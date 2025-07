Kolejny kraj docenia skuteczność polskiej broni. Belgia kupuje Pioruny za miliony euro

Belgia stawia na polskie Pioruny

„Procedura zakupu systemu obrony powietrznej Piorun przebiega zgodnie z planem. Wczoraj podpisałem wniosek budżetowy skierowany do mojego kolegi Van Peteghema. Pierwsze systemy trafią do nas jeszcze w tym roku” – przekazał minister obrony Belgii, Theo Frecken w mediach społecznościowych. „40 systemów PIORUN wraz z setkami pocisków trafi do nas już od tego roku(!). Elitarne jednostki naszego Pułku Operacji Specjalnych (SOR) czekają na nie od 15 lat (sic!). Koszt: 137 mln euro” – dodał.

Szef belgijskiego resortu obrony wyjaśnił też, że podczas swojego pierwszego międzynarodowego spotkania w kwaterze głównej NATO poprosił o rozmowę bilateralną z polskim ministrem obrony, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, aby omówić m.in. kwestie zakupu Piorunów. „Piorun odnosi bowiem imponujące sukcesy na Ukrainie. Ustaliliśmy spotkanie. Odwiedziłem fabrykę PIORUN w Polsce i natychmiast podpisaliśmy umowę" - wyjaśnił.

Warto tutaj podkreślić, że wojna w Ukrainie udowodniła skuteczność Piorunów i bezsprzecznie przyniosła im większą popularność. Według źródeł ukraińskich i zachodnich, Pioruny miały szczególny udział w zwalczaniu rosyjskich śmigłowców szturmowych Ka-52 i Mi-28, operujących na niskim pułapie, a także bezzałogowców kamikaze typu Shahed-136 oraz rozpoznawczych Orłan-10.

Systemy Piorun, które nabędzie Belgia, mają trafić m.in. do Regimentu Operacji Specjalnych. Jest to jednostki od ponad 15 lat pozostającej bez nowoczesnej ochrony przeciwlotniczej. Belgowie planują też rozwój wariantów montowanych na pojazdach, które będą chronić konwoje i bazy. Theo Francken podkreślił, że zakup polskiego sprzętu "symbolizuje zarówno dobrą europejską współpracę w dziedzinie obronności, jak i powagę, z jaką (wreszcie) zaczynamy [red. Belgowie] podchodzić do naszej obrony”.

Goed nieuws!De aankoopprocedure van de PIORUN luchtverdediging zit op schema. Gisteren tekende ik de begrotingsaanvraag aan collega Van Peteghem. De eerste systemen komen er nog dit jaar aan. PIORUNDe PIORUN is een Pools air-defense systeem in de categorie van de Mistral en…— Theo Francken (@FranckenTheo) July 29, 2025

PPZR Piorun zyskuje coraz większe uznanie

Polski Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy Piorun to jedno z najbardziej udanych rozwiązań w swojej klasie, które w ostatnich latach zyskało międzynarodowe uznanie nie tylko za sprawą nowoczesnej konstrukcji, ale przede wszystkim dzięki sprawdzonym walorom bojowym. Opracowany przez konsorcjum Mesko S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną i Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowym Telesystem-Mesko, system Piorun stanowi rozwinięcie wcześniejszego zestawu Grom, lecz różni się od niego pod względem kluczowych komponentów.

Mowa tutaj przede wszystkim o głowicy naprowadzającej, modułu startowego oraz zastosowanych systemów przeciwdziałania zakłóceniom. Od momentu swojej premiery w 2016 roku, Piorun nie tylko wzmocnił polskie Siły Zbrojne, ale też stał się przedmiotem eksportowego sukcesu, czego najnowszym dowodem jest wybór tego systemu przez Belgię.

Piorun jest zestawem klasy MANPADS, czyli ręcznym, przenośnym systemem przeciwlotniczym o krótkim zasięgu. Jego zasięg rażenia wynosi od 400 m do 6500 m, a pułap od 10 m do 4000 m. Masa pocisku wynosi około 10,5 kg, zaś masa samego zestawu wraz z mechanizmem startowym nieco ponad 16 kg. Głowica bojowa jest wyposażona w zapalnik uderzeniowy oraz zbliżeniowy, co zwiększa szanse trafienia w szybko poruszające się cele.

Rakieta naprowadza się pasywnie na podczerwień oraz w spektrum ultrafioletowym, a to czyni ją odporną na wiele typów flar i zakłóceń stosowanych przez nowoczesne statki powietrzne. Co istotne, Piorun jest wyposażony w system IFF (identyfikacja swój-obcy), a jego celownik optoelektroniczny pozwala działać skutecznie w warunkach nocnych oraz ograniczonej widoczności.

Polska jest głównym użytkownikiem systemu Piorun. Zestawy te trafiły m.in. do Wojsk Obrony Terytorialnej, wojsk lądowych i jednostek specjalnych. Pioruny są również uzupełnieniem systemów obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu w ramach budowy zintegrowanej tarczy powietrznej RP. Sprzęt ten znalazł także zastosowanie w armiach Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Estonii, Łotwy, Norwegii, czy Słowacji.