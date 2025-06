Chińska marynarka rośnie w siłę. Lotniskowiec Fujian już niedługo wejdzie do służby

Spis treści

Nowe zdjęcia satelitarne lotniskowca, które pojawiły się w mediach społecznościowych, ukazują 36 nowo pomalowanych miejsc na pokładzie lotniczym dla samolotów bojowych jak J-15T lub J-35. Może to oznaczać, jak zauważają komentarzy, że Fujian „przygotowuje się do wejścia do służby”.

Według chińskich mediów państwowych, trzeci lotniskowiec Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, Fujian, oznaczony numerem kadłuba 18, jest obecnie przygotowywany do malowania i ma zostać oficjalnie wprowadzony do służby przed jeszcze w tym roku. Wraz z uruchomieniem Fujiana chińska marynarka wojenna po raz pierwszy będzie miała trzy operacyjne grupy lotniskowców. Fujian dołączy do Liaoning i Shandong. Liaoning jest przebudowanym okrętem z czasów radzieckich, oddanym do użytku w 2012 r., Shandong jest rodzimym lotniskowcem na jego bazie, oddanym do użytku w 2019 roku

Recently, according to reports from Chinese official media, the People's Liberation Army's third aircraft carrier, Fujian Ship, is being painted with the hull number 18, and it is expected to be officially commissioned during major festivals in July. Coinciding with this news,… pic.twitter.com/u6xhF1IuAg— 雁过留声 (@szygls) June 20, 2025

June 17, 2025, marks the third anniversary of the launch of the Fujian, China's third aircraft carrier and its first domestically-built carrier equipped with electromagnetic catapults and arresting devices. With a full-load displacement of over 80,000 tonnes, the Fujian is… pic.twitter.com/x5GiE0XNYH— People's Daily, China (@PDChina) June 17, 2025

Ruszyła budowa drugiego Miecznika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Próby morskie i ćwiczenia

Lotniskowiec typ 003 Fujian został zwodowany 17 czerwca 2022 r. i zakończył pierwszą próbę morską między 1 a 8 maja 2024 r., przeszedł już osiem prób morskich od kwietnia ubiegłego roku, co dało łącznie ponad 100 dni na morzu. Ostatnie z nich koncentrowały się na wytrzymałości systemu zasilania statku, jego stabilności podczas manewrów z dużą prędkością oraz startach i lądowaniach samolotów. Dla porównania, dwa chińskie lotniskowce operacyjne – Liaoning i Shandong – przed wejściem do służby przeszły odpowiednio 13 i 19 miesięcy prób morskich. Można spekulować, że Chiny mogą być albo zadowolone z prób na tyle, że są pewnie jego gotowości albo partia oczekuje, jak najszybszego przekazania marynarce wojennej okrętu w celach propagandowych, by pokazać skuteczność i wielkość chińskiej armii.

Fujian przyszła chluba Chińskiej Marynarki Ludowo-Wyzwoleńczej

Budowa Fujiana rozpoczęła się w lutym 2016 roku w stoczni Jiangnan Shipyard w Szanghaju, na wyspie Changxing. Prace nad systemem katapult elektromagnetycznych (EMALS) wymagały testów, co spowodowało chwilowe wstrzymanie budowy w 2017 roku, wznowione po opracowaniu systemu zasilania. Okręt zwodowano 17 czerwca 2022 roku, a w maju 2024 roku rozpoczął próby morskie na Morzu Wschodniochińskim. W marcu i maju 2025 roku przeprowadzono kolejne testy, w tym starty samolotów J-35 z katapult elektromagnetycznych.

Pekin tym rozwiązaniem zasadniczo „przeskakuje” katapulty parowe stosowane na lotniskowcach typu Nimitz Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, które po raz pierwszy weszły do ​​służby w latach 70. XX wieku. Nie wiadomo na razie jak Chińczycy, dokładnie skopiowali rozwiązanie amerykańskie, zwłaszcza że Amerykanie sami mieli początkowo problemy z tym systemem. W raporcie US Government Accountability Office z czerwca 2022 r., stwierdzono, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych „nadal boryka się z niezawodnością elektromagnetycznego systemu startu samolotów i zaawansowanego sprzętu zatrzymującego potrzebnego do spełnienia wymagań szybkiego rozmieszczania samolotów” i wskazano, że marynarka nie spodziewa się, że EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) i AAG (Advanced Arresting Gear) osiągną swoje cele w zakresie pełnej niezawodności do lat trzydziestych XX wieku. Dlatego interesujące będzie zobaczyć, ile czasu zajmie Chinom udoskonalenie własnych wersji tych systemów. Poza tym, amerykański lotniskowiec jest atomowy, a chiński nie, co sprawia, że zasilanie katapult elektromagnetycznych jest w inny sposób rozwiązane i zapewne mniej efektywne. Lotniskowce Lianoning i Shandong, które są oparte o radziecką myśl technologiczną, mają jedynie skocznie (ski-jump).

Fujian to największy chiński lotniskowiec i największy na świecie okręt tej klasy z napędem konwencjonalnym. Jego wymiary to około 320 m długości (300 m na linii wodnej), 78 m szerokości pokładu (39,5 m na linii wodnej), a wyporność wynosi 71 875 ton (standardowa) do 80 000–85 000 ton (pełna). Napęd stanowią kotły parowe zintegrowane z silnikami elektrycznymi, generujące 220 000 KM, co pozwala na prędkość maksymalną szacowaną na około 30 węzłów.

Okręt wykorzystuje układ CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery), z trzema katapultami elektromagnetycznymi EMALS, które umożliwiają start cięższych samolotów z większym ładunkiem paliwa i uzbrojenia w porównaniu do skoczni stosowanych na Liaoningu i Shandongu. Posiada płaski pokład lotniczy z dwiema windami o udźwigu 40 ton oraz sześcioma mniejszymi windami do uzbrojenia. Grupa lotnicza obejmuje 50–60 maszyn, w tym myśliwce Shenyang J-15T, J-15D, J-35 (stealth, 5. generacja), samoloty wczesnego ostrzegania Xi’an KJ-600, śmigłowce Z-18 i Z-9, a także drony. Pokład ma 36 oznaczonych miejsc dla samolotów i pięć stanowisk dla śmigłowców.

Fujian jest wyposażony w zaawansowane systemy radarowe i elektroniczne, a jego nadbudówka, umieszczona na prawej krawędzi pokładu, przypomina konstrukcje amerykańskich superlotniskowców. W porównaniu do amerykańskich okrętów typu Gerald R. Ford (100 000 ton, napęd jądrowy), Fujian jest nieco mniejszy, ale jego katapulty EMALS oferują porównywalną skuteczność startów, przewyższając starsze chińskie okręty i większość światowych.

Według oficjalnych deklaracji Chiny planują mieć od czterech do pięciu lotniskowców, w tym o napędzie atomowym. Dzięki temu będą one stanowić pierwszą linię chińskiej marynarki wojennej. Pekin dąży bowiem do rozszerzenia swoich globalnych wpływów poprzez rozmieszczenie jednostek na Morzu Południowochińskim, Cieśninie Tajwańskiej i Oceanie Indyjskim w przyszłości.

Czwarty lotniskowiec majaczy na horyzoncie

W zeszłym roku ujawniono, że Chiny pracują nad czwartym lotniskowcem, który ma mieć, jak deklarowały Chiny napęd atomowy. Według oficjalnych informacji Marynarka Wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLAN) rozpoczęła prace nad tym okrętem w 2024 roku. Budowa rozpoczęła się w stoczni w Dalian w prowincji Liaoning, gdzie wcześniej modernizowano Liaoning i budowano Shandong. W marcu 2025 roku potwierdzono, że Chiny pracują nad prototypem reaktora jądrowego dla dużych okrętów nawodnych, co wskazuje na potencjalne zastosowanie napędu jądrowego w Typie 004, czyniąc go pierwszym chińskim lotniskowcem z takim napędem. Budowa jest na wczesnym etapie, a pełna konstrukcja może rozpocząć się w 2026 roku, z planowanym wejściem do służby pod koniec lat 20. lub na początku lat 30.

Informacje o Typie 004 są częściowo spekulatywne, ponieważ Chiny utrzymują wysoką poufność projektu. Zdjęcia satelitarne z Dalian (maj 2024) pokazują moduł pokładu z makietami J-15 i Z-8, ale może to być segment testowy, a nie finalny element okrętu. Nie ma pewności, czy kolejny okręt będzie Typem 004, czy drugim Typem 003 z ulepszeniami. Mimo tego prognozuje się, że Typ 004 ma być największym chińskim lotniskowcem, z wypornością szacowaną na 100 000–120 000 ton, przewyższającą Fujiana (80 000–85 000 ton) i porównywalną z amerykańskim typem Gerald R. Ford (100 000 ton). Okręt ma wykorzystywać układ CATOBAR z czterema katapultami elektromagnetycznymi (EMALS), co pozwoli na efektywniejsze starty cięższych samolotów w porównaniu do Fujiana (trzy katapulty). Napęd jądrowy, testowany w ramach projektu Longwei w Syczuanie, zapewni niemal nieograniczony zasięg i wytrzymałość, eliminując potrzebę częstego tankowania, co obcnie jest jednym z głównych problemów pozostały trzech lotniskowców. Przez co ich zasięg operacyjny jest ograniczony. Grupa lotnicza ma obejmować 70–100 maszyn, w tym myśliwce J-15T, J-35 (stealth, 5. generacja), samoloty wczesnego ostrzegania KJ-600, śmigłowce Z-20F i Z-18F oraz drony, np. GJ-11 Sharp Sword. Konstrukcja pokładu, widoczna na zdjęciach satelitarnych z maja 2024 roku, sugeruje cztery punkty startowe, podobne do amerykańskich superlotniskowców. Typ 004 ma być wyposażony w zaawansowane radary i systemy obrony, potencjalnie wspierające broń skierowaną, jak lasery czy działa elektromagnetyczne.