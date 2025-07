Chiny zbudowały sieć wysp o powierzchni 3200 hektarów. Mogą obsługiwać bombowce nuklearne

Chiny od lat militaryzują Morze Południowochińskie, budując zaawansowane bazy wojskowe na spornych wyspach.

Pekin stworzył sieć 3200 hektarów wysp, zdolnych do obsługi bombowców nuklearnych, co budzi niepokój w regionie.

Eksperci ostrzegają, że Chiny mogą teraz kontrolować niemal wszystko w regionie, a ich bazy stanowią zagrożenie dla Australii.

Pomimo zaprzeczeń, Chiny przyznały się do rozmieszczenia sprzętu obronnego na wyspach.

Morze Południowochińskie, przez które przepływa rocznie handel o wartości ponad 3 bilionów dolarów, od lat jest areną geopolitycznych napięć. Chiny, roszcząc sobie prawa do niemal całego akwenu, konsekwentnie przekształcają sporne rafy i wysepki w zaawansowane bazy wojskowe. Jak donosi ABC News, powołując się na Asia Maritime Transparency Initiative przy Center for Strategic and International Studies (CSIS), Pekin stworzył sieć wysp o powierzchni 3200 hektarów, zdolnych do obsługi bombowców nuklearnych, takich jak H-6K, co budzi niepokój Australii, Japonii i USA.

Militarizacja Morza Południowochińskiego: Skala i konsekwencje

Proces rozbudowy wysp w Morzu Południowochińskim rozpoczął się na szeroką skalę w ostatniej dekadzie. Według danych Asia Maritime Transparency Initiative przy Center for Strategic and International Studies (CSIS), Chiny przekształciły m.in. rafy Fiery Cross, Mischief i Subi w Spratly oraz Wyspę Woody w archipelagu Paracel w zaawansowane kompleksy militarne. Wyspy te wyposażono w pasy startowe o długości 3000 metrów, porty, ponad 72 hangary dla myśliwców, systemy rakietowe i zaawansowaną infrastrukturę radarową. Niektóre z tych baz, m.in. na Wyspie Woody w archipelagu Paracel oraz w łańcuchu wysp Spratly, są zdolne do obsługi bombowców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, takich jak H-6K.

Zdjęcia satelitarne dostarczone przez Asia Maritime Transparency Initiative (CSIS) pokazują dynamiczny rozwój tych baz, np. na rafie Mischief, która w 2015 roku była w początkowej fazie budowy, a w 2025 roku jest już zaawansowanym obiektem militarnym. Jak podkreśla ABC News Chiny mają obecnie 20 placówek na Wyspach Paracelskich i siedem na Wyspach Spratly. Cztery z nich to w pełni funkcjonalne bazy morskie i lotnicze. Jeszcze na początku lat 2010 roku, Chiny nie okupowały praktycznie żadnego suchego lądu na Morzu Południowochińskim.

Eksperci, tacy jak Gregory Poling z CSIS, podkreślają, że Chiny stworzyły infrastrukturę umożliwiającą pełną kontrolę nad Morzem Południowochińskim. „Chiny mogą teraz widzieć i słyszeć niemal wszystko, co dzieje się w regionie” – stwierdził Poling w rozmowie z ABC News. Abdul Rahman Yaacob z Lowy Institute dodaje, że bazy te są „niezwykle niepokojące” dla Australii, ponieważ bombowce H6K mogą atakować cele w zasięgu obejmującym australijskie terytorium.

Pekin, mimo krytyki międzynarodowej, odrzuca zarzuty o militaryzację, twierdząc, że instalacje służą zapewnieniu „swobody nawigacji”. Jednak w 2017 roku premier Li Keqiang przyznał, że na wyspach rozmieszczono sprzęt obronny, co było sprzeczne z wcześniejszymi zapewnieniami o pokojowym charakterze działań.

Inne projekty infrastrukturalne Chin o znaczeniu militarnym

Chiny inwestują w obiekty o potencjalnym znaczeniu strategicznym na innych wyspach i rafach w regionie oraz poza nim. W ostatnich latach Pekin kontynuował rozbudowę infrastruktury na spornych obszarach, takich jak atole w archipelagu Spratly. Na przykład w 2023 roku satelity zarejestrowały dalsze prace na rafie Cuarteron, gdzie Chiny zbudowały nowe hangary i systemy radarowe, wzmacniając zdolności obserwacyjne i obronne. Podobne działania odnotowano na rafie Gaven, gdzie w 2024 roku pojawiły się nowe instalacje komunikacyjne i magazyny amunicji, co wskazuje na przygotowania do rozmieszczenia większej liczby sprzętu wojskowego.

Poza Morzem Południowochińskim Chiny rozwijają projekty o podwójnym zastosowaniu w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku. Port w Gwadarze w Pakistanie, oficjalnie służący celom handlowym, został w 2024 roku wyposażony w dodatkowe nabrzeża, które mogą obsługiwać okręty wojenne chińskiej marynarki. Podobnie port w Hambantocie na Sri Lance, przejęty przez Chiny na 99-letnią dzierżawę, jest modernizowany z myślą o potencjalnym wsparciu logistycznym dla floty. W 2025 roku pojawiły się doniesienia o rozbudowie infrastruktury na Wyspie Triton w archipelagu Paracel, gdzie Chiny rozpoczęły budowę nowych umocnień i systemów radarowych, co zwiększa ich zdolności do monitorowania regionu.

W Afryce pierwsza zagraniczna baza wojskowa Chin w Dżibuti, otwarta w 2017 roku, została w 2024 roku rozbudowana o nowe doki i magazyny, umożliwiając stacjonowanie większej liczby okrętów. Baza ta, położona w strategicznym punkcie Rogu Afryki, pozwala na kontrolę nad szlakami morskimi w Cieśninie Bab al-Mandab. W Arktyce Chiny zwiększają swoją obecność poprzez stacje badawcze na Spitsbergenie, które w przyszłości mogą wspierać operacje morskie w regionie.

Rosnąca potęga militarna Chin

Chiny w ostatnich dwóch dekadach znacząco zwiększyły swoje zdolności militarne, stając się jednym z globalnych liderów w tej dziedzinie. Budżet obronny Chin w 2024 roku wyniósł około 225 miliardów dolarów, co czyni go drugim co do wielkości na świecie, po USA. Pekin inwestuje w nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja, broń hipersoniczna, drony i okręty wojenne nowej generacji.

Chińska marynarka wojenna (PLAN) jest obecnie największa na świecie pod względem liczby jednostek, licząc ponad 370 okrętów, w tym nowoczesne niszczyciele typu 055 i lotniskowce, takie jak Liaoning i Shandong. W lipcu 2025 roku satelity zarejestrowały rozbudowę bazy morskiej Yulin, gdzie powstają nowe nabrzeża dla okrętów wojennych, co świadczy o dalszej ekspansji morskiej Chin.

Siły powietrzne Chin również uległy modernizacji. Wprowadzenie myśliwców J-20 i bombowców H-6K, zdolnych do przenoszenia rakiet manewrujących i głowic nuklearnych, zwiększyło zdolności ofensywne Pekinu.

Geopolityczne implikacje i reakcje międzynarodowe

Działania Chin w Morzu Południowochińskim oraz ich globalna ekspansja militarna budzą niepokój wśród sąsiadów i mocarstw zachodnich. Australia, USA, Japonia i Filipiny regularnie przeprowadzają operacje na rzecz wolności nawigacji (FONOP), aby przeciwstawić się roszczeniom Pekinu. W czerwcu 2025 roku australijski niszczyciel dołączył do brytyjskiego okrętu w takich manewrach, co spotkało się z krytyką Chin, które oskarżyły Australię o „rozsiewanie fałszywych narracji”.

Filipiny, jeden z głównych rywali Chin w sporze o Morze Południowochińskie, zagroziły podjęciem kroków prawnych po incydentach z chińską strażą przybrzeżną w styczniu 2025 roku. Wietnam, Malezja i Tajwan również rozbudowują swoje placówki na spornych wyspach, choć na znacznie mniejszą skalę niż Chiny. USA, pod przywództwem nowej administracji w 2025 roku, zintensyfikowały swoje zaangażowanie w regionie Indo-Pacyfiku.