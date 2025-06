Zełenski apeluje do Niemiec o Taurusy i liczy na Trumpa

Spis treści

Zełenski: "Chciałbym, żeby Friedrich dał nam Taurusy"

Prezydent Ukrainy w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild" otwarcie zaapelował o dostarczenie Ukrainie niemieckich pocisków manewrujących Taurus.

"Chciałbym, żeby kanclerz Friedrich Merz dał nam Taurusy" - powiedział Zełenski.

Podczas kampanii wyborczej w Niemczech, Merz obiecywał dostawę Taurusów Ukrainie. Obecnie kanclerz waha się jednak w tej sprawie, także z powodu nacisków ze strony SPD.

Oświadczenie kanclerza Niemiec Friedricha Merza z 26 maja dotyczące dalekosiężnych ataków na Rosję rozbudziło na Ukrainie długo żywioną nadzieję ws. Taurusów.

„Nie ma już żadnych ograniczeń co do zakresu dostaw broni na Ukrainę – ani z Wielkiej Brytanii, ani z Francji, ani z nas. Nie ma też żadnych ograniczeń ze strony USA” – mówił Merz.

Merz nieco złagodził oczekiwania następnego dnia, wyjaśniając, że miał na myśli zezwolenia przyznane przez sojuszników Ukrainy w zeszłym roku. Jednak użycie przez niego słowa „my” wywołało spekulacje, że mogą one nastąpić wkrótce — obecnie Berlin jednak nabrał wody w usta, zwracając uwagę na to, że przeszkolenie Ukraińców długo by zajęło.

12 czerwca do Kijowa udał się minister obrony Niemiec Boris Pistorius aby omówić tam wsparcie wojskowe dla Ukrainy w wojnie tego kraju z Rosją. Jak przekazano, Pistorius planuje przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami ukraińskiego rządu na temat dalszej pomocy zbrojeniowej Niemiec.

"Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć Ukrainę - aby mogła się bronić i znaleźć się w sytuacji, w której Rosja będzie gotowa do rozpoczęcia poważnych negocjacji" - powiedział Pistorius przed odlotem do Kijowa.

Trump "przejrzał" Putina? Nadzieje Zełenskiego

Pomimo uprzejmych słów Donalda Trumpa pod adresem Władimira Putina, Zełenski uważa, że Amerykanin przejrzał rosyjskiego przywódcę.

"Prezydent Trump widzi, że strona rosyjska nie jest całkowicie otwarta i szczera w sprawie wojny" - zauważył Zełenski. "Myślę, że Rosja po prostu okłamuje Trumpa" - dodał.

Siła Ameryki jedynym językiem, który rozumie Putin?

Zełenski jest przekonany, że Putin rozumie tylko siłę, a Ameryka ją posiada.

"Moim zdaniem Putin rozumie tylko siłę. A Ameryka ma tę siłę" - podkreślił prezydent Ukrainy. "I mam wielką nadzieję, że Ameryka to widzi i rozumie" - zaznaczył.Sankcje Trumpa kluczem do zakończenia wojny?

Zdaniem Zełenskiego, dla Trumpa nie może być nic ważniejszego niż przywrócenie pokoju na świecie.

"Trump musi wprowadzić sankcje, aby Putin natychmiast powiedział: +Porozmawiajmy o zakończeniu wojny+". Inaczej się nie da" - podkreślił Zełenski, nawiązując do pakietu restrykcji, którym Trump wielokrotnie groził Moskwie, ale do tej pory go nie zaakceptował.

Pomoc USA dla Ukrainy – czy opóźnienia wpłyną na sytuację?

Według Zełenskiego, pomoc USA dla Ukrainy jest obecnie kontynuowana bez opóźnień.