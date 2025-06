Europa przygotowuje się na atak Rosji? Niemcy chcą budować sieć schronów

Spis treści

Niemcy modernizują schrony z czasów zimnej wojny

Ralph Tiesler powiedział, że Niemcy muszą się obudzić i zdać sobie sprawę z rzeczywistością konfliktu, a w swojej obecnej sytuacji Niemcy nie są na to odpowiednio przygotowane.

„Przez długi czas w Niemczech panowało powszechne przekonanie, że wojna nie jest scenariuszem, do którego musimy się przygotowywać. To się zmieniło. Martwi nas ryzyko poważnej wojny w Europie” – powiedział.

Tiesler wezwał do podjęcia ogólnokrajowego wysiłku w celu zlokalizowania i przekształcenia tuneli, stacji metra, garaży podziemnych, parkingów i piwnic budynków publicznych w schrony ochronne, aby „szybko stworzyć przestrzeń dla 1 miliona ludzi”. Powiedział, że jego agencja przedstawi kompleksowy plan pod koniec tego lata. Tiesler przypomniał, że tylko 580 z 2000 bunkrów z czasów zimnej wojny jest sprawnych. W obecnym stanie schrony mogłyby pomieścić tylko 480 000 osób, co stanowi niewielką część populacji kraju, która wynosi 83 miliony ludzi. Dla porównania, Finlandia ma 50 000 schronów lub obiektów zapewniających schronienie, co daje miejsce dla 4,8 miliona osób, czyli 85% populacji.

„Istniejące struktury muszą zostać bezzwłocznie ocenione i dostosowane” – ostrzegł, dodając, że samo budowanie nowych schronów zajęłoby zbyt dużo czasu.

Skupienie się na modernizacji istniejących schronów ma na celu szybkie zwiększenie możliwości ochrony ludności cywilnej.

Tiesler powiedział, że Niemcy będą musiały wydać co najmniej 10 mld euro (11,4 mld dolarów) na pokrycie potrzeb obrony cywilnej w ciągu najbliższych czterech lat i 30 mld euro (34 mld dolarów) w ciągu najbliższych 10 lat. Biuro Tieslera ma opracować szczegółowy plan rozbudowy schronów, a także dodatkowych potrzeb w zakresie obrony cywilnej tego lata.

Aplikacje i systemy informacyjne

Tiesler powiedział, że należy również dołożyć starań, aby dostroić systemy informacyjne, takie jak aplikacje i znaki drogowe, aby informować społeczeństwo o tym, gdzie dokładnie może szukać schronienia, a także ulepszyć syreny ostrzegawcze. Dodał, że istniejące aplikacje ostrzegawcze również muszą być lepiej chronione przed hakerami.

Wezwał rząd Friedricha Merza, aby zapewnił finansowanie na potrzeby realizacji planów jego agencji. Zgodził się, że plany są konieczne, ale jeszcze nie przepisał formalnie funduszy.

Wezwał również do ustanowienia obowiązkowej lub dobrowolnej służby ochrony cywilnej i wezwał obywateli do przyczynienia się do zwiększenia odporności kraju poprzez gromadzenie zapasów na wypadek niedoborów prądu i wody. „Nasz apel brzmi: zgromadźcie wystarczająco dużo zapasów, aby wystarczyły wam na 10 dni, jeśli to możliwe” – powiedział gazecie, odzwierciedlając podobne apele innych rządów europejskich.

„Ale nawet zapas na co najmniej 72 godziny byłby bardzo pomocny” – dodał Tiesler. „Można go wykorzystać do przezwyciężenia drobnych przerw w codziennym życiu”.

Obawy przed atakiem Rosji na kraj NATO

Generał Carsten Breuer, inspektor generalny Bundeswehry powiedział BBC 1 czerwca, że sojusznicy muszą być przygotowani na atak w ciągu najbliższych czterech lat. Według niego Rosja będzie zdolna militarnie do zaatakowania państw bałtyckich NATO: Estonii, Litwy i Łotwy. Breuer podkreślił, że nie można wykluczyć wcześniejszego ataku Rosji.

Jak przypomniał wojskowy, Rosja produkuje i remontuje około 1500 czołgów rocznie. Według Breuera oznacza to gromadzenie broni na „olbrzymią skalę”. Według niego część czołgów jest magazynowana. Podobny schemat można zaobserwować w przypadku produkcji amunicji.

Breuer wezwał do dozbrojenia Europy mówiąc, że jest to konieczne - "aby móc się bronić, a zatem również działać jako środek odstraszający". Breuer zaapelował do zachodnich partnerów o jedność.