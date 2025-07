210 tysięcy żołnierzy pod bronią. Liczebność kluczem do odstraszania agresora?

Liczebność sił zbrojnych jest dla obecnego jak i poprzedniego kierownictwa MON jedną z ważnych kwestii w rozwoju armii. Według najnowszych danych podanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej na platformie X pod bronią 210 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Jak dodano:

"Tylko liczna, wyszkolona i dobrze wyposażona armia może odstraszyć potencjalnego agresora".

Aktywnie działamy na rzecz zwiększenia liczebności Wojska Polskiego - już teraz mamy pod bronią 210 tysięcy żołnierzy. Tylko liczna, wyszkolona i dobrze wyposażona armia może odstraszyć potencjalnego agresora. pic.twitter.com/hgQ4nv1gcL— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 29, 2025

Polska armia trzecią siłą w NATO

Polska armia w kontekście Europy i NATO jest obecnie jedną z największych w Unii Europejskiej oraz trzecią co do wielkości w NATO, po Stanach Zjednoczonych (1,3 mln) i Turcji (481 tys.). Jeszcze w 2014 roku Polska armia liczyła 99 000 żołnierzy, co plasowało ją na 9. miejscu w NATO.

Zgodnie z Ustawą o Obronie Ojczyzny z marca 2022 r., Polska dąży do zwiększenia liczebności armii do 300 000 żołnierzy do 2035 r., w tym 250 000 zawodowych i 50 000 w WOT.

Liczebność armii w Europie

Porównanie z innymi krajami europejskimi - według danych za 2024 rok

Francja: 204 700 żołnierzy.

Niemcy: 185 600 żołnierzy.

Włochy: 171 400 żołnierzy.

Wielka Brytania: 138 100 żołnierzy.

Ukraina ma obecnie największą armię w Europie (poza Rosją) z około 500 000 aktywnych żołnierzy. W 2024 r. Polska przeznaczyła 4,12% PKB na obronność (najwyższy odsetek w NATO), co przekłada się na 38 mld USD (13. miejsce na świecie według SIPRI). W 2025 r. budżet wynosi 159 mld PLN, z planami dalszego wzrostu do 5% PKB.