych i ratunkowych, konstrukcyjnie i operacyjnie zbliżone do lekkich lotniskowców.

W skład klasy Izumo aktualnie wchodzą dwa okręty: JS Izumo (DDH-183) oraz JS Kaga (DDH-184). Ich długość wynosi około 248 metrów, a wyporność pełna przekracza 27 tysięcy ton. Po modyfikacjach rozpoczętych w ostatnich latach okręty te zostały przystosowywane do obsługi myśliwców F-35B, charakteryzujący się możliwością krótkiego startu i pionowego lądowania (STOVL).

Japonia jednym z największych użytkowników F-35

Japonia decyzję o zakupie myśliwców F-35B podjęła w 2018 r., aby umożliwić operowanie z krótkich pasów startowych, odległych wysp i z pokładów dwóch wspomnianych okrętów klasy Izumo: JS Izumo i JS Kaga. Japonia planuje zakup łącznie 147 myśliwców F-35. Mowa tu o 105 maszynach w wersji F-35A i 42 w wersji F-35B. Zgodę na ich sprzedaż Kongres USA wydał w 2020 r., a wartość kontraktu wyniosła 23,11 mld dolarów. Dzięki tym zakupom Japonia staje się największym operatorem myśliwców F-35 poza Stanami Zjednoczonymi.

Pierwszy japoński F-35B wykonał debiutancki lot 12 maja 2025 r. z zakładów Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie (gdzie powstają również myśliwce F-35A zamówione przez Polską). W przeciwieństwie do wersji F-35A dla Japonii składanej lokalnie w zakładach FACO w Nagoi, wersja F-35B powstaje wyłącznie w USA. Warto również zwrócić uwagę, że chociaż F-35B będą operować z pokładów jednostek Morskich Sił Samoobrony, same myśliwce pozostaną pod kontrolą Japońskich Powietrznych Sił Samoobrony (JASDF).